Сборы на выход за 5 минут: что нужно поменять в шкафу, чтобы перестать тратить время впустую

Недвижимость

Для того чтобы избавиться от беспорядка в шкафу и не тратить драгоценное время на поиски нужной вещи, важно не только иметь план для наведения порядка, но и придерживаться нескольких простых и эффективных шагов. Правильная организация гардероба позволяет не только улучшить внешний вид пространства, но и значительно упростить жизнь. В этом материале мы поделимся полезными советами от эксперта, которые помогут создать функциональный и уютный гардероб, где каждый предмет будет на своем месте.

Одежда в шкафу
Фото: Unsplash by Parker Burchfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда в шкафу

1. Избавьтесь от ненужных вещей

Первый и самый важный шаг — это избавиться от всех тех вещей, которые уже не используются, больше не подходят по размеру, потеряли свой внешний вид или просто не приносят радости. Мы часто оставляем в шкафу одежду, которую не носим, из-за привычки или жалости. Однако, такой подход только создает беспорядок и усложняет жизнь.

Чтобы навести порядок в шкафу, первым делом извлеките все вещи наружу. Разделите их на несколько категорий: верхняя одежда, рубашки, футболки, брюки, обувь и так далее. Просматривая каждый предмет, задайте себе два вопроса: "Ношу ли я это?" и "Вижу ли я это на себе?" Если ответ отрицательный — смело расставаться с вещью.

Кроме того, вы избавитесь не только от старых вещей, но и от однотипных. Например, если у вас есть несколько одинаковых рубашек, подумайте, не стоит ли оставить только одну, наиболее любимую. Это поможет не только освободить место, но и сделать шкаф более организованным.

2. Разделите гардероб на зоны

Разделение пространства на зоны — это отличный способ избежать беспорядка. Гардероб нужно организовать таким образом, чтобы вещи, которые используются чаще всего, находились в легкодоступном месте, а сезонные или редко используемые предметы — в менее удобных, но не мешающих зонах.

Можно разделить гардероб на несколько частей в зависимости от типа одежды. Например, одна зона для белья и домашней одежды, другая — для повседневной одежды, третья — для верхней одежды и аксессуаров. Также удобным решением будет разделение по полу, если шкаф используют несколько человек.

Если место позволяет, можно организовать отдельные зоны для летней и зимней одежды, что значительно упростит процесс поиска нужных вещей при смене сезона.

3. Используйте органайзеры и корзины

Организовать пространство можно не только с помощью полок и вешалок, но и с помощью органайзеров, коробок и корзин. Важно, чтобы все контейнеры и аксессуары для хранения были в едином стиле и цвете. Это создаст гармонию и ощущение порядка в шкафу. Коробки и корзины помогут скрыть мелкие вещи, такие как шапки, шарфы или обувные аксессуары.

Принцип единого стиля касается не только аксессуаров для хранения, но и самих вещей. Лучше всего выбирать вешалки и ящики, которые не будут сильно отличаться друг от друга по цвету и форме. Это сделает гардероб более аккуратным и структурированным.

4. Применяйте принцип близости

Принцип близости — это один из важнейших принципов организации пространства, который заключается в том, что часто используемые вещи должны находиться под рукой, а те, что используются реже — в более удаленных местах. Например, зимняя одежда, которая нужна только в холодное время года, должна быть в верхней части шкафа, а летние вещи — в нижней, чтобы их было легче доставать. Это позволяет не только сохранить порядок, но и сэкономить время на поиски нужной одежды.

Постарайтесь расположить вещи так, чтобы их было удобно доставать и складывать обратно. Для этого можно использовать различные аксессуары, такие как вешалки для штанов, специальные органайзеры для обуви или корзины для аксессуаров.

5. Регулярно проводите ревизию

Чтобы порядок в шкафу сохранялся на долгое время, важно периодически проводить ревизию. Оценивайте, что из вещей вы уже не носите или что больше не подходит, и избавляйтесь от этого. Это поможет избежать накопления ненужных предметов и обеспечит постоянный порядок в гардеробе.

Ревизию можно проводить дважды в год — в конце каждого сезона, когда вы меняете гардероб. Это поможет не только освободить место для новых вещей, но и обеспечит вам удобное пространство для хранения.

6. Важность визуального порядка

Не стоит недооценивать влияние визуального порядка на наше восприятие пространства. Когда вещи расположены аккуратно, это не только упрощает процесс поиска нужного предмета, но и улучшает настроение. Каждая вещь должна быть на своем месте, и эта простая аксиома помогает поддерживать гармонию в доме.

Чтобы добиться визуального порядка, можно использовать стильные контейнеры, яркие вешалки или даже декоративные элементы, которые добавят эстетическое наслаждение в процесс ежедневных сборов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
