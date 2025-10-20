Этот тренд захватил все интерьеры: почему вечные букеты стали главным украшением дома

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Создать красивый интерьер можно без лишних затрат — достаточно обратить внимание на то, что растет у вас в саду. Сухоцветы уже несколько сезонов остаются одним из самых устойчивых трендов в декоре. Из них делают букеты, настенные панно, венки и даже ароматические композиции. Эти растения не только красивы, но и долговечны: засушенные однажды, они могут радовать глаз годами.

Фото: Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Букет сухоцветов в стеклянной вазе на светлом фоне с солнечным светом

Почему сухоцветы стали модными

Натуральные, долговечные, экологичные — сухоцветы идеально вписались в современный тренд на осознанность и естественность. В отличие от свежих букетов, которые вянут через несколько дней, засушенные растения сохраняют форму и цвет, напоминая о лете даже в январе. Их часто используют дизайнеры интерьеров, флористы и фотографы.

Кроме того, большинство "вечных" цветов можно вырастить самостоятельно. Это дешевле, чем покупать готовые букеты, и позволяет подобрать оттенки, идеально подходящие к вашему интерьеру — от пастельных до ярких.

Какие растения лучше всего сушить

Не все цветы одинаково подходят для сушки. Лучшие результаты дают растения с "бумажными" прицветниками — плотными чешуйками, которые не теряют форму и цвет при увядании.

К таким видам относятся:

гомфрена шаровидная с округлыми головками;

бессмертник (бракпеанта прицветниковая);

кермек (статице);

целозия, более известная как петушиный гребешок.

Также прекрасно засушиваются гипсофила, дельфиниум, лунник, маки и многие злаки. Даже обычные сорняки — если их высушить правильно — могут стать частью эффектной композиции.

Цвет и свет: как сохранить оттенки

Окраска сухоцветов зависит от их природного пигмента и условий сушки.

Голубые, розовые и оранжевые оттенки остаются яркими.

Красные и фиолетовые — темнеют.

Желтые — бледнеют.

Белые — становятся кремовыми.

Чтобы сохранить сочность цвета, выбирайте момент срезки, когда растение полностью раскрылось, но еще не начало увядать. И не сушите цветы под прямыми солнечными лучами: свет выжигает краску.

Советы шаг за шагом: как собрать и высушить сухоцветы

Выберите ясный день, когда на листьях и лепестках нет росы. Срезайте длинные стебли — с ними удобнее работать и составлять букеты. Уберите нижние листья, чтобы ускорить сушку и предотвратить появление плесени. Свяжите растения в небольшие пучки (по 5-10 стеблей) и подвесьте верхушками вниз в сухом, темном, хорошо проветриваемом помещении — например, в сарае или на чердаке. Спустя 2-3 дня цветы должны стать сухими и хрупкими — это признак готовности.

Альтернативные способы сушки

• На решетке: используйте сетку с мелкими ячейками, уложив цветы одним слоем. Воздух будет свободно циркулировать, а лепестки — не помнутся.

• В банке: некоторые растения с малым содержанием влаги (пшеница, ячмень, овес) можно просто поставить в банку с крышкой, проколов отверстия под стебли.

• Пучками на плечиках: удобный способ, если места мало. Главное — не допускать соприкосновения растений друг с другом.

Шесть лучших садовых сухоцветов

Название растения Описание Уход и посадка Сушка Целозия (Celosia) Пышные султаны и колосья всех оттенков от розового до золотистого. Сейте весной, после прогрева почвы. Срезайте на пике цветения, сушите вверх ногами. Гомфрена (Gomphrena) Маленькие шарики из бумажных прицветников — от белого до пурпурного. Посев за 6 недель до заморозков. Подвесьте пучки вниз, укрепив стебли проволокой. Чернушка дамасская (Nigella damascena) Ажурная листва, голубые и розовые цветки с красивыми коробочками. Сейте ранней весной. Сушите целиком, подвесив "вверх ногами". Кермек (Limonium) Стойкие к выгоранию цветки в бумажных чашечках. Посев в феврале-марте. Срезайте при раскрытии ¾ бутонов. Бракпеанта (Bracteantha) Классический бессмертник, похожий на маргаритку. Посев весной, после заморозков. Срезайте в стадии бутона. Тысячелистник (Achillea) Плотные щитки цветов от белого до бордового. Многолетник, любит солнце. Подвешивайте целыми пучками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: сушить цветы на солнце.

Последствие: потеря яркости и ломкость лепестков.

Альтернатива: сушите в тени, при хорошей вентиляции.

Ошибка: большие пучки.

Последствие: появление плесени, деформация.

Альтернатива: делайте пучки по 5-10 стеблей.

Ошибка: ранняя срезка.

Последствие: цветы скукоживаются, теряют форму.

Альтернатива: дайте бутону полностью раскрыться.

А что если места нет?

Если у вас нет сарая или чердака, организуйте сушку прямо в квартире. Для этого подойдет ниша под потолком, лоджия или гардеробная, где можно натянуть веревку и подвесить небольшие пучки. Главное — не ставьте растения возле батарей и не оставляйте на свету.

Плюсы и минусы сухоцветов

Плюсы Минусы Сохраняют красоту до нескольких лет. Хрупкие, требуют бережного обращения. Не нуждаются в поливе и уходе. Боятся влаги и прямого солнца. Экономичны и экологичны. Не имеют аромата живых цветов. Можно создавать бесконечные композиции. Со временем тускнеют.

FAQ

Как выбрать растения для сушки?

Отдавайте предпочтение видам с плотными лепестками или прицветниками. Они не деформируются при высыхании.

Сколько стоит готовый букет сухоцветов?

В зависимости от состава и размера — от 1000 до 5000 рублей. Самостоятельное выращивание обходится в разы дешевле.

Как сохранить сухоцветы дольше?

Держите композиции вдали от солнца и влаги, периодически очищайте их от пыли мягкой кисточкой или феном на холодном режиме.

Мифы и правда

Миф: сухоцветы притягивают пыль и насекомых.

Правда: при правильной сушке и хранении этого не происходит. Достаточно раз в месяц их аккуратно продувать.

Миф: засушенные растения выглядят уныло.

Правда: современные композиции ничем не уступают свежим букетам и украшают интерьер в любом стиле — от сканди до бохо.

Миф: выращивать сухоцветы сложно.

Правда: большинство видов неприхотливы и подходят даже начинающим садоводам.

Три интересных факта

В Древнем Египте сухоцветы использовали для украшения храмов и ароматизации помещений. В XIX веке в Европе букеты из "бессмертников" считались символом памяти и верности. Современные дизайнеры нередко комбинируют сухоцветы с искусственными цветами для создания устойчивых инсталляций.

Исторический контекст

В XVIII-XIX веках увлечение гербариями и коллекционированием растений стало модным хобби знати. Из засушенных цветов делали настенные панно, броши и декоративные композиции. Именно тогда появились первые техники сохранения цвета и формы, которыми мы пользуемся до сих пор.