Этот тренд захватил все интерьеры: почему вечные букеты стали главным украшением дома

Создать красивый интерьер можно без лишних затрат — достаточно обратить внимание на то, что растет у вас в саду. Сухоцветы уже несколько сезонов остаются одним из самых устойчивых трендов в декоре. Из них делают букеты, настенные панно, венки и даже ароматические композиции. Эти растения не только красивы, но и долговечны: засушенные однажды, они могут радовать глаз годами.
Натуральные, долговечные, экологичные — сухоцветы идеально вписались в современный тренд на осознанность и естественность. В отличие от свежих букетов, которые вянут через несколько дней, засушенные растения сохраняют форму и цвет, напоминая о лете даже в январе. Их часто используют дизайнеры интерьеров, флористы и фотографы.
Кроме того, большинство "вечных" цветов можно вырастить самостоятельно. Это дешевле, чем покупать готовые букеты, и позволяет подобрать оттенки, идеально подходящие к вашему интерьеру — от пастельных до ярких.
Не все цветы одинаково подходят для сушки. Лучшие результаты дают растения с "бумажными" прицветниками — плотными чешуйками, которые не теряют форму и цвет при увядании.
К таким видам относятся:
гомфрена шаровидная с округлыми головками;
бессмертник (бракпеанта прицветниковая);
кермек (статице);
целозия, более известная как петушиный гребешок.
Также прекрасно засушиваются гипсофила, дельфиниум, лунник, маки и многие злаки. Даже обычные сорняки — если их высушить правильно — могут стать частью эффектной композиции.
Окраска сухоцветов зависит от их природного пигмента и условий сушки.
Голубые, розовые и оранжевые оттенки остаются яркими.
Красные и фиолетовые — темнеют.
Желтые — бледнеют.
Белые — становятся кремовыми.
Чтобы сохранить сочность цвета, выбирайте момент срезки, когда растение полностью раскрылось, но еще не начало увядать. И не сушите цветы под прямыми солнечными лучами: свет выжигает краску.
Выберите ясный день, когда на листьях и лепестках нет росы.
Срезайте длинные стебли — с ними удобнее работать и составлять букеты.
Уберите нижние листья, чтобы ускорить сушку и предотвратить появление плесени.
Свяжите растения в небольшие пучки (по 5-10 стеблей) и подвесьте верхушками вниз в сухом, темном, хорошо проветриваемом помещении — например, в сарае или на чердаке.
Спустя 2-3 дня цветы должны стать сухими и хрупкими — это признак готовности.
• На решетке: используйте сетку с мелкими ячейками, уложив цветы одним слоем. Воздух будет свободно циркулировать, а лепестки — не помнутся.
• В банке: некоторые растения с малым содержанием влаги (пшеница, ячмень, овес) можно просто поставить в банку с крышкой, проколов отверстия под стебли.
• Пучками на плечиках: удобный способ, если места мало. Главное — не допускать соприкосновения растений друг с другом.
|Название растения
|Описание
|Уход и посадка
|Сушка
|Целозия (Celosia)
|Пышные султаны и колосья всех оттенков от розового до золотистого.
|Сейте весной, после прогрева почвы.
|Срезайте на пике цветения, сушите вверх ногами.
|Гомфрена (Gomphrena)
|Маленькие шарики из бумажных прицветников — от белого до пурпурного.
|Посев за 6 недель до заморозков.
|Подвесьте пучки вниз, укрепив стебли проволокой.
|Чернушка дамасская (Nigella damascena)
|Ажурная листва, голубые и розовые цветки с красивыми коробочками.
|Сейте ранней весной.
|Сушите целиком, подвесив "вверх ногами".
|Кермек (Limonium)
|Стойкие к выгоранию цветки в бумажных чашечках.
|Посев в феврале-марте.
|Срезайте при раскрытии ¾ бутонов.
|Бракпеанта (Bracteantha)
|Классический бессмертник, похожий на маргаритку.
|Посев весной, после заморозков.
|Срезайте в стадии бутона.
|Тысячелистник (Achillea)
|Плотные щитки цветов от белого до бордового.
|Многолетник, любит солнце.
|Подвешивайте целыми пучками.
Ошибка: сушить цветы на солнце.
Последствие: потеря яркости и ломкость лепестков.
Альтернатива: сушите в тени, при хорошей вентиляции.
Ошибка: большие пучки.
Последствие: появление плесени, деформация.
Альтернатива: делайте пучки по 5-10 стеблей.
Ошибка: ранняя срезка.
Последствие: цветы скукоживаются, теряют форму.
Альтернатива: дайте бутону полностью раскрыться.
Если у вас нет сарая или чердака, организуйте сушку прямо в квартире. Для этого подойдет ниша под потолком, лоджия или гардеробная, где можно натянуть веревку и подвесить небольшие пучки. Главное — не ставьте растения возле батарей и не оставляйте на свету.
|Плюсы
|Минусы
|Сохраняют красоту до нескольких лет.
|Хрупкие, требуют бережного обращения.
|Не нуждаются в поливе и уходе.
|Боятся влаги и прямого солнца.
|Экономичны и экологичны.
|Не имеют аромата живых цветов.
|Можно создавать бесконечные композиции.
|Со временем тускнеют.
Как выбрать растения для сушки?
Отдавайте предпочтение видам с плотными лепестками или прицветниками. Они не деформируются при высыхании.
Сколько стоит готовый букет сухоцветов?
В зависимости от состава и размера — от 1000 до 5000 рублей. Самостоятельное выращивание обходится в разы дешевле.
Как сохранить сухоцветы дольше?
Держите композиции вдали от солнца и влаги, периодически очищайте их от пыли мягкой кисточкой или феном на холодном режиме.
Миф: сухоцветы притягивают пыль и насекомых.
Правда: при правильной сушке и хранении этого не происходит. Достаточно раз в месяц их аккуратно продувать.
Миф: засушенные растения выглядят уныло.
Правда: современные композиции ничем не уступают свежим букетам и украшают интерьер в любом стиле — от сканди до бохо.
Миф: выращивать сухоцветы сложно.
Правда: большинство видов неприхотливы и подходят даже начинающим садоводам.
В Древнем Египте сухоцветы использовали для украшения храмов и ароматизации помещений.
В XIX веке в Европе букеты из "бессмертников" считались символом памяти и верности.
Современные дизайнеры нередко комбинируют сухоцветы с искусственными цветами для создания устойчивых инсталляций.
В XVIII-XIX веках увлечение гербариями и коллекционированием растений стало модным хобби знати. Из засушенных цветов делали настенные панно, броши и декоративные композиции. Именно тогда появились первые техники сохранения цвета и формы, которыми мы пользуемся до сих пор.
