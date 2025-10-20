Плитка как новая: всего несколько минут — и швы идеальны, результат вас шокирует

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:16
Недвижимость

Затирка между плитками со временем темнеет, покрывается налётом и теряет аккуратный вид. Виной тому — влажность, пар и недостаточная вентиляция. Вместо того чтобы использовать агрессивные чистящие средства, можно обойтись обычной пищевой содой. Этот способ прост, экологичен и проверен годами — результат заметен уже после первого применения.

Очистка затирки в ванной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Как приготовить пасту из соды

Для очищения вам понадобятся всего два ингредиента — сода и вода. Лучше брать тёплую, но не кипяток. Пропорции подбираются на глаз, пока не получится густая масса, напоминающая зубную пасту.

  1. Насыпьте две столовые ложки соды в миску.

  2. Добавляйте воду по каплям, постоянно перемешивая.

  3. Если смесь слишком жидкая — добавьте ещё немного соды; если густая — капните воды.

Готовую пасту можно готовить даже на крышке от банки — важно, чтобы было удобно наносить средство на швы.

Как очистить швы

Нанесите приготовленную пасту на загрязнённые участки с помощью старой зубной щётки или губки. Средство должно покрывать весь шов. После нанесения подождите 10-15 минут — за это время сода вступит в реакцию с налётом и растворит загрязнения.

Затем хорошо протрите швы щёткой с жёсткой щетиной. Остатки смойте чистой водой и вытрите поверхность насухо. Если грязь не сошла полностью, процедуру можно повторить.

Результат виден сразу: швы снова светлые, а в ванной — свежесть без запаха бытовой химии.

Почему сода работает так эффективно

Пищевая сода — один из самых универсальных и безопасных природных абразивов. Её микрокристаллы мягко очищают пористые поверхности, не повреждая плитку. К тому же она:

  • обладает антисептическими свойствами;
  • устраняет запахи и плесень;
  • не оставляет разводов и следов.

В отличие от агрессивных средств с хлором, сода не раздражает кожу и дыхательные пути, не требует использования перчаток и не оставляет химического шлейфа в воздухе.

Сравнение: сода против химических средств

Средство Эффективность Безопасность Цена Запах
Пищевая сода Высокая при регулярном уходе Полная Минимальная Отсутствует
Химические очистители Очень высокая, но кратковременная Низкая (раздражает кожу и лёгкие) Средняя и выше Резкий

Советы по уходу за плиткой и швами

  1. После душа всегда оставляйте дверь ванной открытой, чтобы снизить влажность.

  2. Раз в месяц очищайте швы содовой пастой — это предотвратит появление плесени.

  3. Используйте мягкую щётку: металлические губки могут поцарапать плитку.

  4. Для стойких загрязнений добавьте в пасту несколько капель уксуса или перекиси водорода.

  5. После чистки обязательно вытирайте швы насухо — это продлит эффект.

Ошибки при чистке

Ошибка: использование отбеливателей или кислотных средств.
Последствие: выгорание цвета затирки, неприятный запах, раздражение кожи.
Альтернатива: сода с перекисью — мягкое и безопасное средство.

Ошибка: применение металлических щёток.
Последствие: царапины и потеря блеска плитки.
Альтернатива: зубная щётка или пластиковая щётка с жёсткой щетиной.

А что если швы очень старые

Если затирка слишком потемнела и не поддаётся чистке, её можно освежить специальным маркером для швов или аккуратно нанести новый слой затирки поверх старого. Такие товары продаются в строительных магазинах и бывают разных оттенков.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Натуральный состав Не справится с многолетней плесенью
Безопасность для здоровья Требует немного больше времени, чем химия
Дешевизна и доступность Нужно повторять регулярно
Отсутствие запаха Не подходит для силиконовых швов

Частые вопросы

Как часто чистить швы содой?
Достаточно одного раза в месяц, если ванная хорошо проветривается.

Можно ли добавить уксус в соду?
Да, но делать это нужно осторожно — смесь сильно пенится. Лучше наносить поочерёдно: сначала соду, потом уксус.

Подходит ли метод для кухни?
Да, паста отлично справляется с грязью и жиром между плитками на кухонном фартуке.

Мифы и правда

Миф: сода портит плитку.
Правда: сода мягкая и безопасная, не повреждает глазурь.

Миф: сода не убивает бактерии.
Правда: она обладает щёлочной реакцией, неблагоприятной для большинства микроорганизмов.

Миф: для белых швов нужна только химия.
Правда: сода в сочетании с перекисью даёт аналогичный эффект без вреда.

3 интересных факта

  1. Соду использовали для чистки ещё в Древнем Египте.
  2. Её кристаллы способны нейтрализовать кислоты и запахи.
  3. В отличие от многих средств, сода полностью биоразлагаема и безопасна для канализации.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
