Дом стал пахнуть кориандром? Значит, вы живёте с южными пришельцами под одной крышей

Появление зелёных вонючих клопов в квартире — не просто неприятное недоразумение. Этот южный гость, всё чаще встречающийся в домах и на балконах, стал наглядным признаком двух серьёзных проблем: утраты герметичности жилья и последствий глобального потепления. И хотя сам по себе клоп не кусается и не опасен, его присутствие — повод проверить дом и подумать о будущем.
Учёные связывают нашествие зелёных и серых садовых клопов с изменением климата. Ещё несколько десятилетий назад эти насекомые обитали преимущественно в Средиземноморье, где мягкие зимы позволяли им комфортно пережидать холодный сезон. Однако тёплые осени и мягкие зимы последних лет сделали Центральную и Восточную Европу для них столь же уютной.
Самки зелёной клоповой особи способны отложить до 450 яиц за один сезон — обычно в мае и июне. К осени подросшее потомство ищет тёплые укрытия. Именно тогда клопы массово появляются в домах, пробираясь через мельчайшие щели в окнах и стенах.
"Изменение климата позволяет южным видам насекомых закрепиться в северных регионах", — отметил энтомолог Михаэль Браун.
Если в квартире или доме вдруг стало много клопов — это может указывать не только на сезонную активность насекомых, но и на негерметичность жилья. Туда, где проникает клоп, уходит и дорогостоящее тепло. Поэтому борьба с насекомыми должна начинаться не с аэрозолей, а с диагностики оконных рам, чердачных проёмов и коробов для ролетов.
Эксперты советуют осмотреть дом и обработать все щели силиконовым герметиком. Такой шаг решает сразу две задачи: клопы не смогут проникнуть внутрь, а тепло — покинуть помещение. В условиях растущих цен на отопление это особенно актуально.
Своеобразный "аромат" — защитный механизм насекомого. Если его потревожить, клоп выделяет резкий секрет, напоминающий запах кориандра или зелёного ореха. Запах настолько стойкий, что может держаться в комнате несколько дней и впитываться в ткани.
Несмотря на неприятный запах, вреда для здоровья человека эти насекомые не несут. Они не кусаются, не переносят болезни и не портят мебель. Питаются преимущественно растительной пищей: соками плодов, листьев и стеблей. Поэтому вонючие клопы тянутся к фруктам, а не к человеку.
Главное правило — не давить. При раздавливании клоп выделяет тот самый сильный запах, который потом сложно вывести. Ещё одна частая ошибка — использование пылесоса. В этом случае запах распространяется по всей квартире через фильтры и шланг.
Правильный способ — механический. Аккуратно накройте клопа стаканом, подденьте под него лист бумаги и вынесите на улицу. Если насекомое сидит у окна, можно воспользоваться мягкой щёткой для одежды. Действовать стоит быстро: один выживший клоп может отложить сотни яиц.
Многие эффективные методы не требуют химии. Самое популярное средство — смесь воды, уксуса и средства для мытья посуды в пропорции 4:2:1. Этим раствором обрабатывают оконные рамы и дверные проёмы. Резкий запах уксуса отпугивает клопов, но безопасен для людей и животных.
Другие проверенные средства:
масло нима (neem oil);
аммиак;
гвоздичное эфирное масло.
Все эти вещества создают для насекомых невыносимую среду, и они уходят самостоятельно. Особенно хорошо работает профилактическое распыление по периметру окон и балконов.
Установите москитные сетки на окна и вентиляционные отверстия.
Не оставляйте фрукты у открытых окон — запах сладости привлекает насекомых.
При вечернем проветривании выключайте свет: клопов тянет к яркому освещению.
Осенью чаще проверяйте подоконники, особенно если рядом деревья или садовые растения.
По наблюдениям специалистов, после соприкосновения со слюной клопа фрукты становятся несъедобными: их вкус приобретает неприятную горечь.
"Эти насекомые не показатель грязи или беспорядка — они просто ищут тепло", — пояснил эксперт Ганс Мюллер из Немецкого общества по защите растений.
|Признак
|Зелёный клоп (Palomena prasina)
|Серый садовый клоп (Rhaphigaster nebulosa)
|Окраска
|ярко-зелёная летом, буроватая осенью
|серо-коричневая с узором
|Размер
|до 13 мм
|до 16 мм
|Запах
|резкий, травяной
|менее выраженный
|Активность
|май — октябрь
|июнь — ноябрь
|Любимая пища
|плоды, ягоды, листья
|молодые побеги и травы
Ошибка: использовать инсектициды в жилых комнатах.
Последствие: токсичные пары вредят людям и животным.
Альтернатива: натуральные отпугиватели на основе уксуса и эфирных масел.
Ошибка: включать отопление на полную мощность.
Последствие: клопы активнее ищут укрытия внутри квартиры.
Альтернатива: выравнивайте температуру, избегайте резких перепадов и обеспечьте вентиляцию.
Ошибка: оставлять мусор и органические отходы у окон.
Последствие: запах привлекает насекомых.
Альтернатива: регулярно очищайте подоконники и прилегающие зоны.
В запущенных случаях лучше обратиться к дезинсектору. Специалисты используют безопасные для человека аэрозольные препараты и проводят герметизацию щелей. Это особенно важно в старых домах с деревянными рамами и подвалами.
Как понять, что в квартире завелись вонючие клопы?
Чаще всего их можно заметить на шторах, стенах и подоконниках. Признаком также служит специфический травяной запах.
Можно ли использовать ароматические свечи или диффузоры?
Да, особенно с цитрусовыми и хвойными маслами — эти ароматы отпугивают насекомых.
Сколько стоит профессиональная обработка квартиры?
В среднем от 3000 до 8000 рублей в зависимости от площади помещения и применяемых средств.
Что лучше — уксус или эфирное масло?
Эфирные масла действуют мягче, но дольше. Уксус эффективнее при остром нашествии.
Миф: клопы появляются из-за грязи.
Правда: они ищут тепло, а не мусор. Гигиена не влияет на их появление.
Миф: клопы кусаются ночью.
Правда: это не постельные паразиты, они не питаются кровью.
Миф: зимой клопы погибают.
Правда: они просто уходят в дома и подвалы.
Запах клопа настолько устойчив, что его следы обнаруживали на фруктах даже после мытья.
В Азии зелёных клопов используют как биоиндикаторов загрязнения воздуха.
Вонючий секрет насекомого содержит летучие соединения, сходные с ароматами кориандра и мяты.
