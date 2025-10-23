Бежевый больше не безопасный цвет: три правила, как не превратить квартиру в безжизненное уныние

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:57
Недвижимость

В последние годы бежевый цвет в интерьере часто попадал в разряд "устаревших" и "скучных", уступив место более ярким и насыщенным оттенкам. Однако новые тренды и свежие идеи доказывают, что нейтральные тона способны быть не только элегантными, но и современными. В 2021 году ведущие дизайнеры и колористы вновь обращаются к бежевому, но с новым взглядом и подходом.

Интерьер в нейтральных тонах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер в нейтральных тонах

Бежевый цвет: новый взгляд на классику

Бежевый цвет — это универсальный выбор для большинства интерьеров, который всегда ассоциировался с уютом и спокойствием. Его преимущества очевидны: такие оттенки зрительно увеличивают пространство, делают его светлее, создают атмосферу тепла и безопасности. Кроме того, бежевый прекрасно сочетается с различными цветами, что позволяет легко комбинировать его с другими оттенками.

Однако несколько лет назад бежевые тона стали восприниматься как скучные и безжизненные. Дизайнеры начали использовать более яркие и насыщенные оттенки, такие как терракотовый, зеленый и синий, а бежевый цвет оказался на обочине. Тем не менее, в последние годы мы наблюдаем его возвращение на арену интерьеров, но в обновленном виде.

Как освежить бежевый интерьер?

Невозможно не заметить, что бежевый цвет постепенно возвращается в тренды. Но чтобы избежать монотонности и скучного ощущения, важно умело сочетать его с другими цветами и использовать нестандартные приемы. Рассмотрим несколько способов, как сделать бежевый интерьер интересным и модным.

1. Использование бежевого на потолке

Многие дизайнеры утверждают, что это решение значительно улучшает восприятие пространства. Особенно актуально для интерьеров с низкими потолками: бежевый оттенок на потолке в сочетании с темными стенами позволяет визуально поднять потолок, не используя при этом холодный белый цвет. Такое решение придает комнате уют и мягкость, при этом не теряя легкости.

2. Черный цвет в интерьере

Совсем не обязательно избегать темных цветов в бежевом интерьере. Черные оттенки, например, угольный или темно-серый, прекрасно гармонируют с нейтральными оттенками и создают стильные контрасты. Такие сочетания придают интерьеру элегантность, не вызывая ощущения мрака или угрюмости.

3. Акцентные стены

Если хочется добавить в интерьер яркости, но при этом не выходить за рамки бежевых оттенков, стоит обратить внимание на акцентные стены. Например, можно выбрать для них глубокие синие или зеленые оттенки. Использование таких цветов в приглушенных тонах придаст помещению интересный визуальный эффект, не нарушая гармонию.

4. Яркие цвета ниже линии горизонта

Еще один способ освежить бежевый интерьер — это добавление ярких акцентов на нижней части стен. Использование насыщенных цветов ниже линии глаз придает интерьеру динамичности и делает его более выразительным. При этом, верхняя часть стены может оставаться в спокойных бежевых оттенках, создавая баланс.

5. Цветная мебель

Если не хочется менять цвет стен, можно сделать ставку на мебель. Яркие и насыщенные оттенки, такие как темно-синий или изумрудный, отлично подойдут для мебели в бежевом интерьере. Это не только добавит свежести, но и поможет выделить определенные элементы, создавая в помещении интересные акценты.

6. Детали и аксессуары

Мелочи, такие как межкомнатные двери, плинтусы или декоративные элементы, могут сыграть важную роль в создании выразительного интерьера. Выбирая правильные акценты для этих деталей, можно добавить в комнату яркие элементы, которые будут гармонично сочетаться с бежевым фоном.

7. Текстиль как акцент

Не стоит забывать о текстиле: яркие подушки, пледы, шторы или ковры могут стать тем самым элементом, который придаст интерьеру новизну. Экспериментировать с текстилем легко и приятно, ведь именно с его помощью можно создать выразительный, но не агрессивный интерьер.

Не стоит воспринимать бежевый цвет как нечто устаревшее или скучное. Современные тренды и новаторские идеи показывают, что нейтральные оттенки могут быть актуальными и яркими. Главное — подходить к их использованию с умом, сочетая с другими цветами, акцентируя внимание на деталях и не бояться экспериментировать.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
