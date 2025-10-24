Хочешь заработать на однушке — думай как бизнесмен: простые приёмы ускоряют окупаемость

Вложение в недвижимость по-прежнему считается одним из самых надёжных способов сохранить капитал, однако сроки окупаемости квартир в разных городах России сильно различаются. Аналитики "РБК Недвижимости" выяснили, где однокомнатные квартиры приносят прибыль быстрее всего, а где ждать возврата инвестиций придётся почти два десятилетия.
Согласно исследованию, самыми "долгими" городами по срокам окупаемости оказались Санкт-Петербург, Волгоград и Москва.
В Северной столице средняя стоимость "однушки" сегодня составляет около 8,8 млн рублей, при этом ежемесячный доход от аренды — 41,4 тыс. рублей. Простая арифметика показывает: вернуть вложения владелец сможет только через 17 лет и 10 месяцев.
В Москве ситуация немного лучше — срок окупаемости здесь короче на девять месяцев. Однако и стартовая цена значительно выше: 13,6 млн рублей за квартиру площадью 37 м². При сдаче её за 66,2 тыс. рублей в месяц затраты вернутся приблизительно за 17 лет и один месяц.
В Волгограде, где средняя "однушка" на вторичном рынке стоит 4,7 млн рублей, а арендная плата составляет 22,6 тыс. рублей, окупаемость оценивается в 17 лет и три месяца.
Абсолютным лидером рейтинга стал Челябинск. Здесь аналогичная квартира обойдётся в 4 млн рублей, а сдача в аренду принесёт 25,9 тыс. рублей ежемесячно. В результате объект окупится всего за 13 лет, что почти на пять лет быстрее, чем в столицах.
"Мы исходили из усреднённых рыночных данных и предполагали, что квартира куплена без ипотеки и сдается без простоев", — пояснили аналитики "РБК Недвижимости".
При расчётах не учитывались налоги, расходы на ремонт, покупку мебели и возможные периоды простоя жилья между арендаторами. Эти факторы в реальной жизни могут увеличить срок возврата инвестиций на несколько лет.
Волгоград, несмотря на невысокую стоимость жилья, вновь попал в поле зрения аналитиков из-за колебаний на рынке аренды. Арендные ставки здесь снизились на 7%, опустившись до 28 тыс. рублей в среднем.
Однако расхождение в ценах остаётся колоссальным: в зависимости от района и состояния квартиры стоимость аренды варьируется от 12 до 190 тыс. рублей в месяц - разница более чем в 15 раз. Это делает рынок региона нестабильным, но при грамотном выборе локации даёт шанс на повышенную доходность, сообщают novostivolgograda.ru.
|Город
|Средняя цена квартиры
|Средняя аренда
|Срок окупаемости
|Санкт-Петербург
|8,8 млн руб.
|41,4 тыс. руб.
|17 лет 10 мес.
|Москва
|13,6 млн руб.
|66,2 тыс. руб.
|17 лет 1 мес.
|Волгоград
|4,7 млн руб.
|22,6 тыс. руб.
|17 лет 3 мес.
|Челябинск
|4 млн руб.
|25,9 тыс. руб.
|13 лет
Эксперты советуют владельцам недвижимости искать способы увеличить отдачу от объекта:
Сделать косметический ремонт. Свежие стены и аккуратная мебель повышают привлекательность квартиры и позволяют поднять арендную плату на 10-15%.
Перейти на посуточную сдачу. Для городов с развитым внутренним туризмом и деловыми поездками, таких как Волгоград или Екатеринбург, это может увеличить доходность до 17% в год.
Использовать профессиональные сервисы управления арендой. Площадки вроде Avito Недвижимость, Cian или Airbnb помогают минимизировать простои и подобрать надёжных арендаторов.
Вложиться в локацию. Квартиры в районах с хорошей транспортной доступностью и инфраструктурой всегда сдаются быстрее и дороже.
Ошибка: покупка жилья без анализа спроса на аренду.
Последствие: простои и низкая доходность.
Альтернатива: использовать сервисы аналитики — "Яндекс Недвижимость" или DomClick, чтобы оценить реальный спрос.
Ошибка: игнорирование расходов на обслуживание.
Последствие: увеличение срока окупаемости.
Альтернатива: закладывать ежегодно 3-5% от стоимости квартиры на ремонт и налоги.
Ошибка: сдача без договора.
Последствие: риски неуплаты и порчи имущества.
Альтернатива: оформить официальный договор через нотариуса или управляющую компанию.
Краткосрочная аренда в Волгограде показывает куда более впечатляющие результаты. Доходность может достигать 17% годовых против 6% при долгосрочной сдаче. Конечно, потребуется больше времени на управление, бронирования и уборку, но итоговая прибыль может быть в два-три раза выше.
|Плюсы
|Минусы
|Быстро сдается, особенно в крупных городах
|Частые смены жильцов
|Простая уборка и минимальные расходы на ремонт
|Меньше доход, чем от многокомнатной квартиры
|Высокая ликвидность на рынке
|Конкуренция среди арендодателей
Как выбрать квартиру для сдачи в аренду?
Обратите внимание на транспорт, наличие метро, учебных заведений и крупных офисных центров — они формируют стабильный спрос.
Сколько стоит обслуживание арендной квартиры в год?
В среднем расходы на ремонт, мебель и налоги составляют до 5% от годового дохода.
Что выгоднее — ипотека или покупка за наличные?
Если ипотечная ставка выше 8%, окупаемость резко увеличивается. Для инвестиций лучше выбирать покупку без кредита.
Миф: квартира всегда окупается за 10 лет.
Правда: даже в Челябинске срок ближе к 13 годам, а в Москве — почти к 18.
Миф: чем дешевле жильё, тем быстрее окупится.
Правда: важно не только купить дешево, но и сдавать дорого — именно это формирует доходность.
Миф: посуточная аренда — это хлопотно и невыгодно.
Правда: при грамотной автоматизации бронирований она даёт доход в разы выше долгосрочной.
Средняя окупаемость жилья по России сегодня составляет около 15 лет.
В 2025 году арендные ставки в большинстве регионов выросли на 3-5%, несмотря на общее замедление рынка.
Самые дорогие "однушки" в стране находятся в Сочи — до 20 млн рублей за объект у моря.
