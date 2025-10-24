Дом мечты потёк по швам: новосёлы Бердска оказались в ловушке своих квадратных метров

Май 2025 года стал для Бердска временем больших надежд: на месте старых бараков по адресу Ленина, 114 вырос современный 17-этажный дом. Девелопер — СЗ "Кварталинвестстрой" — представил проект как пример комфортного и энергоэффективного жилья. Однако спустя всего несколько недель после заселения новосёлы начали говорить о серьёзных проблемах с качеством строительства.

По словам жителей, дом был принят в эксплуатацию с многочисленными дефектами — от неработающей вентиляции до крошившихся балконных кирпичей.

"Когда мы заехали, я ужаснулась, в каком состоянии сам дом и квартиры. Лично у меня не работала вентиляция, оконные откосы выполнены некачественно. В подъезде все стеклопакеты в сварке, её не смогла очистить служба клининга. На балконах кирпичи держатся на честном слове", — говорит жительница дома Алина.

Жильцы утверждают, что о проблемах сообщили застройщику сразу, указав все замечания в актах. Но настоящие испытания, по их словам, начались осенью, когда дом подключили к отоплению.

"Подвалы затопило, и вода стояла долго. В доме завелись тараканы и комары. Мы несколько месяцев писали заявления в ГЖИ, Гостройнадзор и прокуратуру. Жалобы отправляли и застройщику, от которого пришёл ответ, что "недочёты устранены"", — рассказала Алина.

После публикации видеоролика о затоплении в СМИ на место прибыл директор компании-застройщика Павел Белов. Осмотр длился несколько часов, и бизнесмен, по словам очевидцев, пообещал устранить дефекты за свой счёт. Управляющая компания "Кристалл" в свою очередь заявила, что ликвидирует последствия потопа до конца октября.

Сравнение: дефекты новостроек и действия застройщика

Тип проблемы Проявление Реакция застройщика Вентиляция отсутствует тяга, затхлый воздух проверка систем, частичная замена решёток Оконные откосы трещины, неровности, следы сварки обещано устранение при повторном осмотре Балконная кладка неустойчивая, крошится кирпич планируется укрепление швов Затопление подвала стоячая вода, насекомые ремонт и герметизация труб Повреждение инженерных щитков УК заявила о вандализме контроль доступа, установка новых замков

Советы шаг за шагом: как действовать при обнаружении дефектов

Составьте акт осмотра. Зафиксируйте все нарушения с фото и видео, подпишите документ с представителем УК или соседями. Передайте акт застройщику. Сделайте это письменно, сохранив копию с отметкой о получении. Дайте срок на исправление. Обычно — 30 календарных дней. Обратитесь в контролирующие органы. Если реакции нет, подайте жалобу в Госжилнадзор и прокуратуру. Используйте гарантию. У новостройки действует пятилетний гарантийный срок на конструктивные элементы и три года — на инженерные сети. Не устраняйте дефекты самостоятельно. Это может лишить вас права на бесплатный ремонт по гарантии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: жильцы не фиксируют дефекты официально.

Последствие: застройщик отказывается признавать их гарантийными.

Альтернатива: оформляйте претензию с актом и фотофиксацией.

Ошибка: жильцы устраняют проблему своими силами.

Последствие: теряют возможность требовать компенсации.

Альтернатива: ждите официального ответа от застройщика или обращайтесь через юриста.

Ошибка: игнорирование мелких течей в подвале.

Последствие: образование грибка и коррозии.

Альтернатива: незамедлительно уведомляйте УК и требуйте акта обследования.

А что если застройщик и УК бездействуют

В этом случае жильцы могут объединиться в инициативную группу и подать коллективную жалобу в жилищную инспекцию или прокуратуру. Ещё один вариант — обратиться в суд с требованием обязать застройщика устранить дефекты и возместить убытки. Практика показывает, что коллективные иски по гарантийному ремонту часто удовлетворяются, сообщает Сиб.фм.

Плюсы и минусы новостроек от частных застройщиков

Плюсы Минусы Возможность купить жильё по сниженной цене на этапе строительства Недостаточный контроль качества Современные планировки и инженерные системы Вероятность затоплений и неисправностей в первый год Индивидуальный подход к отделке Сложности с гарантийным обслуживанием Меньше бюрократии, чем у крупных девелоперов Ограниченные ресурсы на устранение дефектов

FAQ

Как определить, кто виноват в затоплении — УК или застройщик?

Если потоп произошёл до передачи дома на баланс управляющей компании, ответственность несёт застройщик. После подписания акта приёма-передачи отвечает УК.

Сколько длится гарантия на новостройку?

Закон обязывает застройщика устранять дефекты в течение пяти лет после сдачи дома.

Можно ли вернуть деньги за некачественное жильё?

Да, но только через суд, доказав, что недостатки делают жильё непригодным для проживания.

Мифы и правда о новостройках

Миф: если дом сдан, значит, он прошёл все проверки.

Правда: приёмка проверяет соответствие документации, а не фактическое качество отделки.

Миф: после передачи ключей застройщик не обязан ничего ремонтировать.

Правда: гарантийные обязательства сохраняются несколько лет.

Миф: жильцы сами виноваты в затоплениях.

Правда: это возможно только при доказанном вмешательстве в инженерные системы.

Три интересных факта

Гарантийный срок для новостроек в России прописан в статье 7 Закона о защите прав потребителей. Большинство обращений в жилищную инспекцию касается не отопления, а водоотведения и вентиляции. По данным Минстроя, около 30 % новостроек в Сибири сдаются с незначительными дефектами, но устраняются они в течение первых шести месяцев эксплуатации.