Бытовые бомбы замедленного действия: что нужно выбрасывать каждый месяц, чтобы не болеть

4:43
Недвижимость

Дом может выглядеть идеально чистым, но некоторые привычные вещи буквально превращаются в рассадник бактерий, если их вовремя не менять. Эксперты-гигиенисты предупреждают: есть предметы, которые стоит выбрасывать или обновлять минимум раз в месяц, иначе они становятся угрозой для здоровья всей семьи.

Химчистка мебели
Фото: https://www.freepik.com
Химчистка мебели

Почему важно обновлять бытовые мелочи

Со временем на кухонных губках, щётках и текстиле оседают миллионы микроорганизмов. Тепло, влага и остатки пищи создают идеальные условия для их размножения. Часть из них может вызывать раздражения кожи, воспаления слизистых и даже серьёзные инфекции.

11 вещей, которые нужно менять каждый месяц

Деревянные лопатки

Дерево впитывает влагу, жир и запахи, в трещинах скапливаются бактерии. Даже при мытье удалить их невозможно. Меняйте лопатки раз в 3–4 недели или замените на силиконовые — они служат дольше и не впитывают грязь.

Кухонные губки

Самый грязный предмет на кухне. Исследования Scientific Reports показали: на одном квадратном сантиметре губки живёт до 10 млн бактерий, включая опасные Moraxella и Acinetobacter. Мытьё или кипячение не помогает. Меняйте губку каждые 7–10 дней, максимум — раз в месяц.

Тряпки для уборки

Даже после стирки на них остаются микробы. Если одной тряпкой вы протираете разные поверхности (подоконники, ручки, выключатели), бактерии просто мигрируют. Используйте отдельные салфетки для кухни, ванной и пыли. Срок службы — до 1 месяца.

Мочалки

На влажной мочалке остаются частички кожи, мыла и влаги — идеальная среда для плесени. Натуральные губки особенно чувствительны. Меняйте каждые 3–4 недели и обязательно просушивайте после каждого использования.

Спонжи для макияжа

Они впитывают не только косметику, но и кожное сало, создавая питательную среду для микробов. Даже при регулярном мытье бактерии сохраняются в порах. Оптимально менять раз в 4 недели, а между использованием хранить сухими.

Бритвенные станки

Каждое бритьё оставляет на лезвиях микрочастицы кожи и волос, влага способствует развитию бактерий. Если бриться часто, станок нужно менять через 5–6 применений, в среднем — раз в месяц.

Зубные щётки

Учёные из Манчестерского университета выяснили, что щётка может содержать до 10 млн бактерий. Меняйте её раз в 2–3 месяца, а при простуде — сразу после выздоровления. Храните щётку минимум в трёх метрах от унитаза и в вертикальном положении.

Фильтры для воды

Загрязнённый картридж не очищает, а загрязняет воду. Если в доме живёт более трёх человек, фильтр нужно менять каждый месяц. Иначе в картридже начнут размножаться бактерии.

Чеки и квитанции

Термобумага содержит бисфенол А, который признан токсичным для репродуктивной системы. Чем дольше храните такие чеки, тем выше риск контакта с вредным веществом. Храните только нужные документы, остальные выбрасывайте.

Детские соски

Даже при регулярной стерилизации силикон мутнеет, а в микротрещинах скапливаются бактерии.

  • Силиконовые соски меняйте каждые 45 дней,
  • латексные — каждые 3 недели.

Журналы, газеты и упаковки

Старая макулатура притягивает пыль, заводятся клещи и грибок. Пересматривайте полки и выбрасывайте ненужное раз в месяц. Лучше сдавать бумагу на переработку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Что делать правильно
Использовать старую губку рост бактерий, запах менять каждые 7–10 дней
Хранить мочалку во влажном виде плесень и грибок просушивать на воздухе
Экономить на фильтрах загрязнённая вода менять картридж раз в месяц
Не менять детские соски кишечные инфекции обновлять каждые 3–6 недель

Три интересных факта

  • На кухонной губке бактерий больше, чем на сиденье унитаза.
  • На одной зубной щётке может жить до 100 видов микроорганизмов.
  • Влажные тряпки для уборки через неделю становятся токсичнее, чем мусорное ведро.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
