Красиво только первый год: бывший фаворит оказался на дне списка напольных покрытий

Ламинат когда-то считался эталоном практичности: красивый, ровный, быстро укладывающийся и стоящий недорого. Однако сегодня всё больше специалистов называют его самым неудачным решением для пола. И если раньше он украшал почти каждый второй дом, то теперь дизайнеры советуют выбирать другие материалы. Почему "любимец ремонта" потерял доверие — разбираемся подробно.
Главная проблема — короткий срок службы. Даже при аккуратной эксплуатации он быстро теряет внешний вид. Уже через пару лет на поверхности появляются царапины, сколы, вздутия. Если когда-то это считалось "естественным старением", сегодня, на фоне долговечных аналогов, выглядит как серьезный недостаток.
Дизайнеры признают, что ламинат был успешен в эпоху, когда важнее всего была скорость и экономия. Но в современных интерьерах, где ценят долговечность и экологичность, он не выдерживает конкуренции.
Ламинат состоит из древесно-стружечной плиты, пропитанной смолами и покрытой декоративной пленкой. При высокой влажности плита впитывает воду, расширяется и деформируется. Даже небольшая протечка или частая влажная уборка приводят к вздутию и "волнам".
Особенно страдает покрытие на кухне, в прихожей и ванных комнатах. Там, где появляется пар или капли воды, ламели начинают расслаиваться уже через несколько месяцев. В загородных домах без постоянного отопления он трескается при перепадах температуры.
Визуальные дефекты — отдельная история. Царапины на поверхности невозможно замаскировать, а точечная реставрация обходится дороже, чем полная замена.
|Параметр
|Ламинат
|Паркет / массив дерева
|Керамогранит / плитка
|Долговечность
|5-10 лет
|30-50 лет
|20-40 лет
|Устойчивость к влаге
|Низкая
|Средняя
|Высокая
|Возможность реставрации
|Нет
|Да, шлифовка
|Не требуется
|Экологичность
|Зависит от состава
|Натуральный материал
|Безопасен
|Стоимость ухода
|Средняя
|Низкая
|Минимальная
Ламинат проигрывает почти по всем пунктам. Единственное его преимущество — доступная цена при укладке. Но если учитывать последующие ремонты и замену, итоговые расходы оказываются выше.
Даже при таком уходе пол не избавляется от главного недостатка — нестойкости к износу.
Ошибка: укладка ламината в ванной или кухне.
Последствие: вздутие, деформация, появление плесени.
Альтернатива: керамогранит или виниловая плитка (LVT).
Ошибка: выбор дешевого покрытия.
Последствие: выделение формальдегидов при нагреве, неприятный запах.
Альтернатива: сертифицированный паркет из натурального дерева.
Ошибка: укладка без шумоизоляционной подложки.
Последствие: громкий звук при ходьбе.
Альтернатива: подложка из пробки или монтаж инженерной доски.
Производители предлагают влагостойкие модели с восковыми стыками и защитной пленкой. Однако на практике они спасают только от кратковременной влаги. При постоянных нагрузках или перепадах температуры защитный слой растрескивается, и покрытие теряет герметичность.
Дизайнеры отмечают, что такой ламинат подходит лишь для спален и кабинетов — помещений с низкой нагрузкой.
|Плюсы
|Минусы
|Простая и быстрая укладка
|Боится воды и пара
|Большой выбор оттенков и текстур
|Быстро теряет внешний вид
|Демократичная цена
|Шумит при ходьбе
|Возможность самостоятельного монтажа
|Не подлежит ремонту
|Визуально имитирует дерево
|Может выделять формальдегиды
Плиты МДФ и ХДФ впитывают влагу через швы. Даже минимальное количество воды вызывает расширение.
Да, но только если это специальная термостойкая модель, рассчитанная на температуру до +27 °C.
Керамогранит или инженерная доска — они устойчивы к когтям и не боятся влаги.
Да, у европейских брендов есть сертифицированные серии E0 и E1, но стоят они значительно дороже.
Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?