Бельё пахнет, как подвал после дождя: один кухонный ингредиент вернёт одежде свежесть

Запах затхлости после стирки — частая проблема, особенно если бельё сохнет в помещении без доступа к солнцу. Но возвращать вещи в стиральную машину вовсе не обязательно. Есть быстрый, безопасный и экономичный способ освежить одежду, не тратя воду, порошок и электричество.
Неприятный запах появляется из-за того, что ткань слишком долго остаётся влажной. В сырой среде активно размножаются бактерии и грибки, особенно если бельё сушится в ванной или на балконе без сквозняка. Иногда источником проблемы становится и сама стиральная машина: в резиновых уплотнителях и на стенках барабана скапливаются остатки моющих средств.
Чтобы избежать таких ситуаций, достаточно соблюдать три простых правила:
Доставать бельё сразу после окончания цикла стирки.
Сушить вещи на свежем воздухе или у окна.
Регулярно очищать стиральную машину от накипи и плесени.
Но если неприятный запах уже появился, поможет проверенное средство — белый уксус.
Белый уксус — натуральный антисептик и дезодорант, который устраняет запахи, не повреждая ткань. Его можно использовать для хлопка, льна, синтетики и даже деликатных материалов.
В чистый распылитель налейте раствор: 1 часть белого уксуса и 2 части воды.
Легко встряхните, чтобы смесь стала однородной.
Равномерно распылите по поверхности одежды — особенно на зоны, где запах выражен сильнее.
Развесьте вещи на солнце или у открытого окна, чтобы они полностью высохли.
Солнце усилит действие уксуса, а свежий воздух окончательно выведет затхлый аромат.
Если вы не хотите, чтобы вещи пахли уксусом, добавьте в раствор несколько капель эфирного масла. Лучшие варианты:
Достаточно 3-5 капель на пол-литра раствора. После высыхания ткань будет пахнуть свежестью, а от затхлости не останется следа.
Если бельё пахнет плесенью сильно, попробуйте предварительно замочить его в растворе уксуса: 1 стакан уксуса на 5 литров воды, 30 минут вымачивания. После этого достаточно прополоскать вещи и просушить — повторная стирка не понадобится.
Для дополнительного эффекта можно использовать соду: посыпьте немного на ткань, оставьте на 10 минут и стряхните перед опрыскиванием уксусным раствором.
|Плюсы
|Минусы
|Экономия воды и электричества
|Слабый запах уксуса может сохраняться до полного высыхания
|Безопасность для тканей
|Не подходит для одежды из шерсти и кожи
|Эффективное уничтожение бактерий
|Нужно время на проветривание
|Экологичность и натуральность
|Требуется распылитель и место для сушки
Какой уксус лучше использовать?
Только белый столовый 9% или яблочный уксус. Бальзамический и ароматизированные сорта не подходят — могут оставить пятна.
Можно ли применять средство для детской одежды?
Да, но раствор должен быть более мягким — 1 часть уксуса на 3 части воды. После обработки одежду лучше просушить на солнце.
Поможет ли уксус от запаха пота на одежде?
Да, особенно если обработать зону подмышек. Уксус нейтрализует соли пота и дезинфицирует ткань.
Белый уксус используют не только для стирки, но и для очистки стиральных машин от накипи.
В сочетании с содой он помогает удалить пятна и вернуть яркость цветным тканям.
В странах Южной Европы уксусный спрей — традиционное средство для дезинфекции одежды после пляжа.
