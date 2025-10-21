Вторичка взлетит: россиян ждёт сюрприз с ценами на квартиры в 2026 году

Российский рынок недвижимости готовится к новому витку роста. После периода относительной стабильности, эксперты прогнозируют заметное подорожание вторичного жилья. По оценке аналитиков, в 2026 году квартиры на вторичке прибавят в цене от 10 до 12 процентов по сравнению с 2025 годом.

Квартира

"Рост цен на вторичные квартиры в России в 2026 году будет на уровне чуть выше текущих значений инфляции (то есть на 10-12%). Соотношение цен на готовое жильё между городами существенно не изменится", — рассказал руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов.

Главным драйвером изменений, по его словам, станет постепенное снижение ключевой ставки и возвращение рыночной ипотеки, что приведёт к росту спроса со стороны покупателей.

Почему "вторичка" снова дорожает

В 2025 году рынок вторичного жилья показал умеренный рост — в среднем 1,5% за третий квартал. Однако этот показатель скрывает большие различия по регионам: в одних городах цены стабилизировались, в других — прибавили до 5%. Средняя стоимость квадратного метра, по данным портала "Мир квартир", достигла 122,4 тыс. рублей.

Но уже к середине 2026 года эксперты ожидают новую волну активности, сообщает Газета.Ru.

Причины подорожания

Снижение ключевой ставки.

Более доступная ипотека традиционно подталкивает покупателей к сделкам, особенно на вторичном рынке. Сдержанное предложение.

В 2024–2025 годах многие собственники предпочли сдавать жильё вместо продажи. Теперь эти квартиры возвращаются на рынок, но этого объёма недостаточно, чтобы перекрыть растущий спрос. Рост доходов и стабильность занятости.

По мере восстановления экономики граждане вновь готовы вкладываться в недвижимость как в надёжный актив. Дефицит качественных квартир.

Особенно в крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Краснодаре.

"Снижение ключевой ставки до относительно комфортных значений позволит со второй половины года запустить кредитование на покупку недвижимости по рыночным ставкам. Это позволит нарастить спрос россиян на вторичку на 15% по отношению к 2025 году", — подчеркнул Алексей Попов.

Советы шаг за шагом: как действовать покупателю

Оцените рынок. Изучите цены по районам, сравните динамику за последние полгода. Следите за ключевой ставкой. Её изменения напрямую влияют на ипотечные условия. Сравнивайте ипотечные программы. Банки начнут конкурировать — выбирайте гибкие условия без скрытых комиссий. Проверяйте юридическую чистоту жилья. Запросите выписку из ЕГРН и убедитесь, что нет обременений. Планируйте покупку заранее. Весна и осень — периоды пика спроса, а значит, и роста цен. Учитывайте расходы на ремонт. Даже "чистая вторичка" редко обходится без обновлений. Проверяйте инфраструктуру. Метро, школы и транспорт повышают ликвидность квартиры. Не тяните с решением. В 2026 году цены пойдут вверх уже с середины года. Обратитесь к независимому оценщику. Это поможет избежать переплаты. Думайте стратегически. Вторичка — не просто жильё, а инвестиция.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать без анализа рынка.

Последствие: переплата на фоне сезонных скачков цен.

Альтернатива: отслеживайте динамику через крупные порталы ("Циан", "Домклик", "Авито Недвижимость").

Ошибка: брать ипотеку при высокой ставке "в момент паники".

Последствие: переплата за кредит на десятки процентов.

Альтернатива: подождать стабилизации и использовать льготные программы.

Ошибка: игнорировать скрытые издержки.

Последствие: дополнительные траты на ремонт, регистрацию, страховку.

Альтернатива: заранее включить все расходы в бюджет сделки.

А что если рынок перегреется

Эксперты считают, что взрывного роста, как в 2020–2021 годах, не будет. Сценарий "перегрева" маловероятен, потому что доходы населения и банковские ставки сейчас более сбалансированы. Однако на фоне снижения ключевой ставки возможны локальные скачки цен в городах-миллионниках, где предложение ограничено.

Если вы планируете покупку для личного проживания, лучше не ждать "идеального момента": комфортное жильё - это долгосрочная ценность, а не инструмент для спекуляций.

Плюсы и минусы покупки вторички

Плюсы Минусы Можно сразу въехать Возможен устаревший ремонт Развитая инфраструктура Юридические риски (обременения, доли) Большой выбор по районам и планировкам Иногда цена выше новостройки Реальная оценка состояния дома Износ коммуникаций

FAQ: часто задаваемые вопросы

Стоит ли ждать снижения цен на квартиры?

Нет. Эксперты прогнозируют рост на 10-12% в 2026 году — это выше инфляции.

Что будет с ипотекой?

Ставки начнут снижаться во второй половине года. Рынок перейдёт от субсидированных программ к стандартным.

В каких городах цены вырастут быстрее?

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Краснодар останутся лидерами роста.

Лучше брать новостройку или вторичку?

Вторичка выгоднее при ограниченном бюджете — нет ожидания сдачи дома, меньше рисков с застройщиком.

"Объём предложения останется на сегодняшних уровнях — рост спроса будет уравновешен постепенным возвратом на вторичку тех продавцов, которые решили в 2024 году не продавать своё жильё, а сдавать его", — добавил Алексей Попов.

Мифы и правда

Миф: вторичное жильё дешевле новостроек.

Правда: в крупных городах цены на "вторичку" уже сравнялись с новыми домами.

Миф: вторичка не подходит для инвестиций.

Правда: с ликвидными районами и грамотным ремонтом квартира быстро растёт в цене.

Миф: цены обязательно упадут.

Правда: за последние десять лет такого не произошло — рынок стабильно растёт.

3 интересных факта о рынке вторичного жилья

В Москве на одну выставленную квартиру приходится до 8 потенциальных покупателей. Самые быстрые сделки совершаются в Казани и Сочи — за 15-20 дней. В России более 70% сделок с ипотекой приходится именно на вторичный рынок.

Исторический контекст

После всплеска 2020-2021 годов, когда жильё подорожало на 25-30%, рынок прошёл этап коррекции. В 2023–2024 годах активность снизилась из-за высоких ставок, но с 2025-го ситуация начала меняться.

Россияне вновь стали рассматривать недвижимость как способ сохранить капитал. При этом предпочтение всё чаще отдаётся "готовому жилью": оно не требует ожидания и позволяет сразу заехать. Именно поэтому в 2026 году вторичка может стать главным направлением роста в жилищном секторе.