Не отстирывается — больше не оправдание: вот как победить 10 самых упрямых пятен

Каждый сталкивался с упрямыми пятнами, которые не поддаются даже после нескольких стирок. Причины — в химии загрязнений, структуре ткани и времени, которое прошло с момента появления пятна. Чем быстрее приступить к делу, тем выше шанс вернуть вещи первозданный вид. Главное — не спешить и не усугубить ситуацию горячей водой или утюгом. Ниже — проверенные способы борьбы с десятью самыми сложными загрязнениями.
Масляные пятна — частая проблема. Хорошая новость в том, что удалить их можно без профессиональных средств. Главное — не использовать горячую воду и не гладить вещь до полной очистки.
Алгоритм прост:
В составе шоколада — жиры и какао, богатое флавоноидами. Именно они и оставляют темный след. Чем дольше пятно на ткани, тем прочнее оно впитается.
Удаление: соскоблите остатки шоколада, обработайте загрязнение жидким мылом или порошком и замочите на 10 минут в холодной воде. После — постирайте как обычно. Никаких кислот и соды: они закрепят пигмент ещё сильнее.
Каротиноиды, придающие томатам яркий цвет, глубоко впитываются в волокна. Поэтому действовать нужно быстро.
Сначала смойте излишки под струёй холодной воды. Потом нанесите немного стирального порошка с ферментами (пектиназами) или кислородный отбеливатель, оставьте на 15-20 минут. Завершите стиркой в тёплой воде. Если пятно старое — повторите обработку.
Кофеин и танины — причина устойчивости кофейных пятен. Горячий напиток делает их ещё сложнее.
Сразу промокните жидкость, нанесите средство для стирки или немного соды, потрите и промойте холодной водой. Старые пятна — замочить с кислородным отбеливателем на 20 минут и только потом стирать.
Помада, тональный крем, тушь — все эти средства содержат масла и пигменты. Чтобы не испортить ткань, используйте медицинский спирт.
Смочите ватный диск, аккуратно обработайте загрязнение, после чего постирайте вещь с порошком и небольшим количеством кислородного отбеливателя. Не применяйте жидкость для снятия макияжа — она лишь добавит жира.
Свежие чернильные пятна удалить можно, а вот засохшие — уже труднее.
Пропитайте место загрязнения спиртом, дайте пигменту раствориться, промойте холодной водой. Иногда процедуру приходится повторять несколько раз. Есть старый способ: замочить ткань в простокваше или смеси молока с уксусом. Метод работает не всегда, но для деликатных тканей — безопаснее.
Водоэмульсионные составы смываются легко, а вот акриловые или масляные требуют терпения.
Не дожидаясь высыхания, промокните пятно, обработайте спиртом, потом промойте в холодной воде и постирайте. Для застывшей краски помогает только растворитель, но применять его стоит крайне осторожно — можно повредить ткань.
Вино опасно из-за антоцианов и кислот, которые быстро проникают в волокна. Если пятно свежее, смешайте перекись водорода с водой (1:2), нанесите на ткань и оставьте на 2-3 минуты. Потом промойте холодной водой и постирайте.
Если рядом нет стиральной машины — можно просто промокнуть пятно салфеткой, а затем обработать перекисью при первой возможности.
Главное правило — никаких горячих температур. Белок из крови сворачивается при нагревании и намертво закрепляется в волокнах.
Свежие следы отстирываются в холодной воде с мылом или порошком. Если кровь успела засохнуть, замочите ткань на 20 минут в растворе холодной воды с кислородным отбеливателем и стирайте тем же способом.
При отсутствии под рукой моющих средств помогает ледяная вода — даже обычная слюна может частично растворить пятно за счёт ферментов.
Потовые следы — результат реакции солей, жира и компонентов дезодоранта. Они появляются не сразу, зато въедаются капитально.
Чтобы их вывести, замочите одежду в растворе порошка и кислородного отбеливателя на 20 минут, затем постирайте в тёплой воде. Для профилактики не используйте слишком жирные антиперспиранты и не гладьте одежду с остатками пота — тепло закрепляет пятна.
|Способ
|Плюсы
|Минусы
|Спирт
|Быстро растворяет жиры и чернила
|Может обесцветить ткань
|Кислородный отбеливатель
|Подходит для большинства тканей
|Неэффективен при старых пятнах
|Гель для посуды
|Дешёвый и безопасный
|Не подходит для деликатных материалов
|Сода и уксус
|Экологично
|Работает не на всех типах загрязнений
Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.