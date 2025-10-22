Зачем на жилой дом в Тюмени натянули гигантский свитер: дело не в утеплении

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

В Тюмени на фасаде дома по адресу Котовского, 8А, напротив кварталов "На Минской", появился новый мурал с изображением скандинавского узора. Он не просто декоративный элемент, а часть исторического контекста, который напоминает о геологах, когда-то живших в этом доме и участвовавших в открытии нефтегазовых месторождений Западной Сибири.

Дом с изображением свитера в Тюмени
Фото: nashgorod.ru by Фото: Брусника, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Дом с изображением свитера в Тюмени

История образа "свитера оверсайз"

Мурал представляет собой изображение свитера оверсайз, ставшего символом жизни в сложных климатических условиях, характерных для экспедиционной работы. Такой свитер служил не только как согревающий элемент, но и как символ уюта и надежности, особенно для людей, работавших в суровых условиях 60-80-х годов XX века. Образ геолога, одетого в такой свитер, олицетворяет не только атмосферу того времени, но и жизненную стойкость тех людей, чьи экспедиции сыграли важнейшую роль в открытии богатств Сибири.

Этот выбор символа не случаен, поскольку дом по улице Котовского, 8А стал местом, где жили и начинали свои экспедиции геологи, оказавшие влияние на развитие нефтегазовой отрасли региона. Таким образом, мурал выполняет не только декоративную роль, но и сохраняет память о людях, сыгравших важную роль в истории города и страны.

Художник и проект

Для создания мурала был выбран художник Андрей Топоров, который смог учесть особенности фасада здания с 15 окнами и придумал оригинальную композицию, которая органично вписывается в архитектуру. Технически это было сложной задачей, однако художник успешно справился с её выполнением, создав композицию, которая выглядит как реальное вязание. Мурал выполнен так, чтобы создать иллюзию фактуры настоящего свитера с петельками и переплетениями.

"Кажется, я понял, как вязать. По моим подсчетам вышло около 200 тысяч стежков", — отметил Андрей Топоров.

Мурал как элемент городской эстетики

Этот мурал не только придаёт фасаду здания уникальность, но и оживляет городской ландшафт, внося позитивные изменения в атмосферу района. Он служит как мостик между прошлым и настоящим, создавая визуальный образ, который привлекает внимание и вызывает интерес у прохожих.

Проект "Брусника", разработавший этот мурал, всегда уделяет внимание сохранению исторической памяти и бережному подходу к городской среде. Применяя искусство для украшения и оживления зданий, компания подчеркивает значимость истории и её влияния на современность.

Архитектурное наследие и его сохранение

Каждое художественное вмешательство в городской ландшафт несет в себе важную культурную и историческую ценность. В данном случае мурал с исторической символикой напоминает об эпохе, в которой дом по адресу Котовского, 8А был важной частью жизни геологов. Это помогает не только сохранить память о прошлом, но и сделать её доступной для будущих поколений, превращая город в живое свидетельство исторических процессов, сообщает nashgorod.ru.

Музыка, искусство и городская культура

Внесение искусства в архитектурное пространство — это не просто украшение, но и способ создать особую атмосферу. Музыка, дизайн и искусство гармонично сочетаются, создавая у горожан и туристов интерес к городской среде. Тюмень с каждым проектом становится более привлекательной, и мурал на Котовского, 8А — один из примеров того, как важно сочетать современность с историей.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
