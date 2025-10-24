Когда октябрь подходит к концу, а утренний иней уже серебрит траву, самое время задуматься о зимовке сада. Именно сейчас можно заложить основу для будущего цветения и здоровья растений. Подготовка сада к холоду — не просто сезонная рутина, а важная часть ухода, без которой весной нас ждут вымерзшие почки, сломанные ветви и потерянная красота. Как провести осенние работы с пользой, рассказывает основатель компании "Территория ландшафта" Антонина Болотина.
"Я обожаю свое дело и считаю, что в нем нет мелочей", — сказала ландшафтный дизайнер Антонина Болотина.
Опавшие листья — не просто осенний декор. Они быстро превращаются в рассадник вредителей и болезней. В естественных лесах листва перегнивает без вреда, но в саду экосистема искусственная, и избыточный слой органики создаёт лишние риски. Особенно это касается яблоневых и грушевых листьев — в них зимуют споры парши и грибков.
Работы начинаются с граблей или садового пылесоса. Собранную листву лучше не сжигать, а отправить в компост, если на ней нет следов болезней. На участке под хвойными деревьями осенью тоже появляется рыжеватый "ковёр" — хвоя частично осыпается, и растения нужно аккуратно прочесать руками или мягкой метёлкой.
Осенью растения особенно нуждаются в воде. Влагозарядный полив — это не обычное орошение, а глубокое насыщение почвы влагой. Делать его стоит в конце октября, до первых заморозков. Вода должна пропитать землю минимум на 40-50 сантиметров, чтобы корни не пересыхали зимой.
Особое внимание уделите хвойным — туям, елям и можжевельникам. В конце зимы их хвоя страдает от яркого солнца, когда корни ещё не могут питать растение из-за промёрзшей почвы. Поэтому в феврале хвойные стоит притенить специальной сеткой-тенёвкой, натянутой на лёгкий каркас. Преждевременно закрывать растения нельзя — они должны закалиться.
Перед наступлением морозов саду нужно "накопить силы". Для этого применяют фосфорно-калийные удобрения, а хвойным полезно добавить магний. Такие составы укрепляют ткани растений и повышают их морозоустойчивость. Азотные же подкормки осенью противопоказаны: они стимулируют рост побегов, и растения не успевают подготовиться к зиме.
Хороший выбор — готовые осенние комплексы вроде "AVA" или "Бона Форте Осеннее". Для роз и декоративных кустарников подойдёт гранулированный суперфосфат.
Снегопады могут испортить форму даже самых стойких кустов. Под тяжестью снега ломаются ветви можжевельников, туй, шаровидных форм и садовых бонсаев. Чтобы этого избежать, растения связывают мягкой верёвкой или делают каркасные укрытия из спанбонда. Этот материал "дышит" и не создаёт парникового эффекта, в отличие от плёнки.
Южные растения — рододендроны, магнолии, миндаль, айва, азалии — нуждаются в защите от промерзания. Их укрывают, чтобы сохранить декоративность и цветочные почки, которые закладываются уже осенью.
Розы — отдельная история. Даже сорта, заявленные как морозостойкие, в средней полосе России нуждаются в защите. Без укрытия кусты выживают, но восстанавливаются долго и зацветают только к середине лета. Подготовку начинают после первых лёгких заморозков, когда растения немного "подморозятся".
Перед укрытием удаляют все листья и зелёные побеги, чтобы избежать гниения. Затем проводят обработку бордосской жидкостью и присыпают основание куста корой или сухим торфом. Укрытие ставят в сухую погоду, используя каркас и спанбонд.
Раннее укрытие (в сентябре или начале октября) — ошибка: растения могут сопреть от избыточного тепла.
Санитарная обрезка помогает поддерживать здоровье растений, но делать её нужно с умом. Хвойные допускается подравнивать осенью, убирая сухие ветви. А вот плодовые деревья лучше не трогать — обрезку проводят весной, до начала сокодвижения. Осенние срезы повышают риск растрескивания коры от мороза.
Цветники также требуют внимания: с многолетников срезают надземную часть, оставляя корни в земле. Исключение — декоративные злаки: мискантус, щучка, вейник. Они сохраняют декоративность зимой и придают саду структуру, выглядывая из снега. Их обрезают уже весной.
|Группа растений
|Время укрытия
|Материал
|Особенности
|Туи, можжевельники
|Ноябрь
|Спанбонд, верёвка
|Связать крону или поставить каркас
|Рододендроны, азалии
|После первых заморозков
|Спанбонд, лапник
|Сохраняют почки для весеннего цветения
|Розы
|Конец октября — начало ноября
|Спанбонд, кора, торф
|Обработка бордосской смесью обязательна
|Плодовые деревья
|Без укрытия
|Мульча, побелка
|Побелить штамб известью
Уберите опавшие листья, ветки и сорняки.
Проведите влагозарядный полив.
Подкормите растения осенними удобрениями.
Очистите и притените хвойные.
Свяжите или укройте формованные кусты.
Утеплите корни и штамбы роз, рододендронов, молодых деревьев.
Срежьте надземную часть многолетников.
Проверяйте укрытия зимой — чтобы ветер не сорвал материал.
Ошибка: Укрыть растения слишком рано.
Последствие: они сопреют и загниют.
Альтернатива: ждать первых устойчивых заморозков.
Ошибка: Использовать полиэтиленовую плёнку.
Последствие: под плёнкой растения "запотевают".
Альтернатива: дышащий спанбонд.
Ошибка: Подкармливать азотными удобрениями.
Последствие: побеги тронутся в рост и вымерзнут.
Альтернатива: фосфорно-калийные комплексы.
Если дожди не радуют, влагозарядный полив становится особенно важным. Недостаток влаги в почве ослабляет корни, а весной такие растения дольше приходят в себя. При сильной засухе можно использовать влагосберегающие гранулы или мульчировать приствольные круги корой и опилками.
|Материал
|Преимущества
|Недостатки
|Спанбонд
|Пропускает воздух, защищает от ветра и солнца
|Со временем теряет прочность
|Лапник
|Натуральный, удерживает снег
|Подходит не для всех растений
|Агроволокно
|Многоразовое, лёгкое
|Требует каркаса
|Плёнка
|Дешёвая, водонепроницаемая
|Не дышит, создаёт парниковый эффект
Как понять, что пора укрывать растения?
Когда температура стабильно опускается до -2…-5 °C, и земля начинает подмерзать. До этого укрывать нельзя.
Можно ли использовать опавшие листья для утепления?
Только здоровые и сухие. Листья с признаками плесени или пятен использовать опасно — они заразят почву.
Чем заменить бордосскую смесь при обработке роз?
Подойдёт современный медьсодержащий препарат, например, "ХОМ" или "Оксихом".
Миф: "Розы зимостойкие сорта не нуждаются в укрытии".
Правда: Даже выносливые сорта страдают от перепадов температуры. Без укрытия зацветают поздно и слабо.
Миф: "Листья нужно оставлять — это естественная защита".
Правда: В саду это источник грибков и вредителей.
Миф: "Хвойные не нуждаются в уходе зимой".
Правда: Они часто страдают от солнечных ожогов и обезвоживания, если не провести притенение.
• Спанбонд изначально использовался в сельском хозяйстве Японии для защиты чайных плантаций.
• Лапник не только утепляет, но и отпугивает грызунов своим запахом.
• Влагозарядный полив повышает зимостойкость растений почти на 30 %.
Традиция укрывать растения пришла в Россию ещё в XIX веке с французскими розариями. Тогда для защиты использовали солому и холст, а в усадьбах изготавливали деревянные каркасы с войлочной обшивкой. Современные садоводы заменили их лёгкими синтетическими материалами, но суть осталась прежней — забота о саде и предвкушение весеннего возрождения.
Весной благодарный сад ответит вам зеленью, цветами и ароматом — именно ради этого стоит немного потрудиться осенью. Ведь подготовка к зиме — это не про прощание, а про заботу и ожидание нового цикла жизни.
Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.