Всего 6 дел в день — и дом будто из рекламы: феномен 6/10 покоряет интернет

4:46
Недвижимость

Иногда идеальный порядок в доме кажется недостижимой мечтой: стоит провести генеральную уборку, как через пару дней снова появляются пыль, посуда и беспорядок. Но всё чаще хозяйки отказываются от многочасовых марафонов и выбирают метод уборки "6/10" - систему, которая позволяет поддерживать чистоту без стресса и авралов.

Девушка убирается дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка убирается дома

В чём суть метода "6/10"

Метод основан на принципе разделения задач по частоте:

  • 6 дел выполняются каждый день,
  • 10 — раз в неделю,
  • остальные — ежемесячно и ежеквартально.

Так вы не тратите выходные на уборку и не доводите дом до состояния хаоса.

6 ежедневных задач

Эти небольшие привычки займут не больше 20-30 минут, но обеспечат постоянный порядок.

  • Заправить кровать - мелочь, которая мгновенно создаёт ощущение уюта.
  • Запустить или развесить стирку - чтобы не копились горы белья.
  • Помыть посуду или загрузить посудомойку.
  • Протереть раковину в ванной и на кухне после использования.
  • Протереть стол или рабочую поверхность.
  • Быстро пропылесосить основные зоны (если дома дети или животные).

Совет: составьте свой список "шести дел". Например, добавьте полив растений или уборку игрушек. Главное — делать это без фанатизма, но регулярно.

10 еженедельных задач

Раз в неделю уделите дому чуть больше внимания — эти действия займут 1-1,5 часа.

  • Вымыть ванную комнату.
  • Прочистить слив в раковине.
  • Протереть пыль (включая полки и подоконники).
  • Постирать постельное бельё.
  • Вымыть полы.
  • Разобрать кладовку, тумбочку или ящик.
  • Почистить микроволновку.
  • Протереть холодильник изнутри.
  • Почистить посудомоечную машину.
  • Вымыть место питомца (миски, туалет, подстилку).

Как очистить посудомойку: в контейнер для таблетки положите 5 ложек лимонной кислоты и включите режим мойки без посуды на высокой температуре. Это удалит накипь и жир.

Ежемесячные задачи

  • Разобрать гардеробную: убрать несезонные вещи, освободить полки.
  • Очистить кухонную технику: чайник, тостер, кофемашину, блендер.
  • Прибраться в машине: салон тоже часть вашего личного пространства.

Ежеквартальные задачи

Эти дела можно выполнять раз в 3-6 месяцев — они возвращают дому свежесть.

  • Протереть дверцы шкафов.
  • Прочистить плинтусы и двери.
  • Вымыть окна и решётки вентиляции.
  • Почистить мебель и текстильные обивки.

Если вы живёте одна, достаточно делать это дважды в год, но в семье с детьми и животными лучше не затягивать.

Как заставить метод работать

Делегируйте

Дом — общее пространство, и порядок должен быть общей задачей. Пусть дети убирают игрушки, протирают зеркало после умывания или складывают вещи. Совместная уборка экономит силы и приучает к ответственности.

Адаптируйте под себя

Метод не догма. Если вам не нужно пылесосить каждый день, замените этот пункт на влажную уборку или уход за животными. Главное — чтобы система подходила именно вашему образу жизни.

Используйте таймер

Включайте секундомер на 10-15 минут — за это время можно сделать удивительно много. Приём "таймбоксинг" помогает не отвлекаться и превращает уборку в игру.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Откладывать мелкие дела на потом накопление хаоса выполнять 5-10 минут в день
Делать всё самой эмоциональное выгорание распределить обязанности
Не планировать ощущение бесконечной уборки завести чек-лист или приложение

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Не требует генеральной уборки нужна дисциплина
Экономит время и силы поначалу трудно привыкнуть
Подходит для любого дома требует участия всех членов семьи

Три интересных факта

  • Психологи подтверждают: короткие ежедневные уборки снижают тревожность на 25%.
  • Метод "6/10" появился в США как модификация системы FlyLady, но адаптирован под европейский ритм жизни.
  • Люди, которые делают мелкие уборки ежедневно, проводят вдвое меньше времени на генеральную уборку в течение года.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
