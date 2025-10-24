Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сперматозоиды бросают вызов третьему закону Ньютона: тайна микроскопического движения
Когда мясо тает во рту: пошаговый рецепт ароматной домашней тушёнки без автоклава
Кармо вынес вердикт: вот что его поразило в российском футболе — и это не зарплата
Подарите ребёнку каникулы мечты: как получить бесплатную путёвку в лагерь
Wildberries замахнулась на Ситимобил? Слухи, которые могут перевернуть рынок
Сад, который засыпает красиво: вот почему не стоит трогать растения до весны
Так плохо, что даже хорошо: зрители Кинопоиска выбрали 5 фильмов, из-за которых можно поссориться
В последние два дня на петербургской бирже идет скачка и резкое падение всех ценностей... — писала газета Русское Слово 25 октября 1907 года
Тело кричало о помощи: пациентку с опухолью вместо УЗИ отправили в магазин за бельём

Справка о дееспособности: новый щит от мошенников на рынке недвижимости

7:48
Недвижимость

В Госдуме обсуждают новый механизм защиты участников сделок с недвижимостью — введение обязательной справки о дееспособности. Инициатива призвана снизить количество мошенничеств и споров по сделкам, признанным недействительными из-за психического состояния продавца.

Ключи от квартиры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ключи от квартиры

"Мы сейчас в числе других мер изучаем возможность включения в обязательный перечень документов к совершению сделки по купле-продаже недвижимости обязательного предоставления справок о дееспособности и отсутствии заболеваний, мешающих принимать решения о подобных сделках", — заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Зачем может понадобиться новая справка

По словам депутата, одной из частых причин признания сделок недействительными становятся случаи, когда продавец позже оказывается недееспособным или ограниченно дееспособным. Сегодня сведения о таких решениях суда фиксируются в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), и покупатель может запросить соответствующую выписку.

Однако, как уточнил парламентарий, если судебного решения нет, но человек состоит на диспансерном учёте по психическому или неврологическому заболеванию, получить эти данные можно только через нотариуса.

"Многие об этом даже не знают. Но если заранее запросить эти документы, то спустя время признать сделку недействительной из-за "прошлой" недееспособности будет куда сложнее", — подчеркнул депутат.

Идея — не в том, чтобы ограничить людей, состоящих на учёте, а в том, чтобы предотвратить мошенничество и обезопасить обе стороны сделки, цитирует эксперта Газета.Ru.

Проблема мошеннических схем

Аксененко отметил, что в последние годы появилось немало случаев, когда мошенники использовали судебные споры о дееспособности как инструмент для обмана.

"Риск в том, что единичные кейсы способны превратиться в удобный для злоумышленников механизм — одна и та же квартира "ходит по кругу", продается и возвращается многократно", — пояснил он.

По словам депутата, чаще всего в подобных ситуациях страдает именно покупатель: его нельзя признать потерпевшим по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"), так как он не является участником договорённостей между продавцом и вымогателями.

"В подобных схемах покупатель не может знать, что продажа вызвана давлением третьих лиц. Ситуацию мы прорабатываем, изучаем документальную и законодательную базу по уже произошедшим инцидентам, чтобы не допустить развития потенциально массовых мошеннических схем", — добавил Александр Аксененко.

Как работает система сейчас

На сегодняшний день при сделках купли-продажи недвижимости обязательными считаются документы, подтверждающие личность, право собственности и отсутствие обременений. Проверка дееспособности не входит в этот список.

Покупатели могут обезопасить себя только косвенно — запросив выписку из ЕГРН и документы у нотариуса. Однако эти меры не всегда защищают от последующих судебных споров.

Юристы отмечают: если продавец признан недееспособным после заключения договора, суд может признать сделку недействительной, а покупатель лишается как квартиры, так и денег.

Возможные изменения

Если инициатива получит поддержку, нотариусы и органы Росреестра получат новый инструмент проверки участников сделок. Предполагается, что справка о дееспособности будет выдаваться на основе данных психоневрологического и наркологического диспансеров.

Такая мера, по мнению сторонников проекта, позволит:

  • сократить количество мошеннических схем с участием недееспособных граждан;

  • упростить процесс проверки личности продавца;

  • защитить добросовестных покупателей от судебных рисков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не запросить у продавца справку о дееспособности.
    Последствие: риск оспаривания сделки и потери недвижимости.
    Альтернатива: запросить через нотариуса выписку и сведения из диспансеров.

  • Ошибка: заключать сделку без нотариального удостоверения.
    Последствие: усложнение защиты прав покупателя при судебных спорах.
    Альтернатива: проводить сделку у нотариуса, особенно при покупке квартиры у пожилого человека.

  • Ошибка: не проверять ЕГРН перед подписанием договора.
    Последствие: скрытые обременения или судимости продавца.
    Альтернатива: заказать свежую выписку онлайн через Госуслуги или МФЦ.

А что если продавец против справки?

Если человек отказывается предоставить документ о дееспособности, юристы советуют проявить осторожность. Отказ может быть объясним личными причинами, но он также может скрывать проблемы, о которых покупатель узнает слишком поздно.

В таких случаях безопаснее отказаться от сделки или потребовать нотариального заверения.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы
Защищает покупателей от мошенников Увеличит количество бюрократических процедур
Снижает риск оспаривания сделок Может замедлить процесс купли-продажи
Укрепляет доверие на рынке недвижимости Потребует доработки закона о персональных данных
Позволяет проверить благонадёжность продавца Возможны очереди и задержки при получении справок

FAQ: часто задаваемые вопросы

— Где можно получить справку о дееспособности?
В психоневрологическом и наркологическом диспансерах по месту жительства.

— Кто обязан предоставлять справку?
Если закон примут, документ будет обязателен для продавцов. Однако покупатель также сможет предоставить справку по собственному желанию.

— Сколько действует справка?
Предварительно обсуждается срок в 30 дней со дня выдачи.

— Повысится ли стоимость сделок?
Возможно, незначительно, из-за включения в пакет документов дополнительных справок и нотариальных услуг.

Мифы и правда

Миф: справку будут требовать у всех, включая молодых и здоровых.
Правда: скорее всего, она станет обязательной только для сделок с риском — например, когда продавцу больше 65 лет или есть жалобы на психическое состояние.

Миф: новая справка усложнит жизнь покупателям.
Правда: напротив, она может стать гарантией безопасности и прозрачности.

Миф: такие документы нарушают право на частную жизнь.
Правда: данные о диагнозах передаваться не будут — лишь подтверждение дееспособности.

Исторический контекст

Проблема сделок с недееспособными гражданами не нова. В начале 2010-х годов по всей России стали появляться случаи, когда квартиры, проданные пожилыми людьми, оспаривались их родственниками. Некоторые сделки признавались недействительными спустя годы.

После череды громких дел в 2020-х начали активно обсуждать меры для защиты добросовестных покупателей. Новая инициатива Госдумы — логичное продолжение этой тенденции.

3 интересных факта

  • По данным Росреестра, ежегодно в России оспаривается около 5 тысяч сделок купли-продажи жилья.
  • Большинство спорных случаев связано с пожилыми продавцами.
  • С 2023 года ЕГРН уже содержит отметки о признании человека недееспособным — это первый шаг к более прозрачному рынку.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Древнее эхо Евфрата: затопленные 12 000-летние рисунки рассказывают о жизни до цивилизации
Наука и техника
Древнее эхо Евфрата: затопленные 12 000-летние рисунки рассказывают о жизни до цивилизации
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Домашние животные
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Домашние животные
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Популярное
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов

Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.

Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Этот морковный салат из 3 ингредиентов взорвал интернет: гениальный рецепт за 10 минут
Больше ничего не скажу: Челобанов проговорился о ночах с Пугачёвой — и осёкся
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Последние материалы
Тело кричало о помощи: пациентку с опухолью вместо УЗИ отправили в магазин за бельём
Йод всему голова: врач рассказал, чем грозит его дефицит и как восполнить без вреда
Коврик перестанет ездить сам по себе: секрет надёжной фиксации из копеечных материалов
Канада ждёт сигнала из Вашингтона: почему Трамп снова заморозил переговоры
Красивые, но ядовитые: какие домашние цветы могут вызвать слепоту и отравление
Напиток, в который влюбляешься с первого глотка: как сварить чай с клюквой и специями
3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой
Ученица Тутберидзе раскрыла имя главной музы в фигурном катании: кто помогает ей блистать на льду
Секреты Ксении Собчак: почему она выбрала ВНЖ в Испании для себя и сына
25 октября: первые камикадзе, уральский дракон и женщины за мир
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.