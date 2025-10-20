Забудьте про белый: эти четыре небежевых оттенка подружатся с любыми натуральными фактурами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
10:12
Недвижимость

До новогодних праздников еще есть время, а дискуссии о том, какими красками мы будем обновлять стены, уже идут полным ходом. За последние годы "цвета года" заметно посветлели: мы выбираем гаммы, которые не утомляют и помогают чувствовать себя спокойнее. Но 2026-й обещает больше смелости — без крика и визуального шума. Производители предлагают приглушенные, но выразительные тона за пределами привычного бежевого: сложные зеленые, сливовые, древесные оттенки, которые легко подружить с натуральными материалами и темной фурнитурой. Ниже — разбор ключевых тонов от Behr, Graham & Brown, Glidden и Valspar, а также практические советы по выбору и нанесению, чтобы цвет работал на интерьер, а не спорил с ним.

минималистичная спальня
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
минималистичная спальня

Почему "небежевые" цвета возвращаются

После периода тотальной нейтральности захотелось глубины: матовые стены с бархатистым бликом, оттенки, которые при разном освещении показывают новые грани. Параллельно растет интерес к ремесленности — шероховатой керамике, льняным портьерам, дубу и латуни. На этом фоне сложные тона воспринимаются спокойнее: они не "шумят", а подчеркивают фактуры.

Четыре главных направления 2026 года

  1. Дымчато-нефритовый (Behr Hidden Gem). Густой сине-зеленый, который ведет себя по-разному при дневном и вечернем свете: днем он свежий, вечером становится камерным и обволакивающим. Подходит для спален, гостиных и кухонь-столовых.

"Нет такой комнаты, где бы этот цвет не смотрелся уместно. Он может быть одновременно сдержанным и ярким, а то, как он сочетается с отделкой, только добавляет динамики", — сказала дизайнер интерьеров и член дизайнерского совета Behr Мануэлла Морейра.

  1. Насыщенный сливовый (Graham & Brown Divine Damson). Глубокий, благородный тон, который выстраивает архитектуру: коридоры кажутся цельнее, рабочие зоны — сосредоточеннее. Старший стилист бренда Паула Тейлор отмечает его "вневременной характер".

  2. Красное дерево (Glidden). Спокойный, теплый, чуть пряный оттенок — то, что нужно для кухонь и спален в сочетании с шпоном ореха, терраццо и латунной фурнитурой. Хорош как акцент для плинтусов и ниш: сразу появляется объем.

  3. Теплый эвкалипт (Valspar). Мягкий зелёный с теплым подтоном, навеянный винтажной палитрой. Идеален для библиотек, санузлов, тихих уголков — там, где хочется камерности и "замедления".

Сравнение оттенков

Параметр Дымчато-нефритовый Насыщенный сливовый Красное дерево Теплый эвкалипт
Визуальный эффект Углубляет пространство Структурирует и "собирает" Добавляет тепла и статуса Смягчает и "успокаивает"
Лучшие фактуры Шерсть, лён, драп Матовый металл, бархат Дуб, орех, латунь Плитка, рифленое стекло
Где использовать Спальня, гостиная, кухня-столовая Кабинет, коридор, столовая Кухня, спальня, акценты Библиотека, ванная, уголок для чтения
Соседние цвета Слоновая кость, молочный, графит Песочный, охра, черный Сливочный, серо-бежевый Кремовый, теплый серый
Риск "Утемнить" маленькую комнату Перегрузить текстурами Увести в "винтаж слишком" Слить с мебелью

Как внедрить новый цвет: пошагово

  1. Оцените свет. Запишите, сколько часов у комнаты солнечно. Север — тяните к теплу (эвкалипт, красное дерево), юг — к глубине (нефритовый, сливовый).

  2. Выберите финиш. Матовые и "яичные скорлупы" скрывают неровности; сатин хорош для кухонь и коридоров. Ищите пометки "washable", "scrubbable".

  3. Подготовьте основание. Грунтовка (универсальная акриловая или адгезионная для сложных поверхностей) обеспечивает равномерность тона и экономит расход.

  4. Тестируйте крупными выкрасками. Минимум формат А3 на трех стенах. Смотрите утром, днем и вечером — цвет обязан нравиться во всех сценариях.

  5. Планируйте расклад. Плинтусы и наличники в тон стен — для "монохромного кокона". Контрастная столярка — если нужно подчеркнуть архитектуру.

  6. Инструменты. Валик со средним ворсом, кисть для резки по краю, ванночка, лента, удлинитель для потолка. Для больших площадей — краскопульт с регулировкой факела.

  7. Первый слой — тонкий. Дайте высохнуть по инструкции (обычно 2-4 часа), затем нанесите второй. При сложных темных оттенках возможен третий проход.

  8. Стабилизируйте интерьер. Текстиль и декор расставляйте после полного высыхания: цвет "усаживается" и становится на полтона спокойнее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Наносить темный тон на невыравненные стены → рябь и "грязные" блики → выровнять шпаклевкой под покраску, выбрать матовый финиш.
• Красить без грунта по глянцу → плохая адгезия, сколы → адгезионная грунтовка или легкая шлифовка + обезжиривание.
• Игнорировать освещение → "не тот" оттенок вечером → добавьте теплые источники 2700-3000 K, используйте диммеры, подсветку карнизов.
• Слишком много "тяжелых" фактур со сливовым → впечатление перегруженности → разбавьте хлопком, рифленым стеклом, светлым ковром.
• Красное дерево рядом с "холодным" металлом → диссонанс → переводите фурнитуру в латунь/бронзу или добавляйте деревянные элементы.

А что если…

…комната маленькая? Выбирайте нефритовый или эвкалиптовый, но держите потолок и столярку в том же тоне — так границы "растворятся".
…нужен "офис дома", а хочется уюта? Сливовый в пол-тона темнее дверей соберет фокус и снизит визуальный шум от техники.
…вы снимаете квартиру? Работайте акцентами: покрасьте только нишу, внутренности стеллажа, плинтусы или фальш-панели.

Плюсы и минусы (практический взгляд)

Решение Плюсы Минусы
Монохром "стены-плинтусы-потолок" Эффект "коробки-галереи", цельность Нужно больше краски, сложнее исправлять
Темные стены в спальне Улучшают затемнение, расслабляют Требуют продуманного сценария света
Теплые зеленые в санузле Комплиментарны коже, уютнее утром Важно подобрать влагостойкую эмаль
Красное дерево на кухне Скрывает загрязнения, сочетается с деревом Может визуально "утеплить" слишком сильно

FAQ

Как выбрать точный оттенок?

Начинайте с подтона: он теплый (красное дерево, эвкалипт) или холодный (нефритовый)? Проверьте, как он ведет себя при 2700 K и 4000 K. Делайте выкраски в углах — там заметнее рефлексы.

Сколько стоит перекрасить комнату?

Бюджет средней комнаты 14-18 м²: краска 5-8 л (премиум-сегмент), грунт, валик/кисти, лента, укрывные материалы. Плюс работа мастера (если не DIY). Итог — от базового до премиального сегмента в зависимости от бренда и финиша.

Что лучше для семьи с детьми и питомцами?

Ищите маркировку "washable/scrubbable", стойкость к истиранию (класс 1-2 по EN 13300), моющиеся матовые или сатиновые эмали. В коридоры — сатин, в спальни — мат.

Мифы и правда (ClaimReview)

• "Темные стены всегда уменьшают комнату". Неправда: единый тон стен, плинтусов и потолка сглаживает границы и может визуально "раздвинуть" стены.
• "Зеленый годится только для эко-стилей". Неправда: нефритовый органично смотрится с латунью, черным металлом, терраццо и даже с минималистичными кухнями.
• "Сливовый — это праздничный и не на каждый день". Неправда: в матовом финише и с неброским текстилем он становится базой, а не только акцентом.

Сон и психология

Для спален выбирайте тона с низкой светоотражающей способностью (LRV до 30): они помогают затемнить и быстрее успокаивают. Эвкалипт в теплой температуре освещения снижает "холодность" утра, нефритовый делает комнату камернее и настраивает на отдых. В детских рабочие зоны можно выделить более энергичной версией сливового — концентрация растет, но перегруза нет.

Три факта

• Плинтус в тон стен визуально "поднимает" потолок на 3-5 см глазомера.
• Смена финиша (мат → сатин) меняет восприятие того же кода цвета сильнее, чем шаг на полтона.
• Латунь "теплит" любой зеленый, черный никель — "охлаждает" древесные оттенки.

Исторический контекст: как мы пришли к этому

  1. 2010-е: тотальный серый (greige) и сканди-минимализм — белые стены как фон.

  2. 2020-2022: "дом-убежище", мягкие нейтралы, травертин, фактуры.

  3. 2023-2024: тёмные акценты, популярность латунной фурнитуры.

  4. 2025: ремесленность, ручная керамика, природные тона.

  5. 2026: сложные "небежевые" цвета как универсальный инструмент зонирования и настроения.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
