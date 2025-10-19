Плесень растёт быстрее, чем вы сушите волосы: простые привычки не дадут врагу захватить ванную

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:47
Недвижимость

Плесень — один из главных врагов чистой и уютной ванной комнаты. Она появляется незаметно: в углах, на швах, между плитками или на шторке для душа. Но избавиться от неё совсем не так сложно, как кажется, если превратить профилактику в ежедневный ритуал.

Современная душевая кабина без поддона
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная душевая кабина без поддона

"Секрет победы над плесенью кроется не столько в силе чистящего средства, сколько в постоянстве небольших ежедневных привычек", — напоминают специалисты по уборке.

Почему плесень любит ванную

Ванная — идеальная среда для роста грибка: тепло, влажность и слабая циркуляция воздуха. Даже если вы регулярно моете плитку, плесень может появиться уже через несколько дней — достаточно одной плохо высушенной поверхности. Особенно быстро она развивается на силиконовых швах, затирке и местах вокруг смесителей.

Чтобы предотвратить её появление, нужно не только очищать поверхности, но и убирать влагу после каждого использования душа, напоминает vwoman.gr.

Первое правило — сухие поверхности

Самое эффективное средство против плесени — насухо вытирать душевую зону после каждого приёма душа. Это занимает не больше пары минут, но предотвращает скопление влаги в стыках и углах.

  1. Используйте резиновый скребок: проведите им по стеклянным стенкам и плитке сверху вниз. Так вода не будет стекать в швы.

  2. После этого возьмите салфетку из микрофибры и протрите смесители, ручки, полки и углы. Именно там скапливаются мелкие капли, провоцирующие появление плесени.

Эта простая привычка заменяет десятки агрессивных чистящих средств и продлевает жизнь вашей ванной отделке.

Вентиляция — вторая защита

Даже идеально вытертая поверхность не поможет, если в ванной стоит влажный воздух. Поэтому после душа обеспечьте циркуляцию:

  • оставьте дверь или шторку душа открытыми;

  • включите вентилятор на 15-20 минут;

  • при возможности откройте окно.

Хорошая вентиляция позволяет испарить остатки влаги, препятствует появлению затхлого запаха и продлевает срок службы плитки и силикона.

Особое внимание — швам и камню

Затирка и силикон — самые уязвимые материалы. Они пористые, впитывают воду и именно на них первыми появляются тёмные пятна. Чтобы защитить их:

  • раз в неделю обрабатывайте швы специальным средством против плесени;

  • выбирайте затирку с антигрибковыми добавками при ремонте;

  • следите, чтобы швы оставались сухими.

То же самое касается натуральных материалов — мрамора и сланца. Они пористые, и при постоянной влажности могут темнеть и разрушаться.

Стекло и хром: блеск без налёта

Стеклянные двери душа и смесители страдают не только от плесени, но и от мыльного налёта и солей. Чтобы они оставались прозрачными и блестящими, достаточно протереть их сразу после купания.

Металлические детали тоже любят уход: регулярное протирание предотвращает появление ржавчины и матовых пятен, сохраняя блеск надолго.

Недельная профилактика

Помимо ежедневной сушки, выделите один день в неделю на глубокую чистку:

  • промойте слив, бутылки с шампунями и гелями, где может скапливаться влага;

  • обработайте швы антисептическим раствором;

  • осмотрите душевую занавеску.

Тканевые шторки можно постирать в стиральной машине при 40 °C, а пластиковые лучше заменить, как только на них появятся следы плесени.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять двери душа закрытыми после купания.
    Последствие: повышенная влажность и риск появления грибка.
    Альтернатива: держите дверь или занавеску открытой для циркуляции воздуха.

  • Ошибка: использовать слишком агрессивные чистящие средства.
    Последствие: повреждение силикона и плитки.
    Альтернатива: выбирайте мягкие антибактериальные составы или раствор уксуса и воды.

  • Ошибка: хранить мокрые полотенца в ванной.
    Последствие: появление запаха и влажной среды.
    Альтернатива: сушите их на балконе или возле окна.

А что если плесень уже появилась

Если пятна всё-таки появились, действуйте сразу:

  • смешайте уксус и воду 1:1, нанесите на поражённые участки и оставьте на 15 минут;

  • при сильных загрязнениях используйте кислородный отбеливатель или спрей с перекисью водорода;

  • обработайте швы и тщательно просушите.

Если поражение большое, лучше заменить силикон полностью.

Плюсы и минусы ежедневной профилактики

Плюсы Минусы
Не требует химии Нужна дисциплина
Подходит для любых материалов Требует ежедневного внимания
Сохраняет отделку и сантехнику Занимает несколько минут после душа

3 интересных факта

  1. Плесень может вырасти на влажной поверхности уже через 48 часов.

  2. В сухой ванной уровень спор грибка снижается более чем в 10 раз.

  3. Силикон с антиплесневыми добавками служит в 2 раза дольше обычного.

Исторический контекст

Первое упоминание о бытовой плесени встречается ещё в документах XVIII века: тогда её называли "чёрным грибом" и боролись известью. Современные материалы и вентиляция сделали борьбу с ней проще, но принцип остался тем же: влага — это враг чистоты.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
