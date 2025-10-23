Секрет экономии: стирайте вещи правильно, и счета за свет вас приятно удивят

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:48
Недвижимость

Стирка — это одна из самых частых бытовых процедур, без которой трудно представить жизнь. Но мало кто задумывается, сколько электроэнергии и воды уходит на один цикл. А ведь несколько простых изменений в привычках помогут сократить расходы, не ухудшая качество стирки.

Белое бельё в стиральной машине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белое бельё в стиральной машине

Почему стирка при 40°C не всегда выгодна

Большинство людей выбирают стандартный режим при 40°C. Это удобно, привычно и кажется "золотой серединой" между чистотой и безопасностью тканей. Однако при такой температуре стиральная машина тратит больше электроэнергии, чем при 30°C, ведь основной расход идёт на нагрев воды.

"Запуск цикла при 30°C вместо 40°C может сэкономить электроэнергию, потребляемую за одну загрузку", — отметил эксперт по стирке Адам Норрис.

Экономичные настройки стиральной машины

Современные машины имеют множество функций, но далеко не все используют их правильно. Между тем, правильный выбор программы может заметно снизить счета за свет, подчеркивает fr-zachranaricl.cz.

Что влияет на стоимость одного цикла стирки

Фактор Как помогает экономить
Температура 30°C вместо 40°C Снижает расход электроэнергии до 40%
Полная загрузка барабана Экономит воду и моющее средство
Использование эко-режима Уменьшает потребление энергии до 60%
Современные моющие средства Эффективны даже при низких температурах
Правильный отжим Сокращает время сушки и энергозатраты

"Используя современные моющие средства, рассчитанные на более низкие температуры, можно добиться превосходных результатов без дополнительных затрат", — подчеркнул эксперт.

Советы шаг за шагом: как стирать экономно

  1. Понизьте температуру. Большинство вещей можно стирать при 30°C. Это уменьшит расходы на электроэнергию и сохранит цвет ткани.

  2. Не стирайте впустую. Загружайте барабан полностью, но не до предела — оставляйте место, чтобы вещи свободно двигались.

  3. Выбирайте эко-режим. Он длится дольше, но использует меньше энергии и воды.

  4. Используйте жидкие моющие средства. Они лучше растворяются при низких температурах, чем порошки.

  5. Отжимайте правильно. Для хлопка — 800-1000 об/мин, для синтетики — не выше 600, чтобы сэкономить электроэнергию при сушке.

  6. Следите за чистотой фильтров. Засоренные фильтры и накипь в нагревателе увеличивают расход энергии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: стирать несколько вещей в пустом барабане.
    Последствие: перерасход воды и электричества.
    Альтернатива: дождитесь, пока накопится полная загрузка.

  • Ошибка: включать горячий режим "на всякий случай".
    Последствие: повреждение тканей, рост затрат на нагрев воды.
    Альтернатива: стирайте при 30°C и используйте качественные гели.

  • Ошибка: забывать про эко-режим.
    Последствие: потери до 60% энергии при каждом цикле.
    Альтернатива: включайте эко-программу для повседневной стирки.

Когда высокая температура действительно нужна

Есть вещи, которые требуют стирки при 60°C и выше. Например, полотенца, постельное бельё, кухонные тряпки и одежда, контактирующая с телом во время болезни.

"Полотенца следует стирать при температуре 60°C", — напомнила блогер Софья Сизова.

При более низких температурах (30-40°C) микробы, грязь и пятна могут остаться, особенно на плотных тканях. Но такие горячие режимы стоит использовать только для прочных материалов, способных выдержать нагрев.

Температурный режим для разных типов ткани

Тип ткани Рекомендуемая температура
Хлопок (бельё, полотенца) 60°C
Синтетика (спортивная одежда) 30-40°C
Шерсть, кашемир 20-30°C, деликатный режим
Джинсы, плотные ткани 40°C
Детская одежда 40°C с дополнительным полосканием

А что если бельё не отстирывается при 30°C?

Если пятна остаются, не спешите повышать температуру — попробуйте замачивание или предварительную стирку. Современные гели и капсулы содержат энзимы, которые эффективно расщепляют загрязнения уже при 20-30°C.

Также можно использовать пятновыводители на основе кислорода - они работают без нагрева и безопасны для цвета.

Плюсы и минусы экономной стирки

Плюсы Минусы
Экономия электроэнергии и воды Может требовать более длительных циклов
Сохранение цвета и формы вещей Некоторые загрязнения труднее удалить
Меньше износ ткани Не подходит для дезинфекции белья
Забота об экологии Нужно подбирать правильные моющие средства

FAQ

Можно ли стирать всё при 30°C?
Почти всё - да. Исключения: полотенца, постельное бельё и детские вещи, требующие дезинфекции.

Что такое эко-режим?
Это программа, при которой машина тратит меньше энергии и воды за счёт более долгого цикла. Результат тот же, но с экономией до 60%.

Какие моющие средства лучше при низких температурах?
Гели и капсулы с пометкой "Cold wash" или "30°C". Они активируются в прохладной воде.

Стоит ли отключать машинку от сети после стирки?
Да, особенно если она не имеет функции энергосбережения в режиме ожидания. Это позволит сэкономить до 10 кВт·ч в год.

Мифы и правда

Миф: чем выше температура, тем чище бельё.
Правда: современные моющие средства эффективно работают даже при 30°C.

Миф: эко-режим портит машину.
Правда: он рассчитан производителями и безопасен, просто цикл длится дольше.

Миф: холодная стирка не убивает бактерии.
Правда: при использовании антибактериальных гелей она обеспечивает ту же гигиеничность.

3 интересных факта

  1. Снижение температуры стирки с 40°C до 30°C экономит в среднем до 35 кВт·ч в год.

  2. Эко-режим позволяет сэкономить около 3 000 рублей в год на электроэнергии.

  3. При стирке при 30°C ткани изнашиваются на 20% медленнее, чем при горячих режимах.

Стирать экономно — не значит стирать хуже. Низкая температура, полная загрузка барабана и использование эко-режимов помогут снизить счета за электричество и продлить срок службы вещей. Главное — знать, какие ткани требуют особого подхода, и не перегревать воду без необходимости.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
