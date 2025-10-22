Секрет уютного дома не в мебели: этот нюанс влияет на ваше настроение каждый день

Цветовое оформление интерьера напрямую влияет на эмоциональное состояние человека и его работоспособность. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дизайнер интерьера и интерьерный психолог Ирина Макарова.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с цветовой палитрой

По словам специалиста, цветовая палитра помещения способна формировать эмоциональное состояние человека. Макарова отметила, что одни оттенки помогают расслабиться и восстановить силы, другие — повышают концентрацию и работоспособность.

"В классическом понимании расслаблению способствует зеленый цвет и его оттенки. Он связан с природой, ощущением устойчивости и спокойствия. Поэтому во многих интерьерах, ориентированных на восстановление и отдых, используют природную гамму — зеленый, песочный, бежевый. Эти цвета помогают снять эмоциональное напряжение и способствуют расслаблению", — отметила Макарова.

Она добавила, что светлые тона считаются универсальным решением для спальни — они визуально облегчают пространство. Однако, подчеркнула эксперт, восприятие цвета зависит от личных ассоциаций и жизненного опыта. Если, например, зеленый у человека связан с тревогой или болезнью, он не будет действовать успокаивающе.

"Важно учитывать индивидуальные ассоциации. Бывает, что для кого-то зеленый цвет связан с неприятными воспоминаниями — например, с больницей или стрессовой ситуацией. В таком случае он не будет способствовать отдыху, даже если считается "правильным" по общим правилам. Поэтому при выборе оттенка лучше смотреть не на тренды, а на личные ощущения", — пояснила интерьерный психолог.

Говоря о рабочих пространствах, Макарова отметила, что насыщенные оттенки синего традиционно считаются стимулирующими. Они помогают сосредоточиться, улучшают внимание и поддерживают мозговую активность.

Однако, подчеркнула эксперт, универсальных решений не существует: у каждого человека своя эмоциональная связь с цветом, и то, что помогает одним сосредоточиться, может у других вызвать утомление или раздражение. Макарова посоветовала подбирать палитру под собственные ощущения, чтобы пространство оставалось не только красивым, но и психологически комфортным.