Китч снова в моде: 5 безвкусных трендов в домашнем декоре, которые снова будут в моде в 2026 году

Мода в интерьере — как музыка в повторе: то, что вчера казалось старомодным и нелепым, завтра снова звучит свежо и смело. После долгого царства минимализма в дома возвращаются краски, блеск и немного театральности. Китч, которого мы стеснялись, снова на подиуме — но теперь с чувством меры и самоиронии.
За годы мы привыкли к чистым линиям и спокойным оттенкам. Но, как показывает практика, вечный беж быстро надоедает. Хочется радости, тепла, немного сумасбродства — и именно это возвращает в интерьер моду на "безвкусицу".
Современный китч — это не хаос из блестящих безделушек, а игра на грани между иронией и комфортом. Молодые дизайнеры с удовольствием используют элементы из 80-х и 90-х: позолоту, цветочные ткани, керамических фигурок, но делают это с изяществом, сообщает femcafe.hu.
"Китч перестал быть признаком безвкусицы — теперь это язык эмоций", — отметил дизайнер интерьеров Даниэль Морозов.
|Направление
|Минимализм (2010-2020)
|Китч 2.0 (2026)
|Цветовая палитра
|Нейтральные оттенки, серый, белый
|Пастель, терракота, золото
|Декор
|Минимум деталей
|Фарфор, позолота, текстиль
|Свет
|Точечное освещение
|Люстры и лампы как арт-объекты
|Атмосфера
|Холодная гармония
|Тёплая эклектика
Золото снова блестит — но теперь в деликатной форме: ножки кресел, зеркальные подставки, ручки мебели. Блеск больше не вызывает ассоциаций с "дворцом на даче", а добавляет утончённости и ретро-шика.
Флоральные мотивы возвращаются на шторы, покрывала и диванные подушки. Главное — сочетать их с лаконичной мебелью. Тогда "бабушкин" узор выглядит не старомодно, а уютно и романтично.
Милые безделушки, которых раньше стыдились, снова украшают полки. Керамическая статуэтка или забавная ваза становится центром внимания, рассказывая историю о хозяине дома.
Хрустальные люстры, лампы с цветными плафонами и позолоченные бра возвращают дому ощущение театра. Светильник теперь не просто источник света, а произведение искусства.
Белые кухни уходят в прошлое. Им на смену приходят мятные, голубые и терракотовые оттенки, плитка с узорами и цветные ручки. Кухня снова становится местом, где хочется жить, а не просто готовить.
Начните с одной детали — золотой лампы или яркой картины.
Добавьте текстиль с рисунком, но в ограниченном количестве.
Используйте ретро-мотивы, но избегайте нагромождения.
Комбинируйте новое и старое — современный диван и винтажный ковер.
Дайте место иронии: пусть интерьер вызывает улыбку.
|Ошибка
|Последствие
|альтернатива
|Слишком много блестящих поверхностей
|Комната выглядит перегруженной
|Используйте один яркий акцент — например, позолоченную рамку
|Увлечение узорами без системы
|Визуальный хаос
|Повторяйте узор в мелочах: подушки, абажур, скатерть
|Полный отказ от нейтральных цветов
|Потеря баланса
|Разбавляйте яркие тона спокойным фоном
А что если превратить китч в средство самовыражения? Пусть он отражает ваш характер — слегка дерзкий, но со вкусом. Смелые решения могут превратить обычную квартиру в пространство, где каждая деталь вызывает эмоции. Главное — не копировать чужие идеи, а искать свои сочетания.
|Плюсы
|Минусы
|Уют, живость, индивидуальность
|Сложность баланса
|Возможность использовать старые вещи
|Риск переборщить
|Подходит для творческих личностей
|Не всем комфортен визуально
Как выбрать предметы декора в стиле китч?
Отдавайте предпочтение вещам с историей — винтаж, антиквариат, изделия ручной работы.
Сколько стоит "возродить" интерьер в этом стиле?
Можно начать с малого: 10-15 тысяч рублей хватит на новые текстиль и освещение.
Что лучше — яркие стены или акцентные детали?
Лучше второе: проще менять и не утомляет глаз.
Миф: китч — это отсутствие вкуса.
Правда: это осознанная игра с формами и стилями.
Миф: блеск в интерьере всегда вульгарен.
Правда: современная позолота выглядит сдержанно и элегантно.
Миф: фарфоровые фигурки старят интерьер.
Правда: в правильном окружении они создают уют и ностальгию.
Первое слово "китч" появилось в Германии XIX века и означало "дешёвый хлам".
В 1970-х годах дизайнеры начали воспринимать китч как искусство иронией.
В коллекциях 2026 года уже заявлены люстры и диваны в стиле "гламур-ретро".
В истории дизайна циклы повторяются каждые 15-20 лет. В 2000-х восторгались минимализмом, в 2020-х — сканди-стилем, а к 2026-му приходит время тепла и эмоций. Люди устали от одинаковых квартир и возвращаются к индивидуальности — именно поэтому старое снова становится новым.
