Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет чистого кузова: простые средства, которые справятся с битумом за минуты
Финансовый капкан: передача активов России Украине — вот чем это грозит Германии
Блогер Ида Галич в ярости: как Настя Ивлеева перешла все границы
Секрет хрустящего картофеля фри раскрыт: этот ингредиент есть на каждой кухне
Жемчужные нити под угрозой: вот как спасти крестовник, когда зима играет против него
Косточка не спасёт: привычки, из-за которых псу грозит воспаление дёсен — боль при каждом кусочке
Упражнение, что запускает мышцы, будто турбину — заменяет приседания, выпады и даже бег в гору
Полина Диброва не в восторге: как Роман Товстик балует свою бывшую жену
Невидимая угроза на ладони: как полезная привычка перегружает печень и добавляет килограммы

Отпариватель творит чудеса: 10 способов сделать уборку быстрее и чище без химии

0:34
Недвижимость

Отпариватель — это не только инструмент для глажки. Благодаря высокой температуре и направленной струе пара, он способен заменить половину бытовой химии и справиться с самыми упрямыми загрязнениями. Профессиональные клинеры делятся своими лайфхаками: вот как можно использовать отпариватель в быту и сделать уборку проще.

Как использовать отпариватель при уборке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Как использовать отпариватель при уборке

Удаление липкой пыли на кухне

На кухне оседает особая грязь — смесь жира и пыли, которая прочно пристаёт к поверхностям. Чтобы избавиться от неё, просто направь струю пара на загрязнение и протри мягкой салфеткой.

"Высокая температура разрушает липкий налёт и позволяет удалить его без агрессивных чистящих средств", — советует директор клининговой компании Кэти Кохун.

Полировка нержавеющей стали

Холодильник, раковина или мультиварка из нержавейки теряют блеск из-за отпечатков и пятен от воды. Пар идеально подходит для их чистки — он не царапает металл, как сода или абразивы. После обработки отпаривателем протри поверхность микрофиброй.

"Пар быстро убирает следы и возвращает блеск без лишних усилий", — отмечает совладелица клининговой службы Дженнифер Парнелл.

Удаление пятен с ковров и обивки

Пар глубоко проникает в волокна ткани и помогает удалить даже старые пятна. Держи отпариватель на расстоянии 10-15 см от загрязнения, дай пару поработать около 30 секунд, затем промокни место чистым полотенцем. Повтори процедуру при необходимости.

Дезодорация мусорных баков

Если в доме появился неприятный запах, проверь мусорное ведро. Обработай внутренние стенки отпаривателем — пар уничтожит бактерии и нейтрализует источники вони. После обработки протри поверхность бумажными полотенцами.

Чистка микроволновки

Засохшие остатки еды в микроволновке легко удалить паром. Достаточно направить струю на загрязнение на несколько секунд — под воздействием тепла оно размягчится, и можно будет стереть всё салфеткой.

"Пар безопасен, экологичен и не оставляет запаха", — добавляет Парнелл.

Чистка ручек шкафов

Ручки кухонных шкафов собирают жир и пыль. Направь отпариватель на места вокруг них — пар растворит налёт, а горячая струя уничтожит микробы. Протри сухой тканью, и ручки снова будут как новые.

Чистка духовки

Внутренние стенки духовки часто покрываются слоем жира, который сложно оттереть. Пропарь поверхности отпаривателем, а затем протри влажной тряпкой. Пар разрушит старые отложения и облегчит уборку без химии.

Разморозка морозильной камеры

Этот способ особенно ценят клинеры. Чтобы быстро избавиться от льда, включи отпариватель на максимальную мощность и обрабатывай стенки камеры.

"Пар растапливает лёд за считаные минуты — главное, следить, чтобы прибор не намок", — предупреждает Кохун.

Освежение штор

Шторы можно почистить, не снимая их с карниза. Просто проведи отпаривателем сверху вниз, расправляя складки. Пар не только разгладит ткань, но и освежит материал, убрав пыль и запахи. Перед процедурой можно пройтись по гардинам пылесосом.

Чистка дивана

Если у дивана нет съёмного чехла, отпариватель поможет очистить обивку. Сначала пропылесось ткань, потом аккуратно обработай паром. Это удалит запахи, обеззаразит поверхность и расправит складки. Всегда тестируй прибор на незаметном участке.

Удаление этикеток

Ненужные наклейки и ценники легко снять с помощью пара. Подержи отпариватель у поверхности несколько секунд — клей размягчится, и этикетка отойдёт без следа.

Чистка кранов и сантехники

Известковый налёт и водяные разводы на кранах можно убрать паром. Отпариватель проникает в труднодоступные места и разрушает налёт, не оставляя царапин. При регулярном использовании сантехника будет блестеть, как новая.

А что если…

Современные вертикальные отпариватели заменяют часть бытовой химии. Они безопасны для аллергиков, не оставляют следов и подходят для мебели, текстиля и даже детских игрушек. Главное — следить за расстоянием и не использовать пар на поверхностях, чувствительных к влаге (например, необработанном дереве).

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
экологично — без химии требует осторожности при работе
подходит для деликатных материалов не справляется с толстым слоем жира
убивает бактерии и запахи требует времени на прогрев
универсален: подходит для ткани, стекла, металла не заменяет полностью классическую уборку

FAQ

Можно ли отпаривателем чистить окна?
Да, но с расстояния не менее 20 см, чтобы избежать трещин от перепада температур.

Подходит ли он для ковров с длинным ворсом?
Да, если ворс не синтетический. Проверь этикетку и держи прибор под углом.

Удаляет ли пар аллергены?
Да, высокая температура уничтожает пылевых клещей и споры грибков.

Мифы и правда

Миф: отпариватель портит ткани.
Правда: если соблюдать дистанцию, он бережно воздействует даже на деликатные материалы.

Миф: пар не справится с жиром.
Правда: высокая температура разрушает жир лучше, чем многие химические средства.

Миф: отпариватель опасен для электроники.
Правда: его нельзя использовать на включённых приборах, но для экранов и клавиатур — можно при низкой подаче пара.

Три интересных факта

  1. Пар при температуре 100 °C убивает до 99% бактерий без применения химии.
  2. Один резервуар отпаривателя заменяет до 5 литров чистящих средств.
  3. В профессиональном клининге отпариватель используют для дезинфекции мебели и автоинтерьеров.

Исторический контекст

Первые отпариватели появились в США в 1940-х годах и использовались для выравнивания тканей. Со временем устройство адаптировали для гостиниц, а затем — для домашнего клининга. Сегодня пар стал символом экологичной уборки: безопасный, эффективный и универсальный инструмент.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Тайга проглотила троих: вот что на самом деле случилось с семьёй Усольцевых
Происшествия
Тайга проглотила троих: вот что на самом деле случилось с семьёй Усольцевых
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
В центре Галактики вспыхнул загадочный свет — суперкомпьютеры показали нечто невероятное Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Последние материалы
Секрет чистого кузова: простые средства, которые справятся с битумом за минуты
Финансовый капкан: передача активов России Украине — вот чем это грозит Германии
Отпариватель творит чудеса: 10 способов сделать уборку быстрее и чище без химии
Блогер Ида Галич в ярости: как Настя Ивлеева перешла все границы
Секрет хрустящего картофеля фри раскрыт: этот ингредиент есть на каждой кухне
Жемчужные нити под угрозой: вот как спасти крестовник, когда зима играет против него
Косточка не спасёт: привычки, из-за которых псу грозит воспаление дёсен — боль при каждом кусочке
Упражнение, что запускает мышцы, будто турбину — заменяет приседания, выпады и даже бег в гору
Полина Диброва не в восторге: как Роман Товстик балует свою бывшую жену
Невидимая угроза на ладони: как полезная привычка перегружает печень и добавляет килограммы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.