Квартиры превращают в джунгли: новый тренд, который помогает сбежать от городской суеты

2:58
Недвижимость

Зелёные растения в доме способны не только оживить интерьер, но и подарить ощущение уюта, умиротворения и связи с природой. Даже если у вас нет сада, балкона или дачи, создать мини-оазис можно прямо в квартире. Немного фантазии, подходящие растения и правильные идеи — и ваш дом заиграет новыми красками.

Комнатный цветок
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Комнатный цветок

Как впустить природу в дом

В городских квартирах всё чаще появляются "домашние сады". Люди размещают растения на подоконниках, полках, в подвесных кашпо или даже создают зелёные стены. Тенденция к озеленению интерьеров стала частью современного образа жизни: она помогает расслабиться, очистить воздух и добавить в повседневность больше гармонии.

Можно выращивать пряные травы вроде базилика, розмарина и мяты на кухне, а декоративные виды — в гостиной или спальне. Красивая керамика, дизайнерские горшки, ротанговые корзины или стеклянные вазы станут дополнительным украшением.

Стеклянные полки на окне

Обычно место у окна используют под цветы, но почему бы не расширить пространство вертикально? Установите дополнительные стеклянные полки — они не перекрывают свет и позволяют разместить больше растений. Лучше сделать их съёмными, чтобы не мешали при уборке и мытье окон. На такие полки можно поставить не только горшки с цветами, но и декоративные бутылки из цветного стекла — получится эффектный акцент.

Джунгли на полках

Тренд последних лет — превращение квартир в настоящие "городские джунгли". Всё чаще растения размещают не только на подоконниках, но и на полках, шкафах и даже в ванных комнатах. Главное — учесть освещение. Если света мало, выбирайте неприхотливые виды: суккуленты, замиокулькас или сансевиерию.

Совет: сочетайте растения разной высоты и фактуры листьев — это создаёт глубину и живость композиции.

Мини-сад в столовой

Столовая идеально подходит для создания небольшой оранжереи. Растения там способствуют расслаблению и делают атмосферу более домашней. Хорошо смотрятся композиции из фикусов, спатифилума или драцены. А компактные травы вроде тимьяна или петрушки можно выращивать прямо в красивых горшках — практично и эстетично.

Подвесные кашпо и зелёные уголки

Один из самых эффектных способов оформить интерьер — подвесные кашпо. Они экономят место и добавляют динамики в пространство. Особенно красиво смотрятся ампельные растения: рипсалис, традесканция, хойя.

"Небольшие подвесные конструкции можно сделать самостоятельно, а в плетёные кашпо поместить не только горшки, но и флорариумы с суккулентами", — отмечают дизайнеры @urbanjungleblog.

Подвесные композиции можно размещать у окна, в углу спальни или над зоной отдыха — это создаёт ощущение лёгкости и уединения.

Флорариумы — мини-оазисы в стекле

Флорариум — это стильная композиция из растений в стеклянной ёмкости. Внутри создаётся особая экосистема, где влажность и температура поддерживаются естественным образом. Такой вариант подойдёт тем, кто не хочет уделять много времени уходу.

Создать флорариум можно самостоятельно: понадобятся стеклянный сосуд, керамзит, активированный уголь, почва и небольшие растения — например, папоротники или суккуленты. Результат — эффектный декор, который впишется и в современный минимализм, и в скандинавский стиль.

Зонирование пространства с помощью растений

Крупные кадочные растения способны не только украшать, но и визуально разделять помещение. С их помощью можно обозначить границы между кухней и гостиной, спальней и рабочей зоной.

В проектах современных дизайнеров зелёные перегородки часто создают из сансевиерии, фикуса лирата или монстеры. Эти растения высокие, устойчивые и не требуют частого полива.

"В одной из квартир-студий в Минске спальня отделена от гостиной тремя кадками с сансевиерией", — пояснила дизайнер Вера Прохорова.

Такое решение делает интерьер лёгким и уютным, не утяжеляя его перегородками.

Вертикальные сады и зелёные стены

Зелёная стена — один из самых модных приёмов в интерьерном дизайне. Это вертикальная конструкция, полностью покрытая растениями. Она не только красиво выглядит, но и улучшает микроклимат, очищает воздух и повышает влажность.

Лучше всего для таких композиций подходят тропические виды: пеперомия, антуриум, папоротники, спатифилум, хамедорея, сциндапсус, алоказия и орхидеи. Обустройство "живой стены" лучше поручить специалистам — они подберут подходящие растения и создадут нужный уровень освещения и полива.

Советы шаг за шагом: как начать домашний сад

  1. Определите, где будет располагаться ваш зелёный уголок: на подоконнике, в углу комнаты или на стене.

  2. Подберите растения по освещённости: для теневых зон подойдут аспидистра и сансевиерия, для солнечных — суккуленты.

  3. Используйте кашпо разной формы и высоты для интересной композиции.

  4. Установите фитолампы, если света недостаточно.

  5. Поливайте умеренно: большинство комнатных растений не любит избыток влаги.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: размещение растений возле батареи.
    Последствие: пересыхание листьев.
    Альтернатива: использовать подставку или экран для защиты от горячего воздуха.

  • Ошибка: одинаковый грунт для всех растений.
    Последствие: замедление роста, загнивание корней.
    Альтернатива: покупать специализированные смеси — для орхидей, кактусов или декоративно-лиственных видов.

  • Ошибка: редкая пересадка.
    Последствие: уплотнение почвы и нехватка кислорода.
    Альтернатива: пересаживать каждые 1-2 года весной, добавляя дренаж.

Плюсы и минусы домашнего озеленения

Плюсы Минусы
Улучшает качество воздуха и настроение Требует регулярного ухода
Украшает интерьер Возможна аллергия на пыльцу
Помогает зонировать пространство Нужен контроль влажности и света
Создаёт уют и гармонию Некоторые растения токсичны для животных

А что если нет времени на уход?

Если вы часто отсутствуете дома, выбирайте неприхотливые растения: сансевиерия, замиокулькас, хавортия или кактусы. Они прекрасно чувствуют себя при редком поливе и недостатке света.

А чтобы интерьер всё же выглядел зелёным, можно использовать искусственные растения высокого качества — современные модели из текстиля и силикона визуально не отличить от настоящих.

Интересные факты

  1. В NASA доказали: комнатные растения снижают уровень углекислого газа и пыли в воздухе.

  2. Лаванда и мята способствуют расслаблению — их часто ставят в спальнях.

  3. Растения с широкими листьями (монстера, фикус, филодендрон) помогают уменьшить шум и создают акустический комфорт.

FAQ

Как выбрать растения для квартиры без солнца?
Подойдут теневыносливые виды: спатифилум, замиокулькас, аспидистра, плющ.

Сколько стоит создать зелёный уголок дома?
Небольшая композиция из 3-4 растений с кашпо обойдётся примерно от 3 до 10 тысяч рублей.

Что лучше — живые или искусственные растения?
Живые очищают воздух и влияют на микроклимат, но требуют ухода. Искусственные — решение для занятых, кто хочет лишь визуальный эффект.

Мифы и правда

  • Миф: растения в спальне "воруют кислород".
    Правда: ночью растения выделяют минимум углекислого газа, что не влияет на качество воздуха.

  • Миф: все цветы нужно часто поливать.
    Правда: избыток влаги опаснее засухи — он вызывает гниение корней.

  • Миф: зелёные стены требуют ежедневного ухода.
    Правда: современные системы автоматического полива позволяют ухаживать за ними без хлопот.

Исторический контекст

Идея озеленять жилище не нова. Уже в античности растения использовали для украшения дворов, а в эпоху Возрождения появились первые домашние оранжереи. В XIX веке флорариумы вошли в моду благодаря английским ботаникам, а сегодня они снова переживают пик популярности — теперь уже в квартирах мегаполисов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
