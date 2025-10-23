Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крыша из ФСБ: силовики давят на журналистов URA.RU через СИЗО
Когда зелёный стал слишком дорогим: как электромобили проигрывают собственным обещаниям
Тайга проглотила троих: вот что на самом деле случилось с семьёй Усольцевых
Китай вернул себе титул: Германия отказалась от США в пользу Поднебесной
Мальдивская история Волочковой: как Басков превратил отпуск балерины в вечную легенду
Информационный апокалипсис: главная тайна информационной войны XXI века раскрыта
Маникюр осени 2025: от этих трендов срочно нужно отказаться, чтобы не выглядеть старомодно
Ни грамма текстиля: модный способ украсить стол, который меняет атмосферу кухни
Эти библиотеки впечатляют не меньше дворцов — новое направление для путешествий

Отмыть ванну до блеска и не сорвать спину? Простые трюки, о которых никто не рассказывает

Недвижимость

Каждый, кто хоть раз пытался отмыть ванну до идеального блеска, знает: этот процесс превращается в настоящую фитнес-тренировку. Наклоняться, тереть, выжимать тряпку — и уже через 15 минут спина просит пощады. Но есть способы добиться блестящей чистоты без боли и усталости. Главное — позволить средствам сделать часть работы за вас, а инструменты подобрать с умом.

Чистка акриловой ванны
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка акриловой ванны

Почему ванну стоит чистить чаще

Несмотря на видимую чистоту, ванна входит в список самых "грязных" поверхностей в доме. На ней оседают остатки мыла, кожного жира, бактерии и известковый налёт. Эксперты советуют проводить лёгкую чистку после каждого купания и генеральную — раз в неделю. Чтобы облегчить задачу, используйте методы, которые делают большую часть работы за вас.

Шаг 1. Замочите ванну — пусть средство работает само

Главный секрет безболезненной уборки — замачивание. Чем дольше чистящий раствор контактирует с поверхностью, тем меньше придётся тереть. Ниже — три проверенных варианта, подходящих для разных типов покрытий.

С уксусом

Смешайте белый уксус и воду в равных пропорциях, налейте раствор в пульверизатор и обильно опрыскайте стенки и дно. Через полчаса смойте водой.
Нет пульверизатора? Наполните ванну горячей водой, добавьте 300 мл уксусной эссенции, оставьте на 30 минут. Подходит для эмалированных и акриловых ванн.

С нашатырным спиртом

Растворите 3 ст. ложки нашатыря в стакане воды, распылите на поверхность, подождите 15 минут, смойте. Работайте в перчатках и с открытым окном. Не используйте этот способ для акрила — он может повредить покрытие.

С кислородным отбеливателем

Разведите средство в горячей воде по инструкции, залейте ванну и оставьте на несколько часов (можно на ночь). Способ дорогой, но эффективный: отбеливает и устраняет стойкие загрязнения без усилий.

Шаг 2. Мойте без наклонов

После замачивания остаётся лёгкий финальный этап — пройтись по поверхности. Именно здесь чаще всего страдает спина, поэтому используйте инструменты, которые избавят вас от наклонов.

Способ 1. Используйте метлу

"Возьмите обычную пластиковую метлу — и забудьте о боли в пояснице", — советует блогер Джилл Нистул, автор десятков лайфхаков по уборке.

Налейте на дно немного средства для посуды, намочите метлу и равномерно протрите ванну. Щетина мягко удалит остатки налёта, не царапая поверхность. После этого просто смойте водой. Дёшево, эффективно и без физической нагрузки.

Способ 2. Электрическая щётка с длинной ручкой

Современная альтернатива метле — электрощётка с телескопической ручкой. Она вращается сама, вам остаётся лишь направлять её. Подходит для кафеля, ванн и раковин. Цены варьируются от 1300 до 3000 рублей, зато экономия времени и сил — колоссальная.

Таблица сравнения способов чистки

Способ Что нужно Преимущества Для каких ванн
Метла + моющее средство Пластиковая метла, жидкость для посуды Дёшево, быстро, не требует усилий Эмаль, акрил
Электрическая щётка Электрощётка с телескопической ручкой Минимум движений, подходит для разных поверхностей Все типы
Замачивание уксусом Вода и уксус 1:1 Удаляет налёт и запахи Эмаль, акрил
Замачивание отбеливателем Горячая вода и кислородный порошок Осветляет, дезинфицирует Эмаль, акрил, сталь

А что если…

Если ванна загрязнилась слегка, просто распылите уксусный раствор после купания и смойте через 5 минут. Так вы предотвратите образование налёта, и глубокая чистка понадобится реже.

Плюсы и минусы "ленивой" чистки

Плюсы Минусы
Не нагружает спину и руки Требует времени на замачивание
Можно совмещать с другими делами Нужно проветривать при работе с нашатырём
Безопасна для большинства покрытий Электрощётки требуют подзарядки

FAQ

Как часто нужно чистить ванну?
Лёгкая чистка — каждый день, генеральная — раз в неделю.

Что безопаснее для акриловых ванн?
Уксус и кислородный отбеливатель, без абразивов.

Можно ли использовать соду?
Да, но аккуратно: сода мягко очищает эмаль, однако при чрезмерном трении может тускнить акрил.

Мифы и правда

Миф: чем сильнее трёшь, тем чище ванна.
Правда: грязь растворяется под действием средств, а не от усилий.

Миф: нашатырь — универсальное средство.
Правда: оно портит акрил и плохо переносит контакт с другими чистящими веществами.

Миф: электрические щётки — лишняя трата денег.
Правда: они реально экономят силы и подходят для уборки во всей ванной комнате.

Три интересных факта

  1. Уксусом пользовались ещё древние римляне - им очищали мраморные купальни от налёта, и способ почти не изменился до наших дней.

  2. Горячая вода усиливает действие средств: при температуре выше 40 °C чистка проходит быстрее и эффективнее.

  3. Пластиковая метла лучше губки - охватывает больше площадь и требует меньше усилий при уборке.

Исторический контекст

Первое чистящее средство для ванн появилось в США в 1920-х годах и представляло собой смесь мела и аммиака. В середине XX века на рынок вышли порошки с отбеливающим эффектом, а в 1980-х началась эра жидких гелей и спреев, которые упростили уборку. Электрощётки для дома появились в Японии в начале 2000-х и быстро распространились по миру, став настоящим спасением для людей, страдающих от болей в спине.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Наука и техника
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Бессент раскрыл страшную правду: вот что ждёт Россию в ближайшие часы
Мир. Новости мира
Бессент раскрыл страшную правду: вот что ждёт Россию в ближайшие часы
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Тёмная материя и сахар: в ходе научного эксперимента обычный кристалл обнаружил след из другой вселенной Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Последние материалы
Эти библиотеки впечатляют не меньше дворцов — новое направление для путешествий
Санкции душат, но надежда жива: ВФЛА нашла способ вернуть атлетов на международные старты
Санкции США — удар под дых: что скрывают новые ограничения против России
Земля ест свои дары: исчезновение мульчи показывает, что в почве проснулась невидимая сила жизни
Трамп раскрыл главный секрет затянувшегося конфликта на Украине: кто виноват
Трастеры — короли жиросжигания: одно движение, и тело вспыхивает энергией, как мотор на старте
Чем здоровее человек, тем меньше пользы от Омега-3 — объяснение удивило даже исследователей
Автомобильная афера: семья из Коркино потеряла 7 миллионов, поверив сладкоречивым мошенникам
Отмыть ванну до блеска и не сорвать спину? Простые трюки, о которых никто не рассказывает
Hyundai Tucson: лидер среди семейных SUV 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.