Хочешь заработать на однушке — думай как бизнесмен: простые приёмы ускоряют окупаемость

Недвижимость

Вложение в недвижимость по-прежнему считается одним из самых надёжных способов сохранить капитал, однако сроки окупаемости квартир в разных городах России сильно различаются. Аналитики "РБК Недвижимости" выяснили, где однокомнатные квартиры приносят прибыль быстрее всего, а где ждать возврата инвестиций придётся почти два десятилетия.

Аренда квартир в Москве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Аренда квартир в Москве

Где ждать дольше всего

Согласно исследованию, самыми "долгими" городами по срокам окупаемости оказались Санкт-Петербург, Волгоград и Москва.

В Северной столице средняя стоимость "однушки" сегодня составляет около 8,8 млн рублей, при этом ежемесячный доход от аренды — 41,4 тыс. рублей. Простая арифметика показывает: вернуть вложения владелец сможет только через 17 лет и 10 месяцев.

В Москве ситуация немного лучше — срок окупаемости здесь короче на девять месяцев. Однако и стартовая цена значительно выше: 13,6 млн рублей за квартиру площадью 37 м². При сдаче её за 66,2 тыс. рублей в месяц затраты вернутся приблизительно за 17 лет и один месяц.

В Волгограде, где средняя "однушка" на вторичном рынке стоит 4,7 млн рублей, а арендная плата составляет 22,6 тыс. рублей, окупаемость оценивается в 17 лет и три месяца.

Лидер по скорости окупаемости

Абсолютным лидером рейтинга стал Челябинск. Здесь аналогичная квартира обойдётся в 4 млн рублей, а сдача в аренду принесёт 25,9 тыс. рублей ежемесячно. В результате объект окупится всего за 13 лет, что почти на пять лет быстрее, чем в столицах.

"Мы исходили из усреднённых рыночных данных и предполагали, что квартира куплена без ипотеки и сдается без простоев", — пояснили аналитики "РБК Недвижимости".

При расчётах не учитывались налоги, расходы на ремонт, покупку мебели и возможные периоды простоя жилья между арендаторами. Эти факторы в реальной жизни могут увеличить срок возврата инвестиций на несколько лет.

Почему Волгоград оказался в центре внимания

Волгоград, несмотря на невысокую стоимость жилья, вновь попал в поле зрения аналитиков из-за колебаний на рынке аренды. Арендные ставки здесь снизились на 7%, опустившись до 28 тыс. рублей в среднем.

Однако расхождение в ценах остаётся колоссальным: в зависимости от района и состояния квартиры стоимость аренды варьируется от 12 до 190 тыс. рублей в месяц - разница более чем в 15 раз. Это делает рынок региона нестабильным, но при грамотном выборе локации даёт шанс на повышенную доходность, сообщают novostivolgograda.ru.

Сравнение по городам

Город Средняя цена квартиры Средняя аренда Срок окупаемости
Санкт-Петербург 8,8 млн руб. 41,4 тыс. руб. 17 лет 10 мес.
Москва 13,6 млн руб. 66,2 тыс. руб. 17 лет 1 мес.
Волгоград 4,7 млн руб. 22,6 тыс. руб. 17 лет 3 мес.
Челябинск 4 млн руб. 25,9 тыс. руб. 13 лет

Как повысить доходность

Эксперты советуют владельцам недвижимости искать способы увеличить отдачу от объекта:

  1. Сделать косметический ремонт. Свежие стены и аккуратная мебель повышают привлекательность квартиры и позволяют поднять арендную плату на 10-15%.

  2. Перейти на посуточную сдачу. Для городов с развитым внутренним туризмом и деловыми поездками, таких как Волгоград или Екатеринбург, это может увеличить доходность до 17% в год.

  3. Использовать профессиональные сервисы управления арендой. Площадки вроде Avito Недвижимость, Cian или Airbnb помогают минимизировать простои и подобрать надёжных арендаторов.

  4. Вложиться в локацию. Квартиры в районах с хорошей транспортной доступностью и инфраструктурой всегда сдаются быстрее и дороже.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка жилья без анализа спроса на аренду.
    Последствие: простои и низкая доходность.
    Альтернатива: использовать сервисы аналитики — "Яндекс Недвижимость" или DomClick, чтобы оценить реальный спрос.

  • Ошибка: игнорирование расходов на обслуживание.
    Последствие: увеличение срока окупаемости.
    Альтернатива: закладывать ежегодно 3-5% от стоимости квартиры на ремонт и налоги.

  • Ошибка: сдача без договора.
    Последствие: риски неуплаты и порчи имущества.
    Альтернатива: оформить официальный договор через нотариуса или управляющую компанию.

А что если сдавать посуточно

Краткосрочная аренда в Волгограде показывает куда более впечатляющие результаты. Доходность может достигать 17% годовых против 6% при долгосрочной сдаче. Конечно, потребуется больше времени на управление, бронирования и уборку, но итоговая прибыль может быть в два-три раза выше.

Плюсы и минусы аренды "однушки"

Плюсы Минусы
Быстро сдается, особенно в крупных городах Частые смены жильцов
Простая уборка и минимальные расходы на ремонт Меньше доход, чем от многокомнатной квартиры
Высокая ликвидность на рынке Конкуренция среди арендодателей

FAQ

Как выбрать квартиру для сдачи в аренду?
Обратите внимание на транспорт, наличие метро, учебных заведений и крупных офисных центров — они формируют стабильный спрос.

Сколько стоит обслуживание арендной квартиры в год?
В среднем расходы на ремонт, мебель и налоги составляют до 5% от годового дохода.

Что выгоднее — ипотека или покупка за наличные?
Если ипотечная ставка выше 8%, окупаемость резко увеличивается. Для инвестиций лучше выбирать покупку без кредита.

Мифы и правда

  • Миф: квартира всегда окупается за 10 лет.
    Правда: даже в Челябинске срок ближе к 13 годам, а в Москве — почти к 18.

  • Миф: чем дешевле жильё, тем быстрее окупится.
    Правда: важно не только купить дешево, но и сдавать дорого — именно это формирует доходность.

  • Миф: посуточная аренда — это хлопотно и невыгодно.
    Правда: при грамотной автоматизации бронирований она даёт доход в разы выше долгосрочной.

Интересные факты

  1. Средняя окупаемость жилья по России сегодня составляет около 15 лет.

  2. В 2025 году арендные ставки в большинстве регионов выросли на 3-5%, несмотря на общее замедление рынка.

  3. Самые дорогие "однушки" в стране находятся в Сочи — до 20 млн рублей за объект у моря.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
