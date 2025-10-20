Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ночь, перья и матрас: как отдых Сергея Пенкина в отеле обернулся скандалом
11 миллионов человек на тонущем острове: как столица Индонезии уходит в море
Зачем в стейк добавляют кофе: кулинарный трюк, который переворачивает представление о мясе
Лицо просит защиты: как выбрать крем, который выдержит мороз, ветер и батареи
Ваш кот заслужил это: домашние растения, рядом с которыми можно спать и мурлыкать
Огненное сердце среди вечного льда: вулкан, которому не страшен лютый мороз — дерзкий вызов природе
Универсалы под маской внедорожников: чему кроссоверы обязаны своей популярностью
Этот копеечный продукт заставит шерсть собаки сиять: главное — соблюдать дозировку
Выспаться за субботу не получится: мозг мстит за сбитый график — отдых оборачивается разбитостью

Моль решила поужинать вашими орехами? Угощение сорвалось по неожиданной причине

0:11
Недвижимость

Пищевые моли могут завестись даже на идеально чистой кухне. Эти мелкие ночные бабочки не только портят продукты, но и размножаются с пугающей скоростью. Крупы, мука, орехи, сухофрукты, рис — все они становятся для личинок идеальной средой. К счастью, есть безопасный, природный и очень доступный способ избавиться от них — с помощью чайного дерева.

Большая восковая моль
Фото: flickr.com by Энди Реаго и Крисси Маккларрен, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Большая восковая моль

Как чайное дерево помогает избавиться от пищевых моли

Масло чайного дерева (Melaleuca alternifolia) известно своими антисептическими и инсектицидными свойствами. Оно содержит терпеновые соединения, главным образом терпинен-4-ол, которые действуют на нервную систему насекомых и отпугивают их резким запахом. Для человека это средство абсолютно безопасно, а вот моли такой аромат не переносят.

"Чайное дерево — природный инсектицид, безопасный для человека, но крайне неприятный для насекомых", — отметил биохимик Андрей Мельников.

Пошаговый способ применения

Чтобы избавиться от пищевых моли, не нужны дорогие аэрозоли и ядовитые ловушки. Достаточно всего нескольких простых шагов:

  1. Возьмите обычный медицинский пластырь или кусочек фетра.

  2. Капните на него 5 капель чистого эфирного масла чайного дерева.

  3. Приклейте пластырь внутри кухонного шкафа, рядом с банками с крупами или мукой.

  4. Для больших шкафов используйте 2-3 таких пластыря.

  5. Обновляйте их каждые 2-3 недели, когда запах начнёт выветриваться.

Такой способ отлично работает даже в закрытых пространствах: эфирное масло постепенно испаряется и образует защитное ароматное облако, которое моли избегают.

Подготовка кухни

Перед тем как применять этот метод, важно провести небольшую генеральную уборку.

  • Проверьте все сыпучие продукты. Если в пакетах или банках есть коконы, паутина или мелкие личинки, содержимое лучше выбросить.
  • Оставшиеся продукты пересыпьте в герметичные стеклянные или металлические банки.
  • Внутренние поверхности шкафов протрите раствором хозяйственного мыла, затем — водой с уксусом. Кислая среда нейтрализует запахи, привлекающие моль.

После такой очистки можно прикреплять пластырь с маслом — эффект будет максимальным.

Как предотвратить повторное появление

Чтобы моли больше не возвращались, стоит соблюдать несколько простых правил:

  • В каждый контейнер с крупами положите по 1-2 лавровых листа. Их запах действует на моль так же, как на нас — нафталин.
  • Разложите в шкафах несколько палочек гвоздики или мешочки с сушёной лавандой. Эти ароматы отпугивают насекомых не хуже эфирных масел.
  • Регулярно проверяйте запасы и не храните продукты слишком долго.

Сравнение: магазинные средства и эфирные масла

Средство Эффективность Безопасность Стоимость Запах
Аэрозоль от насекомых Высокая Низкая Средняя Резкий, химический
Ловушки с феромонами Средняя Средняя Высокая Незаметный
Масло чайного дерева Высокая Очень высокая Низкая Приятный, свежий

Масло чайного дерева выигрывает по всем параметрам: оно недорогое, безопасное и не требует особых усилий при использовании.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хранить крупы в открытых пакетах.
    Последствие: моль быстро находит источник питания и размножается.
    Альтернатива: использовать стеклянные банки с плотной крышкой.
  • Ошибка: применять слишком сильные химикаты.
    Последствие: токсичные вещества оседают на продуктах.
    Альтернатива: натуральные эфирные масла — чайное дерево, лаванда, эвкалипт.
  • Ошибка: редко проверять кухонные шкафы.
    Последствие: личинки успевают окуклиться и вывести новое поколение.
    Альтернатива: еженедельный осмотр и профилактика ароматическими средствами.

А что если моль уже появилась

Если вы заметили летающих бабочек, действуйте быстро:

  1. Уберите все подозрительные продукты.

  2. Протрите шкафы раствором уксуса.

  3. Установите новые пластыри с чайным деревом.
    Через несколько дней активность моли заметно снизится, а вскоре исчезнет полностью.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Безопасен для людей и животных Требует регулярного обновления пластырей
Не портит продукты Сильный запах может не всем нравиться
Дёшев и доступен Эфирное масло нужно хранить в плотно закрытой бутылочке
Эффективен уже через сутки Не убивает личинок в заражённых продуктах

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать масло чайного дерева?
Покупайте 100% натуральное эфирное масло, без добавок и ароматизаторов. Лучше всего — аптечное или сертифицированное косметическое.

Сколько стоит масло чайного дерева?
Флакон 10 мл стоит от 150 до 400 рублей, и его хватает на несколько месяцев профилактики.

Что лучше: лаванда или чайное дерево?
Лаванда действует мягче и подходит для профилактики, а чайное дерево эффективнее при активном заражении.

Мифы и правда

  • Миф: моли появляются только в грязных кухнях.
    Правда: они часто проникают с купленными продуктами, даже запечатанными.
  • Миф: эфирные масла бесполезны против насекомых.
    Правда: масло чайного дерева содержит активные соединения, отпугивающие паразитов.
  • Миф: если выбросить заражённые продукты, моль исчезнет.
    Правда: личинки часто остаются в щелях шкафов и требуют обработки эфирным маслом или уксусом.

3 интересных факта

  1. Пищевая моль способна откладывать до 300 яиц за один раз.

  2. Личинки прогрызают полиэтилен, поэтому хранить продукты в пакетах бесполезно.

  3. Масло чайного дерева используют даже в ветеринарии как безопасный антисептик.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Домашние животные
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Садоводство, цветоводство
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Еда и рецепты
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Дипломатия Путина сделала ставку на психологию Трампа и выиграла Любовь Степушова История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
Французы называют это блюдо облаками на тарелке — завтрак, который готовится за 10 минут
Матушка-земля и благородство: почему Татьяна Куртукова выбрала для дочки необычное имя
Матушка-земля и благородство: почему Татьяна Куртукова выбрала для дочки необычное имя
Последние материалы
Союзник на бумаге, прагматик на деле: почему Казахстан дружит с НАТО, оставаясь в ОДКБ
Ваш кот заслужил это: домашние растения, рядом с которыми можно спать и мурлыкать
Огненное сердце среди вечного льда: вулкан, которому не страшен лютый мороз — дерзкий вызов природе
Универсалы под маской внедорожников: чему кроссоверы обязаны своей популярностью
Этот копеечный продукт заставит шерсть собаки сиять: главное — соблюдать дозировку
Выспаться за субботу не получится: мозг мстит за сбитый график — отдых оборачивается разбитостью
Комфорт, который калечит форму: как тренировки дома превращаются в ловушку для тела
Станислав Садальский в ярости из-за пальмового масла: почему до сих пор разрешали травить детей
Забудьте про белый: эти четыре небежевых оттенка подружатся с любыми натуральными фактурами
Десерт, который тает во рту: манговая панна-котта без лишних усилий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.