Холод у окна больше не пройдёт: дизайнерский трюк, который работает лучше утеплителя

Когда температура на улице падает, а счета за отопление растут, важно не только включить обогреватель, но и грамотно удержать тепло внутри. Один из самых простых и эффективных способов сделать это — использовать тёплые шторы. Дизайнеры интерьеров утверждают, что правильно подобранные занавески способны работать как настоящая тепловая завеса, блокируя сквозняки и уменьшая теплопотери до 25 %.
Такой метод не требует капитального ремонта и подходит даже для арендного жилья — без сверления стен и сложных конструкций.
С точки зрения физики, любое окно — это зона теплопередачи. Холодный воздух, контактируя со стеклом, вытесняет тёплый, создавая конвекционные потоки, которые ощущаются как сквозняки. Плотная штора создаёт воздушную прослойку между тканью и стеклом, а это уже — мини-изоляция.
Современные термошторы производят из материалов с многослойной структурой: плотная лицевая ткань, тёплая подкладка и светоотражающий слой. Такое сочетание не только защищает от холода, но и летом отражает жару наружу.
Если вы не хотите портить стены, стоит использовать регулируемую натяжную штангу. Она устанавливается прямо в оконный или дверной проём, фиксируясь за счёт внутреннего давления. Главное — правильно подобрать длину: на 2-3 см больше ширины проёма.
Карниз должен иметь резиновые насадки, чтобы не скользить, и выдерживать вес плотной ткани. Эта система надёжна, легко снимается и не оставляет следов — идеальный вариант для съёмного жилья или офисов.
Такая конструкция создаёт эффект утеплённого окна без пластиковых вставок и громоздких жалюзи.
Ошибка: использовать тонкие декоративные занавески.
Последствие: воздух свободно проникает внутрь, теплопотери увеличиваются.
Альтернатива: шторы блэкаут с утеплённой подкладкой.
Ошибка: карниз с зазором сверху и по бокам.
Последствие: сквозняк обходит ткань.
Альтернатива: установка карниза внутри оконной рамы.
Ошибка: выбор коротких занавесок.
Последствие: холодный воздух поступает снизу.
Альтернатива: полное закрытие проёма до пола.
|Материал
|Теплоизоляция
|Внешний вид
|Уход
|Комментарий
|Бархат
|Очень высокая
|Роскошный
|Требует химчистки
|Идеален для спален
|Твил
|Средняя
|Лаконичный
|Лёгкий уход
|Хорош для кухни и офиса
|Блэкаут
|Максимальная
|Нейтральный
|Протирка влажной тряпкой
|Универсальный вариант
|Лен с подкладкой
|Средняя
|Натуральный
|Может садиться
|Экостиль, но менее тёплый
Для холодных квартир оптимальны шторы блэкаут или бархат — они не пропускают ни свет, ни холод.
Многие опасаются, что плотные шторы утяжеляют интерьер. На деле всё зависит от цвета и способа подвеса. Если установить штангу чуть выше оконной рамы, можно визуально увеличить высоту комнаты.
Дизайнеры рекомендуют выбирать ткань на тон темнее стен — это придаёт глубину и благородство. Светлые интерьеры можно дополнить тёплыми оттенками серого, карамельного или шоколадного.
Металлические кольца, зажимы и крючки не только делают драпировку аккуратнее, но и позволяют легко открывать занавеску, не повреждая ткань.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Энергосбережение
|Снижают теплопотери до 25 %
|Требуют плотной ткани
|Простота установки
|Без сверления и сложного монтажа
|Не подходит для нестандартных окон
|Эстетика
|Делают интерьер уютным
|Могут визуально уменьшить пространство
|Универсальность
|Работают и летом (защита от жары)
|Не заменяют основное отопление
Да, термошторы уменьшают теплопотери и позволяют реже включать обогреватели, что экономит до 10-15 % энергии.
Да, ткани блэкаут отражают солнечные лучи, снижая нагрев помещения.
Большинство моделей можно стирать при 30 °C в щадящем режиме или сдавать в химчистку.
Для максимального утепления — блэкаут. Бархат добавляет роскоши и подходит для спален.
Да, если использовать натяжную штангу, фиксирующуюся внутри оконного проёма.
