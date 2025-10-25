Из гардероба — в интерьер: 5 неожиданных способов использовать старые ремни с пользой

Не стоит спешить выбрасывать старые ремни, которые давно лежат без дела. Немного фантазии — и привычный аксессуар может стать стильным элементом интерьера. Дизайнер и основательница агентства Redeux Style Сара Тересински поделилась пятью простыми способами, как подарить ремням новую жизнь и украсить дом.
Кольца для салфеток способны превратить обычный ужин в атмосферный вечер. По словам Тересински, из одного ремня можно сделать до 18 держателей.
"Достаточно прочных ножниц и клея для тяжёлых материалов — и ваш стол получит эксклюзивное украшение", — советует дизайнер Сара Тересински.
Кожаные кольца подойдут для сервировки в стиле лофт, а тканевые — для уютных домашних ужинов. Набор таких держателей может стать и оригинальным подарком.
Замените привычные ручки ящиков и дверок кожаными петлями из ремней — и получите модный акцент без лишних затрат. Особенно эффектно такие ручки смотрятся на кухонных фасадах, в ванной или на комодах.
Тересински рекомендует разрезать ремень на полосы длиной около 12-13 см, сложить пополам и зафиксировать клеем или заклёпками. После этого их можно прикрутить к ящикам.
"Толстые кожаные ремни или модели с металлическими заклёпками идеально подходят для крышек корзин и ящиков", — отмечает дизайнер Сара Тересински.
Это решение добавит интерьеру характера и уникальности — особенно если вы используете ремни разного оттенка.
Путешественники оценят этот лайфхак. Бирки из ремней долговечнее и эстетичнее пластиковых. Отрежьте кусок ремня нужной длины, прикрепите его к чемодану с помощью пряжки и подпишите маркером своё имя и контакты.
Лучше выбирать однотонные ремни, чтобы надпись была хорошо видна. Такой аксессуар не только практичен, но и помогает быстрее отличить свой багаж на ленте.
Старый ремень может стать стильным акцентом в декоре. Оберните им корзину для хранения, подушку или даже сиденье на скамье. Кожаные ремни добавят интерьеру брутальности, а тканевые — мягкости и уюта.
"Вы можете обернуть ремни вокруг подушки садовой или кухонной скамейки — получится аккуратно и практично", — говорит Сара Тересински.
Такой декор особенно хорошо впишется в индустриальный, скандинавский или фермерский стиль.
Лёгкое настенное зеркало можно подвесить с помощью ремня вместо верёвки или ленты. Тересински советует разместить пряжку сверху по центру — так зеркало будет выглядеть гармонично и аккуратно.
"С этим непринуждённым решением вы точно останетесь в выигрыше", — считает дизайнер Сара Тересински.
Комбинируя ремни разной ширины и цвета, можно создать целую мини-галерею зеркал — стильный акцент для прихожей или спальни.
Ошибка: выбрасывать старые ремни.
Последствие: потеря ценных материалов, которые могли бы украсить дом.
Альтернатива: использовать ремни в декоре, мебели или аксессуарах.
Ошибка: использовать тонкие ремни для тяжёлых предметов.
Последствие: ремень может порваться.
Альтернатива: для подвесов выбирайте широкие ремни из натуральной кожи.
Ошибка: применять клей, не предназначенный для кожи.
Последствие: декор быстро отвалится.
Альтернатива: используйте контактный клей для плотных материалов или крепёж.
Не страшно — тканевые и плетёные ремни тоже подойдут. Они легче режутся, хорошо гнутся и могут использоваться для текстильных элементов декора, например, шторных подвязок или отделки плетёных корзин.
|Плюсы
|Минусы
|Экологично и бюджетно
|Требует аккуратности при работе
|Добавляет индивидуальности интерьеру
|Не подходит для тяжёлых предметов
|Простые инструменты
|Понадобится время на подготовку
|Универсально — подходит для любого стиля
|Клей или крепёж могут повредить материал
Да, но они хуже держат форму и менее долговечны. Лучше применять для лёгких предметов.
Протирайте их специальным кондиционером для кожи раз в 2-3 месяца.
Да, если использовать их в декоративных целях — например, для подушек или рамок.
Да, акриловыми красками или специальными красителями для кожи.
Оказывается, цвет шерсти кошки влияет на её характер и здоровье. Узнайте, какие особенности поведения и физического состояния связаны с разными окрасами.