Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дети с отцом в Дубае: певица Нюша объяснила свой выбор после развода
Неочевидный предвестник: этот сигнал организма предупреждает о проблемах с суставами
Автомобильный апокалипсис: Европу ждёт дефицит полупроводников после конфликта вокруг Nexperia
Взорвите осень 2025: эти куртки и пальто изменят ваш стиль навсегда — откройте для себя тренды
Евросоюз толкает Бельгию на грань: кому достанется счёт за замороженные российские миллиарды
Молчаливые свидетели древности: в Адыгее нашли меотские таблички с неизвестными знаками
Земля больше не одна: в космическом соседстве обнаружена планета с признаками обитаемости
Он тянется к солнцу, а ломается под урожаем: вот как спасти абрикос от самого себя
Белоруссия обошла Европу: куда россияне бегут встречать Новый год без виз и переплат

Не отстирывается — больше не оправдание: вот как победить 10 самых упрямых пятен

0:06
Недвижимость

Каждый сталкивался с упрямыми пятнами, которые не поддаются даже после нескольких стирок. Причины — в химии загрязнений, структуре ткани и времени, которое прошло с момента появления пятна. Чем быстрее приступить к делу, тем выше шанс вернуть вещи первозданный вид. Главное — не спешить и не усугубить ситуацию горячей водой или утюгом. Ниже — проверенные способы борьбы с десятью самыми сложными загрязнениями.

Пятна на одежде
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пятна на одежде

Жир

Масляные пятна — частая проблема. Хорошая новость в том, что удалить их можно без профессиональных средств. Главное — не использовать горячую воду и не гладить вещь до полной очистки.

Алгоритм прост:

  • промокните излишки бумаги или ткани;
  • нанесите немного геля для мытья посуды на пятно, оставьте на 20 минут;
  • постирайте вещь в тёплой воде с порошком;
  • если пятно осталось, повторите процедуру, не сушите до полного исчезновения следа.

Шоколад

В составе шоколада — жиры и какао, богатое флавоноидами. Именно они и оставляют темный след. Чем дольше пятно на ткани, тем прочнее оно впитается.

Удаление: соскоблите остатки шоколада, обработайте загрязнение жидким мылом или порошком и замочите на 10 минут в холодной воде. После — постирайте как обычно. Никаких кислот и соды: они закрепят пигмент ещё сильнее.

Томатный соус

Каротиноиды, придающие томатам яркий цвет, глубоко впитываются в волокна. Поэтому действовать нужно быстро.

Сначала смойте излишки под струёй холодной воды. Потом нанесите немного стирального порошка с ферментами (пектиназами) или кислородный отбеливатель, оставьте на 15-20 минут. Завершите стиркой в тёплой воде. Если пятно старое — повторите обработку.

Кофе

Кофеин и танины — причина устойчивости кофейных пятен. Горячий напиток делает их ещё сложнее.

Сразу промокните жидкость, нанесите средство для стирки или немного соды, потрите и промойте холодной водой. Старые пятна — замочить с кислородным отбеливателем на 20 минут и только потом стирать.

Косметика

Помада, тональный крем, тушь — все эти средства содержат масла и пигменты. Чтобы не испортить ткань, используйте медицинский спирт.

Смочите ватный диск, аккуратно обработайте загрязнение, после чего постирайте вещь с порошком и небольшим количеством кислородного отбеливателя. Не применяйте жидкость для снятия макияжа — она лишь добавит жира.

Чернила

Свежие чернильные пятна удалить можно, а вот засохшие — уже труднее.

Пропитайте место загрязнения спиртом, дайте пигменту раствориться, промойте холодной водой. Иногда процедуру приходится повторять несколько раз. Есть старый способ: замочить ткань в простокваше или смеси молока с уксусом. Метод работает не всегда, но для деликатных тканей — безопаснее.

Краска

Водоэмульсионные составы смываются легко, а вот акриловые или масляные требуют терпения.

Не дожидаясь высыхания, промокните пятно, обработайте спиртом, потом промойте в холодной воде и постирайте. Для застывшей краски помогает только растворитель, но применять его стоит крайне осторожно — можно повредить ткань.

Красное вино

Вино опасно из-за антоцианов и кислот, которые быстро проникают в волокна. Если пятно свежее, смешайте перекись водорода с водой (1:2), нанесите на ткань и оставьте на 2-3 минуты. Потом промойте холодной водой и постирайте.

Если рядом нет стиральной машины — можно просто промокнуть пятно салфеткой, а затем обработать перекисью при первой возможности.

Кровь

Главное правило — никаких горячих температур. Белок из крови сворачивается при нагревании и намертво закрепляется в волокнах.

Свежие следы отстирываются в холодной воде с мылом или порошком. Если кровь успела засохнуть, замочите ткань на 20 минут в растворе холодной воды с кислородным отбеливателем и стирайте тем же способом.

При отсутствии под рукой моющих средств помогает ледяная вода — даже обычная слюна может частично растворить пятно за счёт ферментов.

Жёлтые пятна подмышками

Потовые следы — результат реакции солей, жира и компонентов дезодоранта. Они появляются не сразу, зато въедаются капитально.

Чтобы их вывести, замочите одежду в растворе порошка и кислородного отбеливателя на 20 минут, затем постирайте в тёплой воде. Для профилактики не используйте слишком жирные антиперспиранты и не гладьте одежду с остатками пота — тепло закрепляет пятна.

Плюсы и минусы популярных способов

Способ Плюсы Минусы
Спирт Быстро растворяет жиры и чернила Может обесцветить ткань
Кислородный отбеливатель Подходит для большинства тканей Неэффективен при старых пятнах
Гель для посуды Дешёвый и безопасный Не подходит для деликатных материалов
Сода и уксус Экологично Работает не на всех типах загрязнений

Частые ошибки при выведении пятен

  • Горячая вода: усиливает закрепление жира и белка.
  • Сушка до проверки: после высыхания пятно удалить сложнее.
  • Неподходящее средство: хлорсодержащие отбеливатели портят цветные ткани.
  • Сильное трение: повреждает волокна и растягивает материал.

Три интересных факта

  • Холодная вода эффективнее горячей против белковых загрязнений, таких как кровь и яйца.
  • Большинство профессиональных пятновыводителей содержит ферменты — те же, что работают в нашем организме для расщепления пищи.
  • Старое пятно легче удалить, если предварительно заморозить ткань и потом обработать обычным мылом.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Домашние животные
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Катар и США сообщили ЕС о возможных проблемах с поставками газа
Газ
Катар и США сообщили ЕС о возможных проблемах с поставками газа
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Мечта об идеальном авто превращается в кошмар: антирейтинг японских неудачников Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Последние материалы
Бюджетная альтернатива: эти средства для борьбы с воспалениями на лице уже есть у вас дома
Мир или санкции: что выберет Япония в отношениях с Россией
Скандал в шоу-бизнесе: как поклонники Пугачёвой довели продюсера Дзюника до больницы
Путин поставил ультиматум ударным системам — что стоит за словами "пусть они об этом подумают"
Лилия мира превращается в болотное чудовище: растение мстит за ваш полив
Сексуальная энергия без аптек: чем питается мужчина, который не знает усталости и всегда в форме
Под Антарктидой открылось дыхание планеты: океан выпускает газ, способный разогреть Землю
Минус 5 сантиметров без фитнеса: японский метод с обычным полотенцем покоряет мир здоровьем и осанкой
Один неверный жест — и чужое авто уже с вмятиной: простой приём спасает от неприятностей на парковке
Диплом или навыки: кого на самом деле выбирают работодатели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.