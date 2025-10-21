Грязь накапливается месяцами, а потом парализует слив: одно простое средство вытеснит жир из труб

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:32
Недвижимость

Вопрос засорения труб в ванной или на кухне знаком многим. Волосы, мыльные отложения и жир, которые оседают в трубах, образуют устойчивые слои, блокируя нормальный поток воды. Но вместо того, чтобы использовать агрессивные химические средства, можно легко решить эту проблему с помощью доступных и безопасных домашних методов.

Засор в кухонной раковине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Засор в кухонной раковине

Почему образуется засор

Вода в раковинах и душевых содержит не только мелкие частицы, но и более тяжелые отложения, такие как мыло, жир, крахмал и остатки средств по уходу за кожей. Эти вещества начинают накапливаться в трубах, особенно когда вода жёсткая. В ванной волосы и жир образуют вязкую массу, которая постепенно становится плотной и затрудняет нормальный отток воды. На кухне ситуация схожа, где жиры и остатки пищи провоцируют образование засора в сифоне.

Все эти отложения собираются в сифоне, и если не очищать его регулярно, давление воды может существенно снизиться, что приведет к замедлению слива и возможным засорам.

Простое и эффективное решение

Можно обойтись без использования химии — для очистки труб подойдет обычное кухонное средство, которое доступно практически каждому. Соль благодаря своей универсальности быстро справляется с накопившимися слоями жира и мыла в трубах. Она растворяет отложения и помогает вернуть нормальное функционирование системы.

Как правильно очищать трубы с помощью соли

  1. Наполните раковину или ванну водой так, чтобы соль могла попасть прямо на поверхности, которые нуждаются в очистке.

  2. Засыпьте в сливное отверстие 5-7 столовых ложек соли — подойдут как мелкая, так и крупная соль.

  3. Дайте соли настояться в течение 30 минут. Для более глубокого действия можно подождать до 60 минут.

  4. Постепенно добавьте 2 литра кипятка. Начинайте с небольшого количества воды, а затем увеличивайте поток, чтобы растворить жир и налет.

  5. Повторите процедуру, если засор не исчез сразу. В конце рекомендуется промыть систему прохладной водой.

Этот метод отлично подходит для очистки легких засоров и поддержания труб в хорошем состоянии без применения агрессивных химических веществ.

Безопасность при очистке

Важно помнить, что не стоит смешивать соль с химическими средствами для очистки, так как это может привести к выделению опасного тепла. Также, при работе с трубами, сделанными из старого ПВХ, заливайте горячую воду осторожно, чтобы не повредить материал. Для старых металлических труб, которые покрыты ржавчиной, лучше использовать механическую очистку.

Когда стоит использовать дополнительные инструменты

Если засор уже достаточно глубокий и волосы или другие отложения образовали плотные блоки, то механическая очистка может быть необходима. Для этого можно использовать спиральный инструмент или специальный вакуумный прибор. В некоторых случаях достаточно разобрать сифон и тщательно его промыть, после чего правильно установить все прокладки и затянуть их вручную.

Профилактика засоров

  • Используйте фильтры для волос в душевой и раковине, а также регулярно очищайте их.

  • Перед тем как принять душ или ванну, расчесывайте волосы, чтобы минимизировать их попадание в слив.

  • Не выливайте растительные масла и жиры в раковину — соберите их и выбросьте в мусор.

  • Каждый месяц проверяйте и очищайте сифон, не забывая смачивать прокладки для лучшей герметичности.

  • После того как вы очистили поверхности от жира и мыла, ополосните их горячей водой для предотвращения накопления отложений.

Как часто чистить трубы

Для предотвращения засоров в ванной, если вода мягкая, достаточно проводить очистку раз в 6-8 недель. На кухне с более интенсивной нагрузкой рекомендуется проверять трубы раз в 4 недели. При жёсткой воде частоту очистки стоит увеличить, а также использовать более мягкие средства.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
