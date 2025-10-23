Прощай, дешевая недвижимость: услуги риелторов подорожают до 5% — успейте купить до 2026 года

Уже в 2026 году россияне могут столкнуться с ростом стоимости услуг риелторов при покупке и продаже вторичных квартир. Эксперты предупреждают: комиссионные сборы увеличатся примерно в полтора раза. Причина — не жадность агентств, а изменение налоговой политики и рост административных расходов.
"Сегодня комиссия за риелторские услуги при продаже или покупке недвижимости в среднем по России на вторичном рынке в массовом сегменте составляет 2-3% от стоимости квартиры. С 2026 года в среднем комиссии могут вырасти до 3-5%", — заявил директор "Жилфонда" Александр Чернокульский.
Главный фактор, который подтолкнёт рост комиссий, — предстоящее ужесточение налогового законодательства. С нового года в России ожидается повышение НДС до 22%, рост налога на прибыль и пересмотр условий для индивидуальных предпринимателей и компаний, работающих по упрощённой системе налогообложения.
"Агентства и ИП, которые ранее работали на льготных режимах или по "упрощенке”, будут вынуждены перейти на общий режим с НДС и налогом на прибыль, что существенно повысит операционные издержки и вынудит пересматривать цены", — отметил эксперт.
Другими словами, риелторам придётся не только платить больше налогов, но и перестраивать всю финансовую модель бизнеса — от бухгалтерии до сопровождения сделок, сообщает Газета.Ru.
По данным Чернокульского, только за 2024 год около 15% специалистов покинули профессию. Кто-то решил сменить сферу деятельности, кто-то — временно приостановить работу. Но это лишь верхушка айсберга.
"Сейчас из сети банков за год бесследно исчезли порядка 25% средних и маленьких агентств", — подчеркнул он.
Тенденция началась ещё в 2022 году, когда на рынке появилось множество предложений о продаже риелторского бизнеса. Сейчас же, на фоне налоговых изменений, отрасль стоит перед новым выбором: поднимать цены или уходить с рынка.
Для большинства покупателей и продавцов жилья ключевым моментом остаётся не процент комиссии, а итоговая сумма, которую они заплатят агентству. И даже если агентства решат выделять НДС отдельной строкой, дешевле не станет.
"Даже если вывести НДС отдельной строкой, существенно расклад это не меняет: для людей услуги риелторов станут заметно дороже", — отметил Чернокульский.
Рост комиссий в 2026 году составит, по прогнозам эксперта, от 0,5 до 1,5 процентных пункта, в зависимости от региона и типа сделки. Это значит, что, например, при покупке квартиры за 10 млн рублей клиенту придётся заплатить не 200-300 тысяч рублей, как сейчас, а до 500 тысяч рублей и выше.
|Год
|Средняя комиссия
|Факторы роста
|2024
|2-3%
|Текущая налоговая нагрузка
|2025
|2,5-3%
|Уход мелких агентств, рост издержек
|2026
|3-5%
|Повышение НДС и налога на прибыль, переход на общий режим
По словам Чернокульского, новые правила создадут значительную нагрузку на малые и средние агентства.
Повысится стоимость бухгалтерского и юридического сопровождения — на 5-15%.
Увеличатся расходы на бэк-офис и документооборот.
Придётся обновить внутренние системы отчётности и работу с клиентами.
"Новая система усложняет документооборот и бухгалтерию для тех, кто еще не работал с НДС", — пояснил эксперт.
В результате даже небольшие агентства, старающиеся удержать клиентов, будут вынуждены корректировать тарифы.
"Кто-то будет сокращать издержки, чтобы избежать повышения, но будем честны — за последние годы риелторы уже оптимизировали все, что можно было оптимизировать", — отметил Чернокульский.
Сравнивайте предложения. У разных агентств условия различаются: кто-то фиксирует ставку, кто-то берет процент.
Уточняйте, что включено в комиссию. Пакет услуг может быть разным — от простой проверки документов до полного сопровождения сделки.
Проверяйте наличие лицензий и опыта. Работайте только с аккредитованными агентствами.
Требуйте прозрачный договор. В нём должны быть указаны все сборы, включая НДС.
Используйте цифровые платформы. Онлайн-сервисы часто предлагают более низкие комиссии.
Ошибка: соглашаться на комиссию без письменного договора.
Последствие: риск скрытых платежей и недобросовестных условий.
Альтернатива: заключать официальный договор с указанием всех сумм.
Ошибка: выбирать агентство только по минимальной цене.
Последствие: низкое качество проверки документов и риски при сделке.
Альтернатива: искать баланс между ценой и репутацией.
Ошибка: не учитывать рост налогов при планировании сделки.
Последствие: неожиданное увеличение итоговой суммы.
Альтернатива: обсудить с агентом структуру расходов заранее.
Растущие комиссии могут подтолкнуть часть россиян к самостоятельному оформлению сделок. Но эксперты предупреждают: экономия может оказаться мнимой. Без профессиональной поддержки выше риск ошибок в договорах, неправильно оформленных авансов и пропуска юридических нюансов.
Опытный риелтор обеспечивает безопасность сделки, проверяет историю объекта, задолженности и права собственников — то, что сложно сделать самостоятельно без доступа к реестрам.
Парадоксально, но налоговые изменения могут привести к укрупнению рынка. Крупные агентства с ресурсами для адаптации займут ниши ушедших мелких компаний. Это повысит уровень стандартизации, но сократит конкуренцию.
Небольшие агентства, по прогнозам, будут искать альтернативные модели работы — например, переходить в онлайн или объединяться в сети.
|Параметр
|Плюсы
|Минусы
|Для рынка
|Повышение прозрачности, уход "серых" схем
|Сокращение числа игроков
|Для клиентов
|Более структурированные услуги
|Рост комиссий
|Для государства
|Увеличение налоговых поступлений
|Рост нагрузки на малый бизнес
Миф: повышение комиссий — желание риелторов заработать больше.
Правда: рост цен вызван объективными изменениями в налоговой системе и издержках.
Миф: услуги подорожают только в Москве.
Правда: изменения затронут все регионы, но процент роста будет зависеть от уровня доходов населения.
Миф: можно избежать НДС, если работать напрямую с агентом.
Правда: легальные сделки через лицензированные агентства всегда включают налоги.
Сколько составит комиссия за покупку квартиры в 2026 году?
По прогнозу эксперта, от 3 до 5% от стоимости объекта — в зависимости от региона и сложности сделки.
Кого коснется повышение?
Всех участников рынка: и покупателей, и продавцов, так как расходы риелторов заложены в конечную стоимость услуг.
Можно ли зафиксировать цену заранее?
Некоторые агентства готовы заключать договоры с фиксированной комиссией, если сделка состоится до конца 2025 года.
В крупных городах до 80% сделок на вторичном рынке проходят с участием риелторов.
В США и Европе средняя комиссия агентов достигает 5-6% — рост до таких значений в России может сделать рынок ближе к международным стандартам.
По оценкам аналитиков, повышение налогов приведёт к перераспределению около 10-15% агентских компаний уже в первый год реформы.
