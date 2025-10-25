Каждый второй портит ножи, даже не подозревая: три вещи, которые нельзя делать при заточке

Острый нож — главное оружие любого кулинара. Даже самый дорогой клинок теряет эффективность без правильного ухода. Профессиональные повара уверены: секрет не в силе, а в технике и выборе инструмента. Вот три проверенных способа, которые помогут вернуть ножам идеальную остроту.
Поварской стержень, или мусат, — инструмент, который помогает выравнивать режущую кромку между основными заточками. Он не снимает металл, а лишь подправляет микроскопические неровности, возникающие при частом использовании ножа.
Стальные мусаты подходят для большинства кухонных ножей, особенно из углеродистой или нержавеющей стали.
Если вы не хотите слишком часто стачивать металл, замените стальной мусат на керамический стержень. Он мягче, но позволяет достичь бритвенной остроты буквально за несколько движений.
Этот вариант особенно хорош для японских ножей с тонким профилем — он помогает сохранить форму клинка. Достаточно провести керамическим стержнем 2-3 раза по каждой стороне перед готовкой, чтобы нож снова резал, как новый.
Пожалуй, лучший способ вернуть ножу идеальную заточку — использовать водный камень (японский точильный камень). У него две стороны:
Ошибка: использовать алмазные точилки.
Последствие: перегрев и повреждение стали.
Альтернатива: водный камень или керамический мусат.
Ошибка: точить нож под слишком острым углом.
Последствие: лезвие быстро тупится и крошится.
Альтернатива: выдерживайте угол 15-20°.
Ошибка: точить нож "всухую".
Последствие: перегрев и потеря твёрдости.
Альтернатива: всегда используйте воду для охлаждения или замачивания камня.
Современные электрические точилки с водяным охлаждением — ещё один вариант. Они позволяют добиться профессионального результата за считанные минуты. Прибор автоматически удерживает нужный угол и предотвращает перегрев стали. Однако цена таких устройств может достигать стоимости целого набора ножей, поэтому многие профессионалы предпочитают отправлять ножи к мастеру-заточнику.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Стальной мусат
|Быстро, безопасно, удобно
|Не точит, только правит
|Керамический стержень
|Сохраняет остроту без износа
|Хрупкий, требует аккуратности
|Водный камень
|Профессиональный результат
|Нужен навык и время
|Электрическая точилка
|Быстро и точно
|Дорогая, не подходит для тонких лезвий
Домашним поварам достаточно раз в 3-6 месяцев, при условии регулярной правки мусатом.
Нет — высокая температура испортит закалку лезвия.
Если режущая кромка блестит или "захватывает" бумагу, значит, металл снят слишком сильно.
Да, особенно углеродистые ножи — нанесите каплю минерального или оливкового масла.
Оказывается, цвет шерсти кошки влияет на её характер и здоровье. Узнайте, какие особенности поведения и физического состояния связаны с разными окрасами.