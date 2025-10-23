Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Находка, достойная принцессы: археологи восстановили головной убор 4000-летней давности
Не все мышцы делают тело красивым: вот те, что реально формируют спортивный силуэт
Серый мир вспыхнул синим: главный дуэт осени, который заменил чёрно-белую классику
За блеском риса и рыбы — боль под рёбрами: чем японская кухня отплачивает за любовь
Пенсии и МРОТ в России: на сколько повысят уже в январе
Огненный привет из космоса: на шахту в Австралии рухнул загадочный объект, всполошив шахтёров
Они не сходят с конвейера — их куют, как мечи: автомобили, созданные вопреки роботам
Сладкое чудо из холода: вот как вырастить дыню, если лето длится всего два месяца
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность

Красиво только первый год: бывший фаворит оказался на дне списка напольных покрытий

Недвижимость

Ламинат когда-то считался эталоном практичности: красивый, ровный, быстро укладывающийся и стоящий недорого. Однако сегодня всё больше специалистов называют его самым неудачным решением для пола. И если раньше он украшал почти каждый второй дом, то теперь дизайнеры советуют выбирать другие материалы. Почему "любимец ремонта" потерял доверие — разбираемся подробно.

Сравнение ламината и паркета
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сравнение ламината и паркета

Почему ламинат утратил популярность

Главная проблема — короткий срок службы. Даже при аккуратной эксплуатации он быстро теряет внешний вид. Уже через пару лет на поверхности появляются царапины, сколы, вздутия. Если когда-то это считалось "естественным старением", сегодня, на фоне долговечных аналогов, выглядит как серьезный недостаток.

Дизайнеры признают, что ламинат был успешен в эпоху, когда важнее всего была скорость и экономия. Но в современных интерьерах, где ценят долговечность и экологичность, он не выдерживает конкуренции.

Что происходит с ламинатом в реальной эксплуатации

Ламинат состоит из древесно-стружечной плиты, пропитанной смолами и покрытой декоративной пленкой. При высокой влажности плита впитывает воду, расширяется и деформируется. Даже небольшая протечка или частая влажная уборка приводят к вздутию и "волнам".

Особенно страдает покрытие на кухне, в прихожей и ванных комнатах. Там, где появляется пар или капли воды, ламели начинают расслаиваться уже через несколько месяцев. В загородных домах без постоянного отопления он трескается при перепадах температуры.

Визуальные дефекты — отдельная история. Царапины на поверхности невозможно замаскировать, а точечная реставрация обходится дороже, чем полная замена.

Ламинат и его альтернативы

Параметр Ламинат Паркет / массив дерева Керамогранит / плитка
Долговечность 5-10 лет 30-50 лет 20-40 лет
Устойчивость к влаге Низкая Средняя Высокая
Возможность реставрации Нет Да, шлифовка Не требуется
Экологичность Зависит от состава Натуральный материал Безопасен
Стоимость ухода Средняя Низкая Минимальная

Ламинат проигрывает почти по всем пунктам. Единственное его преимущество — доступная цена при укладке. Но если учитывать последующие ремонты и замену, итоговые расходы оказываются выше.

Как ухаживать за ламинатом, чтобы он прослужил дольше

  • Использовать сухую уборку или слегка влажную тряпку без избыточной влаги.
  • Избегать попадания воды в стыки — именно там материал разбухает.
  • Ставить мебель на мягкие накладки, чтобы предотвратить царапины.
  • Поддерживать стабильную температуру в помещении — не ниже +15 °C.
  • Раз в год обрабатывать стыки герметиком или воском для защиты.

Даже при таком уходе пол не избавляется от главного недостатка — нестойкости к износу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: укладка ламината в ванной или кухне.
    Последствие: вздутие, деформация, появление плесени.
    Альтернатива: керамогранит или виниловая плитка (LVT).

  • Ошибка: выбор дешевого покрытия.
    Последствие: выделение формальдегидов при нагреве, неприятный запах.
    Альтернатива: сертифицированный паркет из натурального дерева.

  • Ошибка: укладка без шумоизоляционной подложки.
    Последствие: громкий звук при ходьбе.
    Альтернатива: подложка из пробки или монтаж инженерной доски.

А что если выбрать влагостойкий ламинат

Производители предлагают влагостойкие модели с восковыми стыками и защитной пленкой. Однако на практике они спасают только от кратковременной влаги. При постоянных нагрузках или перепадах температуры защитный слой растрескивается, и покрытие теряет герметичность.

Дизайнеры отмечают, что такой ламинат подходит лишь для спален и кабинетов — помещений с низкой нагрузкой.

Плюсы и минусы ламината

Плюсы Минусы
Простая и быстрая укладка Боится воды и пара
Большой выбор оттенков и текстур Быстро теряет внешний вид
Демократичная цена Шумит при ходьбе
Возможность самостоятельного монтажа Не подлежит ремонту
Визуально имитирует дерево Может выделять формальдегиды

Мифы и правда

  • Миф: современный ламинат не боится воды.
    Правда: любое повреждение защитного слоя делает стыки уязвимыми.
  • Миф: ламинат безопасен для здоровья.
    Правда: некоторые модели действительно содержат формальдегиды, особенно дешевые.
  • Миф: это идеальный вариант для арендных квартир.
    Правда: он изнашивается быстрее, чем срок аренды, и требует замены.

FAQ

Почему ламинат деформируется при влажной уборке

Плиты МДФ и ХДФ впитывают влагу через швы. Даже минимальное количество воды вызывает расширение.

Можно ли укладывать ламинат поверх теплого пола

Да, но только если это специальная термостойкая модель, рассчитанная на температуру до +27 °C.

Что лучше выбрать для квартиры с животными

Керамогранит или инженерная доска — они устойчивы к когтям и не боятся влаги.

Есть ли безопасный ламинат без формальдегидов

Да, у европейских брендов есть сертифицированные серии E0 и E1, но стоят они значительно дороже.

Три интересных факта

  • Первый ламинат появился в Швеции в 1977 году и был создан как альтернатива дорогому паркету.
  • Большинство ламинатов имеют класс износостойкости от 21 до 33 — чем выше класс, тем дольше срок службы.
  • Производители премиум-сегмента начали выпускать ламинат без формальдегидов, сертифицированный по стандарту E0.

Исторический контекст

  • В 1990-х годах ламинат стал символом "евроремонта" и вытеснил линолеум.
  • В 2010-х на рынке появились влагостойкие модели, но они не смогли полностью заменить плитку.
  • К 2020-м годам интерес к натуральным материалам вернул моду на дерево и керамогранит.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Наука и техника
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Авто
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Тёмная материя и сахар: в ходе научного эксперимента обычный кристалл обнаружил след из другой вселенной Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Последние материалы
Находка, достойная принцессы: археологи восстановили головной убор 4000-летней давности
Не все мышцы делают тело красивым: вот те, что реально формируют спортивный силуэт
Серый мир вспыхнул синим: главный дуэт осени, который заменил чёрно-белую классику
Красиво только первый год: бывший фаворит оказался на дне списка напольных покрытий
За блеском риса и рыбы — боль под рёбрами: чем японская кухня отплачивает за любовь
Пенсии и МРОТ в России: на сколько повысят уже в январе
Огненный привет из космоса: на шахту в Австралии рухнул загадочный объект, всполошив шахтёров
Они не сходят с конвейера — их куют, как мечи: автомобили, созданные вопреки роботам
Сладкое чудо из холода: вот как вырастить дыню, если лето длится всего два месяца
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.