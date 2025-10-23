Без яда и химии: неожиданные средства, которые действительно выгоняют муравьёв

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Муравьи в доме и в саду — это не просто мелкая неприятность, а настоящая головная боль. Эти трудолюбивые насекомые быстро осваиваются на новых территориях, портят продукты, разрушают растения и нередко приводят за собой других "гостей" — тлю, с которой живут в тесном симбиозе.

Муравьи и рассыпанная соль на кухне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Муравьи и рассыпанная соль на кухне

Почему появляются муравьи

Муравьи — крайне живучие существа. Их колонии могут существовать годами, если им обеспечены питание и укрытие. В квартирах чаще всего селятся фараоновы муравьи - мелкие, желтоватые, почти невидимые насекомые, способные проникать даже в мельчайшие щели. Эти колонии выживают даже после стандартной дезинсекции, поскольку прячут яйцекладки в труднодоступных местах.

В природе и на дачных участках муравьи приносят больше вреда, чем пользы. Они активно "пасут" тлю, защищают её от других насекомых и питаются выделяемой ею медвяной росой. В итоге страдают деревья, кустарники и рассада — листья покрываются липкой пленкой, растения ослабевают и болеют.

Как распознать колонию

Если вы заметили аккуратные дорожки из муравьёв, ведущие к продуктам, — это уже признак того, что в доме сформировалась колония. В саду муравьиные кучки часто появляются под плитками, в трещинах почвы или у корней деревьев. Важно действовать сразу — чем дольше тянуть, тем сложнее вывести насекомых полностью.

Домашние способы борьбы

Многие предпочитают обходиться без агрессивной химии — и это реально. Есть несколько проверенных натуральных средств, которые помогают прогнать муравьёв без вреда для людей и животных.

  1. Картофель и гвоздика.
    Нарежьте сырой картофель кубиками, воткните в них гвоздику, затем измельчите в блендере вместе с лавровыми листьями и небольшим количеством воды. Полученную густую пасту разведите литром воды, процедите и перелейте в распылитель. Этим раствором обрабатывайте плинтусы, щели и места, где видели муравьёв.

  2. Огуречно-водочная смесь.
    Измельчите свежий огурец, залейте стаканом водки и оставьте на несколько часов. После добавьте немного воды, процедите и перелейте в пульверизатор. Можно усилить эффект, добавив пару ложек лимонного сока. Такой состав отпугивает муравьёв сильным запахом и безопасен для использования на кухне.

  3. Эфирные масла.
    Масло мяты, чайного дерева, эвкалипта или лаванды не переносят почти все виды муравьёв. Добавьте 10-15 капель масла в литр воды и распылите в местах, где насекомые появляются чаще всего.

Профилактика — ключ к успеху

Эксперты портала TheSpruce отмечают, что уничтожение муравьёв даст кратковременный результат, если не устранить причины их появления.

  • Не оставляйте на столах и подоконниках крошки, сладости или открытые упаковки.

  • Храните продукты в герметичных контейнерах.

  • Перекройте щели в полу, стенах и возле труб.

  • Регулярно выносите мусор и не держите грязную посуду в раковине.

"Муравьи не нападают на человека, но делают жизнь в доме некомфортной", — отметил энтомолог Сергей Иванов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование только аэрозольных инсектицидов.
    Последствие: муравьи быстро приспосабливаются, и колония возвращается.
    Альтернатива: комбинировать ловушки, приманки и натуральные растворы.
  • Ошибка: уничтожение только рабочих муравьёв.
    Последствие: королева остаётся жива и возрождает колонию.
    Альтернатива: использовать приманки, которые рабочие уносят в гнездо.
  • Ошибка: оставлять тлю на растениях.
    Последствие: муравьи возвращаются ради "медвяной росы".
    Альтернатива: обработать растения мыльным раствором или настоем чеснока.

Плюсы и минусы способов борьбы

Метод Плюсы Минусы
Домашние спреи (картофель, огурец, эфирные масла) Экологично, безопасно для людей и животных Эффект кратковременный, требует регулярного применения
Химические ловушки Быстрый результат, поражает колонию изнутри Опасно при наличии детей и питомцев
Борная кислота с сахаром Дешево и эффективно Нужно соблюдать пропорции, возможен неприятный запах
Профилактика и уборка Долгосрочный результат Требует системности

А что если муравьи в саду

На участке муравьи чаще селятся в корнях растений или под камнями. Убрать их можно точечно, не вредя экосистеме. Рассыпьте вокруг муравейника золу, корицу или кофе — эти запахи им неприятны. Можно пролить землю кипятком с уксусом (1:10) или мыльным раствором.

Если же муравьи связаны с тлёй, обработайте кусты настоем золы, табака или хозяйственного мыла. Так вы избавитесь сразу от двух проблем.

Интересные факты

  1. У муравьёв отличная память — они запоминают маршруты и источники пищи.

  2. Одна королева способна прожить до 15 лет.

  3. Некоторые виды выращивают "грибы" в своих муравейниках, используя листья как субстрат.

FAQ

Как выбрать средство от муравьёв?
Лучше начинать с натуральных средств и ловушек, а при сильном заражении использовать инсектициды с метопреном или гидраметилноном.

Сколько стоит обработка квартиры?
Профессиональная дезинсекция обходится в среднем от 2000 до 5000 рублей, в зависимости от площади.

Что эффективнее — народные средства или химия?
В идеале сочетать оба метода: сначала натуральные, затем точечная химическая обработка для уничтожения колонии.

Мифы и правда

  • Миф: муравьи приносят пользу, поэтому не стоит их трогать.
    Правда: в саду — да, но в доме и на грядках они распространяют тлю и портят урожай.
  • Миф: если убрать еду, муравьи уйдут.
    Правда: они могут искать влагу, запахи и органику, поэтому важно также заделать щели.
  • Миф: достаточно распылить аэрозоль.
    Правда: аэрозоль убивает только видимых особей, но не решает проблему колонии.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
