Ваши шторы выдают отсутствие вкуса: как повесить их так, чтобы выглядело дорого

Шторы — это не просто защита от света и взглядов с улицы, а важный элемент, формирующий настроение и стиль комнаты. От того, как именно они повешены, зависит всё: высота потолка "на глаз", ширина окна и даже восприятие освещения. Ошибиться в нескольких сантиметрах — и самый красивый текстиль потеряет эффект.
Стандартное расстояние от верхней кромки оконной рамы до карниза — не менее 5 сантиметров. Но если между окном и потолком есть запас в 30 сантиметров, можно поднять карниз выше. Это делает помещение зрительно выше, а окна — эффектнее.
Для комнат с низкими потолками идеален приём с установкой карниза почти под потолком: вертикальные линии ткани создают иллюзию "воздуха" и простора.
Совет: если потолки ниже 2,6 метра, выбирайте прямые, однотонные шторы без ламбрекенов и лишних складок — они не дробят пространство.
Чтобы окно казалось шире, карниз должен выступать за рамку минимум на 10-25 сантиметров с каждой стороны. Так шторы в раскрытом виде не закрывают стекло, а комната кажется просторнее.
Для окон с узкими откосами можно использовать потолочный карниз, тогда драпировка закроет стену и создаст эффект панорамного окна.
|Параметр
|Стандарт
|Профессиональный подход
|Расстояние от окна до карниза
|5-10 см
|до потолка (20-30 см)
|Выступ карниза за окно
|5-10 см
|20-25 см
|Длина штор
|до подоконника
|до пола или с лёгким напуском
|Ширина штор
|равна окну
|в 2-2,5 раза больше ширины окна
Шторы, касающиеся пола, придают интерьеру благородство. Если они чуть выше пола — комната кажется приземлённой. Напуск длиной 1-2 см создаёт мягкую, домашнюю атмосферу.
Для придания объёма выбирайте ширину полотен минимум вдвое больше ширины окна. При этом лёгкие ткани (тюль, вуаль) требуют большей полноты, чем плотные бархат или жаккард.
Карниз и фурнитура — "украшения" штор. Тонкие металлические трубы подойдут для лёгкого хлопка или льна, массивные декоративные — для плотных тканей.
Навершия на концах карнизов должны гармонировать с интерьером: геометрические формы — для современного стиля, кованые — для классики, деревянные — для сканди.
Инструменты: дрель, уровень, измерительная лента, отвёртка.
Материалы: шторы, карниз, анкеры, кронштейны, крючки, фурнитура.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Карниз закреплён прямо над окном
|Потолки кажутся ниже
|Установить карниз ближе к потолку
|Слишком узкие полотна
|Окно выглядит "бедно"
|Увеличить ширину в 2-2,5 раза
|Короткие шторы
|Комната "сжимается"
|Длина до пола или с лёгким напуском
|Несоответствие ткани и карниза
|Нарушение стиля
|Подбирать фурнитуру по плотности ткани
|Тип карниза
|Плюсы
|Минусы
|Настенный
|Простота установки
|"съедает" высоту комнаты
|Потолочный
|Увеличивает визуально высоту
|Требует точных измерений
|Встроенный
|Идеален для минимализма
|Сложный монтаж
|Телескопический
|Быстрая установка без сверления
|Подходит только для лёгких тканей
Выбирайте однотонные шторы от потолка до пола, избегайте горизонтальных полос.
Продлите карниз за границы проёма — окно будет казаться шире.
Добавьте контрастные подхваты или декоративные наконечники на карниз.
Идеальный вариант — до пола, допускается лёгкий напуск в 1-2 см.
Общая ширина должна быть минимум в два раза больше окна.
Короткие занавески до подоконника или римские шторы из лёгких тканей.
Современные дизайнеры часто заменяют тюль рулонными шторами, оставляя гардины по бокам.
