Каждый второй портит ножи, даже не подозревая: три вещи, которые нельзя делать при заточке

Недвижимость

Острый нож — главное оружие любого кулинара. Даже самый дорогой клинок теряет эффективность без правильного ухода. Профессиональные повара уверены: секрет не в силе, а в технике и выборе инструмента. Вот три проверенных способа, которые помогут вернуть ножам идеальную остроту.

Заточка ножа
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Заточка ножа

Стальной стержень — для ежедневной правки

Поварской стержень, или мусат, — инструмент, который помогает выравнивать режущую кромку между основными заточками. Он не снимает металл, а лишь подправляет микроскопические неровности, возникающие при частом использовании ножа.

Как пользоваться мусатом

  • Держите стержень вертикально, остриём вниз.
  • Ведите лезвие по стержню под углом примерно 15-20°, двигаясь от основания к кончику.
  • Повторите движение 5-6 раз с каждой стороны.

Стальные мусаты подходят для большинства кухонных ножей, особенно из углеродистой или нержавеющей стали.

Керамический стержень — деликатная точность

Если вы не хотите слишком часто стачивать металл, замените стальной мусат на керамический стержень. Он мягче, но позволяет достичь бритвенной остроты буквально за несколько движений.

Этот вариант особенно хорош для японских ножей с тонким профилем — он помогает сохранить форму клинка. Достаточно провести керамическим стержнем 2-3 раза по каждой стороне перед готовкой, чтобы нож снова резал, как новый.

Водный камень — классика профессиональной кухни

Пожалуй, лучший способ вернуть ножу идеальную заточку — использовать водный камень (японский точильный камень). У него две стороны:

  • грубая (1000-3000 грит) для удаления заусенцев и выравнивания кромки;
  • тонкая (6000-8000 грит) для полировки и придания блеска.

Как пользоваться водным камнем:

  • Замочите его в воде на 10-15 минут, пока не перестанут выходить пузырьки.
  • Удерживайте нож под углом 15° к поверхности.
  • Плавно проводите по камню, чередуя стороны лезвия.
  • Завершите заточку кожаным ремешком — он уберёт микрозазубрины и отполирует кромку.

Ошибка → последствие → альтернатива

  • Ошибка: использовать алмазные точилки.
    Последствие: перегрев и повреждение стали.
    Альтернатива: водный камень или керамический мусат.

  • Ошибка: точить нож под слишком острым углом.
    Последствие: лезвие быстро тупится и крошится.
    Альтернатива: выдерживайте угол 15-20°.

  • Ошибка: точить нож "всухую".
    Последствие: перегрев и потеря твёрдости.
    Альтернатива: всегда используйте воду для охлаждения или замачивания камня.

А что если использовать электрическую заточку

Современные электрические точилки с водяным охлаждением — ещё один вариант. Они позволяют добиться профессионального результата за считанные минуты. Прибор автоматически удерживает нужный угол и предотвращает перегрев стали. Однако цена таких устройств может достигать стоимости целого набора ножей, поэтому многие профессионалы предпочитают отправлять ножи к мастеру-заточнику.

Плюсы и минусы популярных способов

Метод Плюсы Минусы
Стальной мусат Быстро, безопасно, удобно Не точит, только правит
Керамический стержень Сохраняет остроту без износа Хрупкий, требует аккуратности
Водный камень Профессиональный результат Нужен навык и время
Электрическая точилка Быстро и точно Дорогая, не подходит для тонких лезвий

Советы шаг за шагом: как поддерживать ножи острыми

  • После каждого использования мойте и сушите нож — влага притупляет сталь.
  • Храните ножи на магнитной планке или в подставке, чтобы лезвия не соприкасались.
  • Никогда не режьте по стеклу, камню или металлу — используйте деревянную или бамбуковую доску.
  • Периодически проверяйте остроту простым тестом: нож должен легко разрезать лист бумаги.
  • Один-два раза в год отдавайте ножи на профессиональную заточку.

FAQ

Как часто нужно затачивать ножи

Домашним поварам достаточно раз в 3-6 месяцев, при условии регулярной правки мусатом.

Можно ли точить ножи на наждаке

Нет — высокая температура испортит закалку лезвия.

Как понять, что нож переточен

Если режущая кромка блестит или "захватывает" бумагу, значит, металл снят слишком сильно.

Нужно ли смазывать нож после заточки

Да, особенно углеродистые ножи — нанесите каплю минерального или оливкового масла.

Мифы и правда

  • Миф: чем чаще точить нож, тем он лучше.
    Правда: частая заточка стирает металл — лучше регулярно править.
  • Миф: электроточка безопаснее.
    Правда: при неправильном использовании она может испортить лезвие.
  • Миф: нож должен быть слегка тупым — так безопаснее.
    Правда: тупой нож опаснее, так как требует большего усилия и может соскользнуть.

Три интересных факта

  • В Японии профессиональные повара точат ножи вручную по 10-15 минут перед каждым рабочим днём.
  • Правильная заточка увеличивает срок службы ножа в 3-4 раза.
  • Некоторые шефы наносят на лезвие каплю лимонного масла — для блеска и защиты от коррозии.

Исторический контекст

  • Первые водные камни использовались в Китае более 2000 лет назад.
  • В Европе для правки ножей изначально применяли ремни сапожников.
  • В XX веке появились промышленные электроточилки, но ручная заточка до сих пор считается эталоном качества.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
