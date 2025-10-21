Посудомойка наводит туман на стёкла: как защитить посуду от налёта и потери блеска

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мутные стёкла и стаканы — частая проблема для владельцев посудомоечных машин. Этот налёт появляется из-за взаимодействия воды, тепла и химических веществ, образующих тонкую, но прочную пленку на поверхности стекла. Водопроводная вода, содержащая минералы, а также моющие средства, включающие поверхностно-активные вещества, способствуют образованию как кальциевого налета, так и, в худшем случае, коррозии стекла. На первый взгляд это может показаться нормой, но на свету такие изменения начинают приносить дискомфорт.

В регионах с жёсткой водой эта проблема особенно актуальна.

Как посудомоечная машина может помочь избежать мутности

Для того чтобы ваши стаканы и посуда не стали мутными, стоит обратить внимание на правильную эксплуатацию посудомоечной машины. Маленький, но очень эффективный трюк с уксусом поможет решить проблему. Всё, что нужно сделать — это положить в верхнюю корзину посудомоечной машины жаропрочную посуду или небольшой бокал с 30-50 мл бесцветного уксуса.

Как работает этот трюк? Кислота в уксусе помогает связывать минеральные остатки, которые могут осесть на стекле, прежде чем они успеют прилипнуть. Это простая химическая реакция, которая значительно уменьшает количество пятен и накипи на ваших стаканах и посуде.

Профилактика повреждений стекла в посудомоечной машине

Важным моментом является различие между кальциевым налетом и коррозией стекла. Если кальциевое покрытие можно нейтрализовать с помощью кислотных средств, то коррозия стекла необратима. При этом налёт можно легко удалить с помощью уксуса или специализированных средств для посудомоечной машины.

Для профилактики рекомендуется:

  • использовать соль в посудомоечной машине для снижения жёсткости воды;

  • регулировать количество ополаскивателя, чтобы избежать образования пятен и разводов;

  • выбирать программу для мытья стеклянной посуды при температуре 45-55°C, чтобы снизить риск повреждения и мутности;

  • не перегружать посудомойку, чтобы стеклянная посуда не соприкасалась с другими предметами, что может привести к появлению микротрещин и образованию налета.

Регулярный уход за посудомоечной машиной

Важно не забывать о регулярной профилактике, чтобы поддерживать посудомоечную машину в идеальном состоянии. Запускайте пустую машину с добавлением лимонной кислоты или другого очищающего средства хотя бы раз в месяц для очистки распылителей и внутренних компонентов. Если вы переехали или сменили источник водоснабжения, не забудьте проверить жесткость воды и отрегулировать настройки машины.

Простой трюк для блестящих стаканов

Чтобы ваши стаканы и посуду всегда были чистыми и блестящими, добавьте 30-50 мл уксуса в небольшую миску, которую нужно разместить в верхней корзине посудомойки. Во время цикла уксус поможет предотвратить накопление минеральных отложений и защитит стекло от мутности.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
