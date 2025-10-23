Красиво только первый год: бывший фаворит оказался на дне списка напольных покрытий

Ламинат когда-то считался эталоном практичности: красивый, ровный, быстро укладывающийся и стоящий недорого. Однако сегодня всё больше специалистов называют его самым неудачным решением для пола. И если раньше он украшал почти каждый второй дом, то теперь дизайнеры советуют выбирать другие материалы. Почему "любимец ремонта" потерял доверие — разбираемся подробно.

Почему ламинат утратил популярность

Главная проблема — короткий срок службы. Даже при аккуратной эксплуатации он быстро теряет внешний вид. Уже через пару лет на поверхности появляются царапины, сколы, вздутия. Если когда-то это считалось "естественным старением", сегодня, на фоне долговечных аналогов, выглядит как серьезный недостаток.

Дизайнеры признают, что ламинат был успешен в эпоху, когда важнее всего была скорость и экономия. Но в современных интерьерах, где ценят долговечность и экологичность, он не выдерживает конкуренции.

Что происходит с ламинатом в реальной эксплуатации

Ламинат состоит из древесно-стружечной плиты, пропитанной смолами и покрытой декоративной пленкой. При высокой влажности плита впитывает воду, расширяется и деформируется. Даже небольшая протечка или частая влажная уборка приводят к вздутию и "волнам".

Особенно страдает покрытие на кухне, в прихожей и ванных комнатах. Там, где появляется пар или капли воды, ламели начинают расслаиваться уже через несколько месяцев. В загородных домах без постоянного отопления он трескается при перепадах температуры.

Визуальные дефекты — отдельная история. Царапины на поверхности невозможно замаскировать, а точечная реставрация обходится дороже, чем полная замена.

Ламинат и его альтернативы

Параметр Ламинат Паркет / массив дерева Керамогранит / плитка Долговечность 5-10 лет 30-50 лет 20-40 лет Устойчивость к влаге Низкая Средняя Высокая Возможность реставрации Нет Да, шлифовка Не требуется Экологичность Зависит от состава Натуральный материал Безопасен Стоимость ухода Средняя Низкая Минимальная

Ламинат проигрывает почти по всем пунктам. Единственное его преимущество — доступная цена при укладке. Но если учитывать последующие ремонты и замену, итоговые расходы оказываются выше.

Как ухаживать за ламинатом, чтобы он прослужил дольше

Использовать сухую уборку или слегка влажную тряпку без избыточной влаги.

Избегать попадания воды в стыки — именно там материал разбухает.

Ставить мебель на мягкие накладки, чтобы предотвратить царапины.

Поддерживать стабильную температуру в помещении — не ниже +15 °C.

Раз в год обрабатывать стыки герметиком или воском для защиты.

Даже при таком уходе пол не избавляется от главного недостатка — нестойкости к износу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: укладка ламината в ванной или кухне.

Последствие: вздутие, деформация, появление плесени.

Альтернатива: керамогранит или виниловая плитка (LVT).

Ошибка: выбор дешевого покрытия.

Последствие: выделение формальдегидов при нагреве, неприятный запах.

Альтернатива: сертифицированный паркет из натурального дерева.

Ошибка: укладка без шумоизоляционной подложки.

Последствие: громкий звук при ходьбе.

Альтернатива: подложка из пробки или монтаж инженерной доски.

А что если выбрать влагостойкий ламинат

Производители предлагают влагостойкие модели с восковыми стыками и защитной пленкой. Однако на практике они спасают только от кратковременной влаги. При постоянных нагрузках или перепадах температуры защитный слой растрескивается, и покрытие теряет герметичность.

Дизайнеры отмечают, что такой ламинат подходит лишь для спален и кабинетов — помещений с низкой нагрузкой.

Плюсы и минусы ламината

Плюсы Минусы Простая и быстрая укладка Боится воды и пара Большой выбор оттенков и текстур Быстро теряет внешний вид Демократичная цена Шумит при ходьбе Возможность самостоятельного монтажа Не подлежит ремонту Визуально имитирует дерево Может выделять формальдегиды

Мифы и правда

Миф: современный ламинат не боится воды.

Правда: любое повреждение защитного слоя делает стыки уязвимыми.

Миф: ламинат безопасен для здоровья.

Правда: некоторые модели действительно содержат формальдегиды, особенно дешевые.

Миф: это идеальный вариант для арендных квартир.

Правда: он изнашивается быстрее, чем срок аренды, и требует замены.

FAQ

Почему ламинат деформируется при влажной уборке

Плиты МДФ и ХДФ впитывают влагу через швы. Даже минимальное количество воды вызывает расширение.

Можно ли укладывать ламинат поверх теплого пола

Да, но только если это специальная термостойкая модель, рассчитанная на температуру до +27 °C.

Что лучше выбрать для квартиры с животными

Керамогранит или инженерная доска — они устойчивы к когтям и не боятся влаги.

Есть ли безопасный ламинат без формальдегидов

Да, у европейских брендов есть сертифицированные серии E0 и E1, но стоят они значительно дороже.

Три интересных факта

Первый ламинат появился в Швеции в 1977 году и был создан как альтернатива дорогому паркету.

Большинство ламинатов имеют класс износостойкости от 21 до 33 — чем выше класс, тем дольше срок службы.

Производители премиум-сегмента начали выпускать ламинат без формальдегидов, сертифицированный по стандарту E0.

Исторический контекст

В 1990-х годах ламинат стал символом "евроремонта" и вытеснил линолеум.

В 2010-х на рынке появились влагостойкие модели, но они не смогли полностью заменить плитку.

на рынке появились влагостойкие модели, но они не смогли полностью заменить плитку. К 2020-м годам интерес к натуральным материалам вернул моду на дерево и керамогранит.