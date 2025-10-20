Война с катышками объявлена: дешёвый домашний способ вернуть одежде безупречный вид

Катышки на одежде — это та мелочь, которая способна испортить впечатление даже от самого стильного образа. Пару раз надели новое платье, постирали, а ткань уже покрылась шероховатым ворсом? Такое случается и с недорогими вещами, и с люксовыми брендами. Но не стоит спешить отправлять свитер на дачу или расставаться с любимым пальто: есть проверенные способы вернуть одежде аккуратный вид.
Небольшие комочки волокон — это результат постоянного трения ткани о тело или другие поверхности. Особенно быстро они образуются на локтях, манжетах, воротнике, подмышках. В этих местах нити начинают скручиваться и сбиваться, образуя знакомые шарики.
Сами катышки в профессиональной среде называют "пилли", а способность ткани их образовывать — "пиллингуемость". Чем слабее структура нити и чем свободнее она скручена, тем выше риск. Лидерами по образованию катышков считаются синтетические и смесовые материалы — полиэстер, полиамид, акрил. Особенно подвержен им трикотаж.
Натуральные ткани ведут себя лучше: плотный хлопок, лен, шелк и качественная шерсть практически не склонны к пиллингу. Но даже они могут пострадать, если стирать неправильно.
Чтобы одежда дольше сохраняла первоначальный вид, достаточно соблюдать несколько простых правил.
Выбирайте плотные ткани. При покупке обращайте внимание на состав и структуру материала. Чем плотнее нить и выше качество скрутки, тем меньше вероятность появления катышков.
Отдавайте предпочтение натуральным волокнам. Хлопок, лен, шерсть, шелк и вискоза менее склонны к износу, чем полиэстер или акрил.
Храните вещи правильно. Изделия в шкафу не должны тереться друг о друга. Для костюмов, пальто и деликатных свитеров используйте тканевые чехлы.
Стирайте бережно. Перед стиркой вещи из трикотажа, шерсти или шелка выворачивайте наизнанку, застегивайте молнии и пуговицы. Используйте специальные мешочки для стирки и выбирайте деликатный режим при температуре не выше 30 °C.
Не переусердствуйте с отжимом. Сильная центрифуга деформирует ткань и способствует скручиванию волокон. Лучше слегка отжать руками и сушить изделие на горизонтальной поверхности.
Используйте кондиционер для белья. Он смягчает волокна и снижает трение, благодаря чему катышков образуется меньше.
Когда катышки уже появились, не обязательно бежать в химчистку — многие способы доступны дома.
Самый популярный метод. Ткань нужно натянуть и аккуратно провести лезвием по поверхности короткими движениями. Бритва идеально подходит для плотных тканей — например, трикотажа или свитера из акрила. Главное — не спешить, чтобы не прорезать материал.
Принцип тот же, что и с бритвой, но работать им нужно максимально осторожно. Подходит для плотных шерстяных вещей, но может повредить тонкие ткани.
Легкий и безопасный вариант для вещей с коротким ворсом. Полоску скотча приклеивают к ткани и резко снимают. Катышки, пыль и ворс остаются на липкой поверхности. Однако для мохера или кашемира метод не подходит — волокна могут выдернуться.
Хороший вариант для точечной обработки, когда катышков немного. Но процесс долгий, а риск повредить тонкую ткань велик. Нельзя применять на кружеве и шелке.
Гребешок с частыми зубцами или старая зубная щетка помогут аккуратно вычесать катышки. Метод подходит для изделий с небольшим ворсом, например, для шерстяных платьев или кардиганов.
Для плотных материалов можно использовать мелкозернистую наждачку. Ткань натягивают и аккуратно проводят по ней в одном направлении. Главное — не брать крупное зерно: оно может оставить затяжки.
Жесткая сторона новой губки отлично справляется с мелкими катышками. Ткань должна быть сухой, чтобы не повредить структуру.
Неожиданный, но рабочий способ. Сухарь слегка трут по поверхности ткани, и катышки прилипают к его пористой структуре. Лучше использовать рыхлый белый хлеб, а не сухой черный.
"Агрессивное трение может испортить вещь, поэтому начинайте всегда с малозаметного участка", — предупреждает технолог по текстилю Марина Соколова.
Продается в магазинах бытовых мелочей и рукоделия. Щетка удаляет катышки механическим способом, не повреждая основу ткани. Главное — выбирать модели с мягкой щетиной и использовать их строго по направлению ворса.
Самый эффективный способ. Компактный прибор аккуратно срезает катышки с поверхности ткани, собирая их в контейнер. Подходит для шерсти, акрила, вискозы и даже тонкого трикотажа. Лезвия из нержавеющей стали не повреждают полотно благодаря защитной сетке.
Современные модели питаются от батареек или встроенного аккумулятора, а чистка контейнера занимает считанные секунды. Стоимость такой машинки сравнима с одной процедурой в химчистке, зато служит она годами.
Если ткань деликатная или вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверить дело специалистам. Химчистка удалит катышки и вернет одежде первоначальный блеск, но это — самый затратный способ.
Возможно, ткань изначально склонна к пиллингу. В таком случае стоит обратить внимание на состав вещей при покупке. Иногда лучше заплатить чуть дороже, но выбрать качественный материал с плотной скруткой волокон. Для трикотажа или спортивной одежды ищите пометку "anti-pilling" — она указывает на устойчивость ткани к образованию катышков.
|Способ
|Преимущества
|Недостатки
|Бритва
|Быстро, дешево
|Есть риск порезать ткань
|Ножницы
|Точечно и аккуратно
|Медленно
|Скотч
|Безопасно
|Неэффективно на ворсистых тканях
|Щетка
|Бережно
|Требует аккуратности
|Машинка
|Универсально, эффективно
|Нужна покупка прибора
|Химчистка
|Профессиональный результат
|Высокая стоимость
Как выбрать машинку для удаления катышков?
Обратите внимание на материал лезвий (лучше сталь), тип питания (аккумулятор или батарейки) и наличие защитной сетки.
Можно ли использовать машинку для деликатных тканей?
Да, если на ней предусмотрен щадящий режим и мелкая сетка. Для шелка и кашемира — только на минимальных оборотах.
Сколько стоит машинка для катышков?
В среднем от 700 до 3000 рублей в зависимости от бренда и функционала.
Что лучше — машинка или щетка?
Машинка быстрее и эффективнее, но щетка безопаснее для деликатных тканей.
Миф: катышки появляются только на дешевых вещах.
Правда: даже дорогие бренды используют смесовые ткани, которые могут скатываться.
Миф: если срезать катышки, ткань станет тоньше.
Правда: при аккуратном удалении поверхность не повреждается.
Миф: кондиционер для белья не влияет на появление катышков.
Правда: специальные составы снижают трение и предотвращают пиллинг.
Первые машинки для удаления катышков появились в Японии в 1970-х годах.
Ткани с маркировкой "anti-pilling" проходят особую обработку, предотвращающую спутывание волокон.
Катышки на одежде — одна из самых частых причин преждевременного отказа от вещи: психологически человеку кажется, что вещь "уже старая".
