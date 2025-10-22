Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Утренняя зарядка запускает мозг лучше кофе: какие упражнения работают как кнопка перезагрузки
Когда земля одевается в шубу: простая хитрость, чтобы гортензии пережили зиму без потерь
Япония, Китай и Корея за одно путешествие: почему круизы по Восточной Азии стали новым фетишем россиян
Маск объявил приговор человечеству: вашу работу заберут роботы
Главная цель Тамогавков выбрана США: Украина может ударить по Кремлю
Террор в сердце Сербии: 70-летний мужчина взорвал парламентскую тишину
Когда детство кусается: почему щенки, пережившие страх, вырастают пугливыми и злыми
18-летняя дочь Глюк'oZы закрутила роман: кто её избранник
Штрафы по биометрии — миф или реальность: ЦБТ сказал главное

Секрет уютного дома не в мебели: этот нюанс влияет на ваше настроение каждый день

Недвижимость » Дизайн и интерьер

Цветовое оформление интерьера напрямую влияет на эмоциональное состояние человека и его работоспособность. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дизайнер интерьера и интерьерный психолог Ирина Макарова.

Девушка с цветовой палитрой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с цветовой палитрой

По словам специалиста, цветовая палитра помещения способна формировать эмоциональное состояние человека. Макарова отметила, что одни оттенки помогают расслабиться и восстановить силы, другие — повышают концентрацию и работоспособность.

"В классическом понимании расслаблению способствует зеленый цвет и его оттенки. Он связан с природой, ощущением устойчивости и спокойствия. Поэтому во многих интерьерах, ориентированных на восстановление и отдых, используют природную гамму — зеленый, песочный, бежевый. Эти цвета помогают снять эмоциональное напряжение и способствуют расслаблению", — отметила Макарова.

Она добавила, что светлые тона считаются универсальным решением для спальни — они визуально облегчают пространство. Однако, подчеркнула эксперт, восприятие цвета зависит от личных ассоциаций и жизненного опыта. Если, например, зеленый у человека связан с тревогой или болезнью, он не будет действовать успокаивающе.

"Важно учитывать индивидуальные ассоциации. Бывает, что для кого-то зеленый цвет связан с неприятными воспоминаниями — например, с больницей или стрессовой ситуацией. В таком случае он не будет способствовать отдыху, даже если считается "правильным" по общим правилам. Поэтому при выборе оттенка лучше смотреть не на тренды, а на личные ощущения", — пояснила интерьерный психолог.

Говоря о рабочих пространствах, Макарова отметила, что насыщенные оттенки синего традиционно считаются стимулирующими. Они помогают сосредоточиться, улучшают внимание и поддерживают мозговую активность.

Однако, подчеркнула эксперт, универсальных решений не существует: у каждого человека своя эмоциональная связь с цветом, и то, что помогает одним сосредоточиться, может у других вызвать утомление или раздражение. Макарова посоветовала подбирать палитру под собственные ощущения, чтобы пространство оставалось не только красивым, но и психологически комфортным.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Домашние животные
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин Шедевр на малой сцене: как Театр на Перовской переосмыслил Чехова Анжела Якубовская
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
Последние материалы
Когда земля одевается в шубу: простая хитрость, чтобы гортензии пережили зиму без потерь
Маск объявил приговор человечеству: вашу работу заберут роботы
Япония, Китай и Корея за одно путешествие: почему круизы по Восточной Азии стали новым фетишем россиян
Главная цель Тамогавков выбрана США: Украина может ударить по Кремлю
Террор в сердце Сербии: 70-летний мужчина взорвал парламентскую тишину
18-летняя дочь Глюк'oZы закрутила роман: кто её избранник
Когда детство кусается: почему щенки, пережившие страх, вырастают пугливыми и злыми
Штрафы по биометрии — миф или реальность: ЦБТ сказал главное
Америка на последнем издыхании: 62% жителей сказали правду о крахе страны
Маск-старший взорвал бомбу: назвал истинную цену западных СМИ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.