Война с катышками объявлена: дешёвый домашний способ вернуть одежде безупречный вид

Недвижимость

Катышки на одежде — это та мелочь, которая способна испортить впечатление даже от самого стильного образа. Пару раз надели новое платье, постирали, а ткань уже покрылась шероховатым ворсом? Такое случается и с недорогими вещами, и с люксовыми брендами. Но не стоит спешить отправлять свитер на дачу или расставаться с любимым пальто: есть проверенные способы вернуть одежде аккуратный вид.

Чистка одежды от катышков
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка одежды от катышков

Почему появляются катышки

Небольшие комочки волокон — это результат постоянного трения ткани о тело или другие поверхности. Особенно быстро они образуются на локтях, манжетах, воротнике, подмышках. В этих местах нити начинают скручиваться и сбиваться, образуя знакомые шарики.

Сами катышки в профессиональной среде называют "пилли", а способность ткани их образовывать — "пиллингуемость". Чем слабее структура нити и чем свободнее она скручена, тем выше риск. Лидерами по образованию катышков считаются синтетические и смесовые материалы — полиэстер, полиамид, акрил. Особенно подвержен им трикотаж.

Натуральные ткани ведут себя лучше: плотный хлопок, лен, шелк и качественная шерсть практически не склонны к пиллингу. Но даже они могут пострадать, если стирать неправильно.

Как предотвратить образование катышков

Чтобы одежда дольше сохраняла первоначальный вид, достаточно соблюдать несколько простых правил.

  1. Выбирайте плотные ткани. При покупке обращайте внимание на состав и структуру материала. Чем плотнее нить и выше качество скрутки, тем меньше вероятность появления катышков.

  2. Отдавайте предпочтение натуральным волокнам. Хлопок, лен, шерсть, шелк и вискоза менее склонны к износу, чем полиэстер или акрил.

  3. Храните вещи правильно. Изделия в шкафу не должны тереться друг о друга. Для костюмов, пальто и деликатных свитеров используйте тканевые чехлы.

  4. Стирайте бережно. Перед стиркой вещи из трикотажа, шерсти или шелка выворачивайте наизнанку, застегивайте молнии и пуговицы. Используйте специальные мешочки для стирки и выбирайте деликатный режим при температуре не выше 30 °C.

  5. Не переусердствуйте с отжимом. Сильная центрифуга деформирует ткань и способствует скручиванию волокон. Лучше слегка отжать руками и сушить изделие на горизонтальной поверхности.

  6. Используйте кондиционер для белья. Он смягчает волокна и снижает трение, благодаря чему катышков образуется меньше.

Подручные способы удаления катышков

Когда катышки уже появились, не обязательно бежать в химчистку — многие способы доступны дома.

Бритвенный станок

Самый популярный метод. Ткань нужно натянуть и аккуратно провести лезвием по поверхности короткими движениями. Бритва идеально подходит для плотных тканей — например, трикотажа или свитера из акрила. Главное — не спешить, чтобы не прорезать материал.

Канцелярский нож

Принцип тот же, что и с бритвой, но работать им нужно максимально осторожно. Подходит для плотных шерстяных вещей, но может повредить тонкие ткани.

Скотч или клейкая лента

Легкий и безопасный вариант для вещей с коротким ворсом. Полоску скотча приклеивают к ткани и резко снимают. Катышки, пыль и ворс остаются на липкой поверхности. Однако для мохера или кашемира метод не подходит — волокна могут выдернуться.

Маникюрные ножницы

Хороший вариант для точечной обработки, когда катышков немного. Но процесс долгий, а риск повредить тонкую ткань велик. Нельзя применять на кружеве и шелке.

Расческа или зубная щетка

Гребешок с частыми зубцами или старая зубная щетка помогут аккуратно вычесать катышки. Метод подходит для изделий с небольшим ворсом, например, для шерстяных платьев или кардиганов.

Наждачная бумага

Для плотных материалов можно использовать мелкозернистую наждачку. Ткань натягивают и аккуратно проводят по ней в одном направлении. Главное — не брать крупное зерно: оно может оставить затяжки.

Губка для посуды

Жесткая сторона новой губки отлично справляется с мелкими катышками. Ткань должна быть сухой, чтобы не повредить структуру.

Хлебные сухари

Неожиданный, но рабочий способ. Сухарь слегка трут по поверхности ткани, и катышки прилипают к его пористой структуре. Лучше использовать рыхлый белый хлеб, а не сухой черный.

"Агрессивное трение может испортить вещь, поэтому начинайте всегда с малозаметного участка", — предупреждает технолог по текстилю Марина Соколова.

Специальные устройства и профессиональные решения

Щетка для пилинга

Продается в магазинах бытовых мелочей и рукоделия. Щетка удаляет катышки механическим способом, не повреждая основу ткани. Главное — выбирать модели с мягкой щетиной и использовать их строго по направлению ворса.

Машинка для удаления катышков

Самый эффективный способ. Компактный прибор аккуратно срезает катышки с поверхности ткани, собирая их в контейнер. Подходит для шерсти, акрила, вискозы и даже тонкого трикотажа. Лезвия из нержавеющей стали не повреждают полотно благодаря защитной сетке.

Современные модели питаются от батареек или встроенного аккумулятора, а чистка контейнера занимает считанные секунды. Стоимость такой машинки сравнима с одной процедурой в химчистке, зато служит она годами.

Химчистка

Если ткань деликатная или вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверить дело специалистам. Химчистка удалит катышки и вернет одежде первоначальный блеск, но это — самый затратный способ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: стирать вещи с катышками в горячей воде.
    Последствие: волокна разбухают, а катышки становятся еще заметнее.
    Альтернатива: стирать в прохладной воде с мягким гелем для шерсти.
  • Ошибка: счищать катышки влажной тканью.
    Последствие: деформация волокон, появление затяжек.
    Альтернатива: чистить только сухие изделия, используя машинку или щетку.
  • Ошибка: применять крупнозернистую наждачку.
    Последствие: повреждение ткани.
    Альтернатива: использовать мелкое зерно или специальную щетку.

А что если катышки появляются постоянно

Возможно, ткань изначально склонна к пиллингу. В таком случае стоит обратить внимание на состав вещей при покупке. Иногда лучше заплатить чуть дороже, но выбрать качественный материал с плотной скруткой волокон. Для трикотажа или спортивной одежды ищите пометку "anti-pilling" — она указывает на устойчивость ткани к образованию катышков.

Плюсы и минусы разных способов

Способ Преимущества Недостатки
Бритва Быстро, дешево Есть риск порезать ткань
Ножницы Точечно и аккуратно Медленно
Скотч Безопасно Неэффективно на ворсистых тканях
Щетка Бережно Требует аккуратности
Машинка Универсально, эффективно Нужна покупка прибора
Химчистка Профессиональный результат Высокая стоимость

FAQ

Как выбрать машинку для удаления катышков?
Обратите внимание на материал лезвий (лучше сталь), тип питания (аккумулятор или батарейки) и наличие защитной сетки.

Можно ли использовать машинку для деликатных тканей?
Да, если на ней предусмотрен щадящий режим и мелкая сетка. Для шелка и кашемира — только на минимальных оборотах.

Сколько стоит машинка для катышков?
В среднем от 700 до 3000 рублей в зависимости от бренда и функционала.

Что лучше — машинка или щетка?
Машинка быстрее и эффективнее, но щетка безопаснее для деликатных тканей.

Мифы и правда

Миф: катышки появляются только на дешевых вещах.
Правда: даже дорогие бренды используют смесовые ткани, которые могут скатываться.

Миф: если срезать катышки, ткань станет тоньше.
Правда: при аккуратном удалении поверхность не повреждается.

Миф: кондиционер для белья не влияет на появление катышков.
Правда: специальные составы снижают трение и предотвращают пиллинг.

3 интересных факта

  1. Первые машинки для удаления катышков появились в Японии в 1970-х годах.

  2. Ткани с маркировкой "anti-pilling" проходят особую обработку, предотвращающую спутывание волокон.

  3. Катышки на одежде — одна из самых частых причин преждевременного отказа от вещи: психологически человеку кажется, что вещь "уже старая".

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Не азот, не зола: вот что на самом деле делает лук крупным и сладким
