Прощай, дешевая недвижимость: услуги риелторов подорожают до 5% — успейте купить до 2026 года

Недвижимость

Уже в 2026 году россияне могут столкнуться с ростом стоимости услуг риелторов при покупке и продаже вторичных квартир. Эксперты предупреждают: комиссионные сборы увеличатся примерно в полтора раза. Причина — не жадность агентств, а изменение налоговой политики и рост административных расходов.

Фото: Designed be Freepik by drazenzigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Просмотр квартиры перед покупкой

"Сегодня комиссия за риелторские услуги при продаже или покупке недвижимости в среднем по России на вторичном рынке в массовом сегменте составляет 2-3% от стоимости квартиры. С 2026 года в среднем комиссии могут вырасти до 3-5%", — заявил директор "Жилфонда" Александр Чернокульский.

Что изменится в 2026 году

Главный фактор, который подтолкнёт рост комиссий, — предстоящее ужесточение налогового законодательства. С нового года в России ожидается повышение НДС до 22%, рост налога на прибыль и пересмотр условий для индивидуальных предпринимателей и компаний, работающих по упрощённой системе налогообложения.

"Агентства и ИП, которые ранее работали на льготных режимах или по "упрощенке”, будут вынуждены перейти на общий режим с НДС и налогом на прибыль, что существенно повысит операционные издержки и вынудит пересматривать цены", — отметил эксперт.

Другими словами, риелторам придётся не только платить больше налогов, но и перестраивать всю финансовую модель бизнеса — от бухгалтерии до сопровождения сделок, сообщает Газета.Ru.

Почему риелторы покидают рынок

По данным Чернокульского, только за 2024 год около 15% специалистов покинули профессию. Кто-то решил сменить сферу деятельности, кто-то — временно приостановить работу. Но это лишь верхушка айсберга.

"Сейчас из сети банков за год бесследно исчезли порядка 25% средних и маленьких агентств", — подчеркнул он.

Тенденция началась ещё в 2022 году, когда на рынке появилось множество предложений о продаже риелторского бизнеса. Сейчас же, на фоне налоговых изменений, отрасль стоит перед новым выбором: поднимать цены или уходить с рынка.

Как изменится стоимость услуг для клиентов

Для большинства покупателей и продавцов жилья ключевым моментом остаётся не процент комиссии, а итоговая сумма, которую они заплатят агентству. И даже если агентства решат выделять НДС отдельной строкой, дешевле не станет.

"Даже если вывести НДС отдельной строкой, существенно расклад это не меняет: для людей услуги риелторов станут заметно дороже", — отметил Чернокульский.

Рост комиссий в 2026 году составит, по прогнозам эксперта, от 0,5 до 1,5 процентных пункта, в зависимости от региона и типа сделки. Это значит, что, например, при покупке квартиры за 10 млн рублей клиенту придётся заплатить не 200-300 тысяч рублей, как сейчас, а до 500 тысяч рублей и выше.

Таблица: как изменятся комиссии на вторичном рынке

Год Средняя комиссия Факторы роста 2024 2-3% Текущая налоговая нагрузка 2025 2,5-3% Уход мелких агентств, рост издержек 2026 3-5% Повышение НДС и налога на прибыль, переход на общий режим

Дополнительные расходы риелторов

По словам Чернокульского, новые правила создадут значительную нагрузку на малые и средние агентства.

Повысится стоимость бухгалтерского и юридического сопровождения — на 5-15% .

Увеличатся расходы на бэк-офис и документооборот.

Придётся обновить внутренние системы отчётности и работу с клиентами.

"Новая система усложняет документооборот и бухгалтерию для тех, кто еще не работал с НДС", — пояснил эксперт.

В результате даже небольшие агентства, старающиеся удержать клиентов, будут вынуждены корректировать тарифы.

"Кто-то будет сокращать издержки, чтобы избежать повышения, но будем честны — за последние годы риелторы уже оптимизировали все, что можно было оптимизировать", — отметил Чернокульский.

Советы шаг за шагом: как клиенту не переплатить

Сравнивайте предложения. У разных агентств условия различаются: кто-то фиксирует ставку, кто-то берет процент. Уточняйте, что включено в комиссию. Пакет услуг может быть разным — от простой проверки документов до полного сопровождения сделки. Проверяйте наличие лицензий и опыта. Работайте только с аккредитованными агентствами. Требуйте прозрачный договор. В нём должны быть указаны все сборы, включая НДС. Используйте цифровые платформы. Онлайн-сервисы часто предлагают более низкие комиссии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: соглашаться на комиссию без письменного договора.

Последствие: риск скрытых платежей и недобросовестных условий.

Альтернатива: заключать официальный договор с указанием всех сумм.

Ошибка: выбирать агентство только по минимальной цене.

Последствие: низкое качество проверки документов и риски при сделке.

Альтернатива: искать баланс между ценой и репутацией.

Ошибка: не учитывать рост налогов при планировании сделки.

Последствие: неожиданное увеличение итоговой суммы.

Альтернатива: обсудить с агентом структуру расходов заранее.

А что если покупать квартиру самостоятельно?

Растущие комиссии могут подтолкнуть часть россиян к самостоятельному оформлению сделок. Но эксперты предупреждают: экономия может оказаться мнимой. Без профессиональной поддержки выше риск ошибок в договорах, неправильно оформленных авансов и пропуска юридических нюансов.

Опытный риелтор обеспечивает безопасность сделки, проверяет историю объекта, задолженности и права собственников — то, что сложно сделать самостоятельно без доступа к реестрам.

Кто выиграет от реформы

Парадоксально, но налоговые изменения могут привести к укрупнению рынка. Крупные агентства с ресурсами для адаптации займут ниши ушедших мелких компаний. Это повысит уровень стандартизации, но сократит конкуренцию.

Небольшие агентства, по прогнозам, будут искать альтернативные модели работы — например, переходить в онлайн или объединяться в сети.

Плюсы и минусы будущих изменений

Параметр Плюсы Минусы Для рынка Повышение прозрачности, уход "серых" схем Сокращение числа игроков Для клиентов Более структурированные услуги Рост комиссий Для государства Увеличение налоговых поступлений Рост нагрузки на малый бизнес

Мифы и правда

Миф: повышение комиссий — желание риелторов заработать больше.

Правда: рост цен вызван объективными изменениями в налоговой системе и издержках.

Миф: услуги подорожают только в Москве.

Правда: изменения затронут все регионы, но процент роста будет зависеть от уровня доходов населения.

Миф: можно избежать НДС, если работать напрямую с агентом.

Правда: легальные сделки через лицензированные агентства всегда включают налоги.

Часто задаваемые вопросы

Сколько составит комиссия за покупку квартиры в 2026 году?

По прогнозу эксперта, от 3 до 5% от стоимости объекта — в зависимости от региона и сложности сделки.

Кого коснется повышение?

Всех участников рынка: и покупателей, и продавцов, так как расходы риелторов заложены в конечную стоимость услуг.

Можно ли зафиксировать цену заранее?

Некоторые агентства готовы заключать договоры с фиксированной комиссией, если сделка состоится до конца 2025 года.

3 интересных факта

В крупных городах до 80% сделок на вторичном рынке проходят с участием риелторов. В США и Европе средняя комиссия агентов достигает 5-6% — рост до таких значений в России может сделать рынок ближе к международным стандартам. По оценкам аналитиков, повышение налогов приведёт к перераспределению около 10-15% агентских компаний уже в первый год реформы.