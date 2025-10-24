Хочешь заработать на однушке — думай как бизнесмен: простые приёмы ускоряют окупаемость

7:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вложение в недвижимость по-прежнему считается одним из самых надёжных способов сохранить капитал, однако сроки окупаемости квартир в разных городах России сильно различаются. Аналитики "РБК Недвижимости" выяснили, где однокомнатные квартиры приносят прибыль быстрее всего, а где ждать возврата инвестиций придётся почти два десятилетия.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Аренда квартир в Москве

Где ждать дольше всего

Согласно исследованию, самыми "долгими" городами по срокам окупаемости оказались Санкт-Петербург, Волгоград и Москва.

В Северной столице средняя стоимость "однушки" сегодня составляет около 8,8 млн рублей, при этом ежемесячный доход от аренды — 41,4 тыс. рублей. Простая арифметика показывает: вернуть вложения владелец сможет только через 17 лет и 10 месяцев.

В Москве ситуация немного лучше — срок окупаемости здесь короче на девять месяцев. Однако и стартовая цена значительно выше: 13,6 млн рублей за квартиру площадью 37 м². При сдаче её за 66,2 тыс. рублей в месяц затраты вернутся приблизительно за 17 лет и один месяц.

В Волгограде, где средняя "однушка" на вторичном рынке стоит 4,7 млн рублей, а арендная плата составляет 22,6 тыс. рублей, окупаемость оценивается в 17 лет и три месяца.

Лидер по скорости окупаемости

Абсолютным лидером рейтинга стал Челябинск. Здесь аналогичная квартира обойдётся в 4 млн рублей, а сдача в аренду принесёт 25,9 тыс. рублей ежемесячно. В результате объект окупится всего за 13 лет, что почти на пять лет быстрее, чем в столицах.

"Мы исходили из усреднённых рыночных данных и предполагали, что квартира куплена без ипотеки и сдается без простоев", — пояснили аналитики "РБК Недвижимости".

При расчётах не учитывались налоги, расходы на ремонт, покупку мебели и возможные периоды простоя жилья между арендаторами. Эти факторы в реальной жизни могут увеличить срок возврата инвестиций на несколько лет.

Почему Волгоград оказался в центре внимания

Волгоград, несмотря на невысокую стоимость жилья, вновь попал в поле зрения аналитиков из-за колебаний на рынке аренды. Арендные ставки здесь снизились на 7%, опустившись до 28 тыс. рублей в среднем.

Однако расхождение в ценах остаётся колоссальным: в зависимости от района и состояния квартиры стоимость аренды варьируется от 12 до 190 тыс. рублей в месяц - разница более чем в 15 раз. Это делает рынок региона нестабильным, но при грамотном выборе локации даёт шанс на повышенную доходность, сообщают novostivolgograda.ru.

Сравнение по городам

Город Средняя цена квартиры Средняя аренда Срок окупаемости Санкт-Петербург 8,8 млн руб. 41,4 тыс. руб. 17 лет 10 мес. Москва 13,6 млн руб. 66,2 тыс. руб. 17 лет 1 мес. Волгоград 4,7 млн руб. 22,6 тыс. руб. 17 лет 3 мес. Челябинск 4 млн руб. 25,9 тыс. руб. 13 лет

Как повысить доходность

Эксперты советуют владельцам недвижимости искать способы увеличить отдачу от объекта:

Сделать косметический ремонт. Свежие стены и аккуратная мебель повышают привлекательность квартиры и позволяют поднять арендную плату на 10-15%. Перейти на посуточную сдачу. Для городов с развитым внутренним туризмом и деловыми поездками, таких как Волгоград или Екатеринбург, это может увеличить доходность до 17% в год. Использовать профессиональные сервисы управления арендой. Площадки вроде Avito Недвижимость, Cian или Airbnb помогают минимизировать простои и подобрать надёжных арендаторов. Вложиться в локацию. Квартиры в районах с хорошей транспортной доступностью и инфраструктурой всегда сдаются быстрее и дороже.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка жилья без анализа спроса на аренду.

Последствие: простои и низкая доходность.

Альтернатива: использовать сервисы аналитики — "Яндекс Недвижимость" или DomClick, чтобы оценить реальный спрос.

Ошибка: игнорирование расходов на обслуживание.

Последствие: увеличение срока окупаемости.

Альтернатива: закладывать ежегодно 3-5% от стоимости квартиры на ремонт и налоги.

Ошибка: сдача без договора.

Последствие: риски неуплаты и порчи имущества.

Альтернатива: оформить официальный договор через нотариуса или управляющую компанию.

А что если сдавать посуточно

Краткосрочная аренда в Волгограде показывает куда более впечатляющие результаты. Доходность может достигать 17% годовых против 6% при долгосрочной сдаче. Конечно, потребуется больше времени на управление, бронирования и уборку, но итоговая прибыль может быть в два-три раза выше.

Плюсы и минусы аренды "однушки"

Плюсы Минусы Быстро сдается, особенно в крупных городах Частые смены жильцов Простая уборка и минимальные расходы на ремонт Меньше доход, чем от многокомнатной квартиры Высокая ликвидность на рынке Конкуренция среди арендодателей

FAQ

Как выбрать квартиру для сдачи в аренду?

Обратите внимание на транспорт, наличие метро, учебных заведений и крупных офисных центров — они формируют стабильный спрос.

Сколько стоит обслуживание арендной квартиры в год?

В среднем расходы на ремонт, мебель и налоги составляют до 5% от годового дохода.

Что выгоднее — ипотека или покупка за наличные?

Если ипотечная ставка выше 8%, окупаемость резко увеличивается. Для инвестиций лучше выбирать покупку без кредита.

Мифы и правда

Миф: квартира всегда окупается за 10 лет.

Правда: даже в Челябинске срок ближе к 13 годам, а в Москве — почти к 18.

Миф: чем дешевле жильё, тем быстрее окупится.

Правда: важно не только купить дешево, но и сдавать дорого — именно это формирует доходность.

Миф: посуточная аренда — это хлопотно и невыгодно.

Правда: при грамотной автоматизации бронирований она даёт доход в разы выше долгосрочной.

Интересные факты

Средняя окупаемость жилья по России сегодня составляет около 15 лет. В 2025 году арендные ставки в большинстве регионов выросли на 3-5%, несмотря на общее замедление рынка. Самые дорогие "однушки" в стране находятся в Сочи — до 20 млн рублей за объект у моря.