Дом мечты потёк по швам: новосёлы Бердска оказались в ловушке своих квадратных метров

Май 2025 года стал для Бердска временем больших надежд: на месте старых бараков по адресу Ленина, 114 вырос современный 17-этажный дом. Девелопер — СЗ "Кварталинвестстрой" — представил проект как пример комфортного и энергоэффективного жилья. Однако спустя всего несколько недель после заселения новосёлы начали говорить о серьёзных проблемах с качеством строительства.
По словам жителей, дом был принят в эксплуатацию с многочисленными дефектами — от неработающей вентиляции до крошившихся балконных кирпичей.
"Когда мы заехали, я ужаснулась, в каком состоянии сам дом и квартиры. Лично у меня не работала вентиляция, оконные откосы выполнены некачественно. В подъезде все стеклопакеты в сварке, её не смогла очистить служба клининга. На балконах кирпичи держатся на честном слове", — говорит жительница дома Алина.
Жильцы утверждают, что о проблемах сообщили застройщику сразу, указав все замечания в актах. Но настоящие испытания, по их словам, начались осенью, когда дом подключили к отоплению.
"Подвалы затопило, и вода стояла долго. В доме завелись тараканы и комары. Мы несколько месяцев писали заявления в ГЖИ, Гостройнадзор и прокуратуру. Жалобы отправляли и застройщику, от которого пришёл ответ, что "недочёты устранены"", — рассказала Алина.
После публикации видеоролика о затоплении в СМИ на место прибыл директор компании-застройщика Павел Белов. Осмотр длился несколько часов, и бизнесмен, по словам очевидцев, пообещал устранить дефекты за свой счёт. Управляющая компания "Кристалл" в свою очередь заявила, что ликвидирует последствия потопа до конца октября.
|Тип проблемы
|Проявление
|Реакция застройщика
|Вентиляция
|отсутствует тяга, затхлый воздух
|проверка систем, частичная замена решёток
|Оконные откосы
|трещины, неровности, следы сварки
|обещано устранение при повторном осмотре
|Балконная кладка
|неустойчивая, крошится кирпич
|планируется укрепление швов
|Затопление подвала
|стоячая вода, насекомые
|ремонт и герметизация труб
|Повреждение инженерных щитков
|УК заявила о вандализме
|контроль доступа, установка новых замков
Составьте акт осмотра. Зафиксируйте все нарушения с фото и видео, подпишите документ с представителем УК или соседями.
Передайте акт застройщику. Сделайте это письменно, сохранив копию с отметкой о получении.
Дайте срок на исправление. Обычно — 30 календарных дней.
Обратитесь в контролирующие органы. Если реакции нет, подайте жалобу в Госжилнадзор и прокуратуру.
Используйте гарантию. У новостройки действует пятилетний гарантийный срок на конструктивные элементы и три года — на инженерные сети.
Не устраняйте дефекты самостоятельно. Это может лишить вас права на бесплатный ремонт по гарантии.
Ошибка: жильцы не фиксируют дефекты официально.
Последствие: застройщик отказывается признавать их гарантийными.
Альтернатива: оформляйте претензию с актом и фотофиксацией.
Ошибка: жильцы устраняют проблему своими силами.
Последствие: теряют возможность требовать компенсации.
Альтернатива: ждите официального ответа от застройщика или обращайтесь через юриста.
Ошибка: игнорирование мелких течей в подвале.
Последствие: образование грибка и коррозии.
Альтернатива: незамедлительно уведомляйте УК и требуйте акта обследования.
В этом случае жильцы могут объединиться в инициативную группу и подать коллективную жалобу в жилищную инспекцию или прокуратуру. Ещё один вариант — обратиться в суд с требованием обязать застройщика устранить дефекты и возместить убытки. Практика показывает, что коллективные иски по гарантийному ремонту часто удовлетворяются, сообщает Сиб.фм.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность купить жильё по сниженной цене на этапе строительства
|Недостаточный контроль качества
|Современные планировки и инженерные системы
|Вероятность затоплений и неисправностей в первый год
|Индивидуальный подход к отделке
|Сложности с гарантийным обслуживанием
|Меньше бюрократии, чем у крупных девелоперов
|Ограниченные ресурсы на устранение дефектов
Как определить, кто виноват в затоплении — УК или застройщик?
Если потоп произошёл до передачи дома на баланс управляющей компании, ответственность несёт застройщик. После подписания акта приёма-передачи отвечает УК.
Сколько длится гарантия на новостройку?
Закон обязывает застройщика устранять дефекты в течение пяти лет после сдачи дома.
Можно ли вернуть деньги за некачественное жильё?
Да, но только через суд, доказав, что недостатки делают жильё непригодным для проживания.
Миф: если дом сдан, значит, он прошёл все проверки.
Правда: приёмка проверяет соответствие документации, а не фактическое качество отделки.
Миф: после передачи ключей застройщик не обязан ничего ремонтировать.
Правда: гарантийные обязательства сохраняются несколько лет.
Миф: жильцы сами виноваты в затоплениях.
Правда: это возможно только при доказанном вмешательстве в инженерные системы.
Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.