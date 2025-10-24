Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Своя половина — но только на бумаге: как мужчина четыре года ждал ключ от собственного дома

3:35
Недвижимость

Уже четыре года моряк дальнего плавания из Керчи был вынужден жить на съёмной квартире, хотя владел половиной жилья, купленного когда-то в браке. После развода в 2021 году его бывшая жена сменила замки и фактически выгнала мужчину из их общей собственности.

Ключи от квартиры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ключи от квартиры

Как всё началось

Квартира была приобретена супругами в период брака и оформлена в равных долях. Однако после развода отношения резко испортились: женщина перестала впускать бывшего мужа, а все попытки решить вопрос мирно оказались безрезультатными. Мужчина утверждал, что неоднократно просил разрешить ему хотя бы временно пользоваться своей частью жилья, но получил категорический отказ.

Тогда он обратился в суд. В своём иске моряк потребовал устранить препятствия в пользовании квартирой, определить порядок проживания и обязать управляющую компанию открыть для него отдельный лицевой счёт для оплаты коммунальных услуг.

Судебное разбирательство

Слушание дела проходило несколько месяцев. Были изучены документы о праве собственности, заслушаны свидетели, а также представители управляющей компании. Женщина в суде заявила, что не желает видеть бывшего мужа, мотивируя это личными причинами. Однако суд напомнил, что вопрос касается не эмоций, а права собственности, которым обладают оба.

По итогам рассмотрения всех доказательств суд полностью удовлетворил иск мужчины. Бывшую супругу обязали предоставить ему доступ к квартире, а управляющую компанию — открыть отдельный счёт, чтобы он мог самостоятельно оплачивать свою часть коммунальных услуг.

Реакция соседей

История сразу стала предметом обсуждения в соцсетях. Жильцы дома рассказали, что бывшие супруги уже давно не общаются и избегают любых встреч.

"Они даже в подъезде проходят мимо, как чужие", — поделилась одна из соседок.

По словам людей, знающих пару, совместное проживание теперь вряд ли возможно. Большинство уверено, что им придётся пользоваться квартирой по очереди или строго разделить пространство. Некоторые предлагают радикальное решение — продать жильё и поделить деньги, чтобы окончательно закрыть болезненный вопрос.

Что говорят юристы

Юристы отмечают, что такие споры о пользовании общей собственностью — не редкость. После развода супруги часто не могут договориться, особенно если жильё оформлено в долях.

По закону каждый владелец имеет право пользоваться своим имуществом независимо от личных отношений. Если одна сторона препятствует этому, вопрос решается только через суд. Аналогичные дела нередко заканчиваются аналогично керченскому — восстановлением прав того, кого незаконно ограничивали.

Что ждёт бывших супругов дальше

Несмотря на решение суда, эксперты не исключают, что конфликт может продолжиться. Ведь юридически права восстановлены, но психологически ситуация остаётся напряжённой. Мужчина признаётся, что не намерен вступать в споры и хочет просто жить в своей квартире.

Он планирует постепенно привести жильё в порядок, ведь несколько лет там распоряжалась только бывшая супруга. Моряк надеется, что после вмешательства суда им всё же удастся сосуществовать мирно — пусть и без общения, сообщают argumenti. ru.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
