Бытовые бомбы замедленного действия: что нужно выбрасывать каждый месяц, чтобы не болеть

Дом может выглядеть идеально чистым, но некоторые привычные вещи буквально превращаются в рассадник бактерий, если их вовремя не менять. Эксперты-гигиенисты предупреждают: есть предметы, которые стоит выбрасывать или обновлять минимум раз в месяц, иначе они становятся угрозой для здоровья всей семьи.
Со временем на кухонных губках, щётках и текстиле оседают миллионы микроорганизмов. Тепло, влага и остатки пищи создают идеальные условия для их размножения. Часть из них может вызывать раздражения кожи, воспаления слизистых и даже серьёзные инфекции.
Дерево впитывает влагу, жир и запахи, в трещинах скапливаются бактерии. Даже при мытье удалить их невозможно. Меняйте лопатки раз в 3–4 недели или замените на силиконовые — они служат дольше и не впитывают грязь.
Самый грязный предмет на кухне. Исследования Scientific Reports показали: на одном квадратном сантиметре губки живёт до 10 млн бактерий, включая опасные Moraxella и Acinetobacter. Мытьё или кипячение не помогает. Меняйте губку каждые 7–10 дней, максимум — раз в месяц.
Даже после стирки на них остаются микробы. Если одной тряпкой вы протираете разные поверхности (подоконники, ручки, выключатели), бактерии просто мигрируют. Используйте отдельные салфетки для кухни, ванной и пыли. Срок службы — до 1 месяца.
На влажной мочалке остаются частички кожи, мыла и влаги — идеальная среда для плесени. Натуральные губки особенно чувствительны. Меняйте каждые 3–4 недели и обязательно просушивайте после каждого использования.
Они впитывают не только косметику, но и кожное сало, создавая питательную среду для микробов. Даже при регулярном мытье бактерии сохраняются в порах. Оптимально менять раз в 4 недели, а между использованием хранить сухими.
Каждое бритьё оставляет на лезвиях микрочастицы кожи и волос, влага способствует развитию бактерий. Если бриться часто, станок нужно менять через 5–6 применений, в среднем — раз в месяц.
Учёные из Манчестерского университета выяснили, что щётка может содержать до 10 млн бактерий. Меняйте её раз в 2–3 месяца, а при простуде — сразу после выздоровления. Храните щётку минимум в трёх метрах от унитаза и в вертикальном положении.
Загрязнённый картридж не очищает, а загрязняет воду. Если в доме живёт более трёх человек, фильтр нужно менять каждый месяц. Иначе в картридже начнут размножаться бактерии.
Термобумага содержит бисфенол А, который признан токсичным для репродуктивной системы. Чем дольше храните такие чеки, тем выше риск контакта с вредным веществом. Храните только нужные документы, остальные выбрасывайте.
Даже при регулярной стерилизации силикон мутнеет, а в микротрещинах скапливаются бактерии.
Старая макулатура притягивает пыль, заводятся клещи и грибок. Пересматривайте полки и выбрасывайте ненужное раз в месяц. Лучше сдавать бумагу на переработку.
|Ошибка
|Последствие
|Что делать правильно
|Использовать старую губку
|рост бактерий, запах
|менять каждые 7–10 дней
|Хранить мочалку во влажном виде
|плесень и грибок
|просушивать на воздухе
|Экономить на фильтрах
|загрязнённая вода
|менять картридж раз в месяц
|Не менять детские соски
|кишечные инфекции
|обновлять каждые 3–6 недель
