Без яда и химии: неожиданные средства, которые действительно выгоняют муравьёв

Муравьи в доме и в саду — это не просто мелкая неприятность, а настоящая головная боль. Эти трудолюбивые насекомые быстро осваиваются на новых территориях, портят продукты, разрушают растения и нередко приводят за собой других "гостей" — тлю, с которой живут в тесном симбиозе.
Муравьи — крайне живучие существа. Их колонии могут существовать годами, если им обеспечены питание и укрытие. В квартирах чаще всего селятся фараоновы муравьи - мелкие, желтоватые, почти невидимые насекомые, способные проникать даже в мельчайшие щели. Эти колонии выживают даже после стандартной дезинсекции, поскольку прячут яйцекладки в труднодоступных местах.
В природе и на дачных участках муравьи приносят больше вреда, чем пользы. Они активно "пасут" тлю, защищают её от других насекомых и питаются выделяемой ею медвяной росой. В итоге страдают деревья, кустарники и рассада — листья покрываются липкой пленкой, растения ослабевают и болеют.
Если вы заметили аккуратные дорожки из муравьёв, ведущие к продуктам, — это уже признак того, что в доме сформировалась колония. В саду муравьиные кучки часто появляются под плитками, в трещинах почвы или у корней деревьев. Важно действовать сразу — чем дольше тянуть, тем сложнее вывести насекомых полностью.
Многие предпочитают обходиться без агрессивной химии — и это реально. Есть несколько проверенных натуральных средств, которые помогают прогнать муравьёв без вреда для людей и животных.
Картофель и гвоздика.
Нарежьте сырой картофель кубиками, воткните в них гвоздику, затем измельчите в блендере вместе с лавровыми листьями и небольшим количеством воды. Полученную густую пасту разведите литром воды, процедите и перелейте в распылитель. Этим раствором обрабатывайте плинтусы, щели и места, где видели муравьёв.
Огуречно-водочная смесь.
Измельчите свежий огурец, залейте стаканом водки и оставьте на несколько часов. После добавьте немного воды, процедите и перелейте в пульверизатор. Можно усилить эффект, добавив пару ложек лимонного сока. Такой состав отпугивает муравьёв сильным запахом и безопасен для использования на кухне.
Эфирные масла.
Масло мяты, чайного дерева, эвкалипта или лаванды не переносят почти все виды муравьёв. Добавьте 10-15 капель масла в литр воды и распылите в местах, где насекомые появляются чаще всего.
Эксперты портала TheSpruce отмечают, что уничтожение муравьёв даст кратковременный результат, если не устранить причины их появления.
Не оставляйте на столах и подоконниках крошки, сладости или открытые упаковки.
Храните продукты в герметичных контейнерах.
Перекройте щели в полу, стенах и возле труб.
Регулярно выносите мусор и не держите грязную посуду в раковине.
"Муравьи не нападают на человека, но делают жизнь в доме некомфортной", — отметил энтомолог Сергей Иванов.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Домашние спреи (картофель, огурец, эфирные масла)
|Экологично, безопасно для людей и животных
|Эффект кратковременный, требует регулярного применения
|Химические ловушки
|Быстрый результат, поражает колонию изнутри
|Опасно при наличии детей и питомцев
|Борная кислота с сахаром
|Дешево и эффективно
|Нужно соблюдать пропорции, возможен неприятный запах
|Профилактика и уборка
|Долгосрочный результат
|Требует системности
На участке муравьи чаще селятся в корнях растений или под камнями. Убрать их можно точечно, не вредя экосистеме. Рассыпьте вокруг муравейника золу, корицу или кофе — эти запахи им неприятны. Можно пролить землю кипятком с уксусом (1:10) или мыльным раствором.
Если же муравьи связаны с тлёй, обработайте кусты настоем золы, табака или хозяйственного мыла. Так вы избавитесь сразу от двух проблем.
У муравьёв отличная память — они запоминают маршруты и источники пищи.
Одна королева способна прожить до 15 лет.
Некоторые виды выращивают "грибы" в своих муравейниках, используя листья как субстрат.
Как выбрать средство от муравьёв?
Лучше начинать с натуральных средств и ловушек, а при сильном заражении использовать инсектициды с метопреном или гидраметилноном.
Сколько стоит обработка квартиры?
Профессиональная дезинсекция обходится в среднем от 2000 до 5000 рублей, в зависимости от площади.
Что эффективнее — народные средства или химия?
В идеале сочетать оба метода: сначала натуральные, затем точечная химическая обработка для уничтожения колонии.
