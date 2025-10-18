Старые квартиры под снос разбирают как горячие пирожки: инвесторы нашли золотую жилу в Москве

Программа реновации, запущенная несколько лет назад, продолжает развиваться, но не всегда в том темпе, на который рассчитывают горожане. Тем не менее, если ваш дом включен в этот проект, вы имеете полное право распоряжаться своей квартирой, как и раньше: продавать, дарить, сдавать в аренду. Ограничений до момента переселения нет. И сегодня многие владельцы именно так и поступают — на фоне повышенного спроса и растущих цен на "реновационные" объекты.
За последние два года реновационные квартиры подорожали на 10-15%. Причина проста: потенциальные покупатели видят в них инвестицию — через несколько лет жилье будет обменяно на новое, современное, в том же районе. То есть покупка воспринимается как выгодное вложение с гарантированным апгрейдом.
Кроме того, на рынке не хватает ликвидного жилья, особенно в старых, обжитых районах Москвы. А реновационные дома часто расположены именно там — с устоявшейся инфраструктурой, хорошими школами, парками и транспортом.
Органы власти уверяют, что переселение будет комфортным и справедливым. Среди основных гарантий программы:
Новые квартиры в современных домах с улучшенной инженерией и отделкой.
Увеличение площади по сравнению со старым жильем.
Бесплатный переезд в полностью готовое жилье.
Развитая инфраструктура рядом — школы, поликлиники, транспорт.
Повышение рыночной стоимости новой недвижимости.
"Мы стремимся, чтобы каждый переезд стал улучшением качества жизни", — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарёв.
На бумаге всё выглядит идеально. Но практика показывает, что не всё так безоблачно.
Главный риск для владельцев реновационного жилья — это сроки. В ряде случаев переселение переносится на годы. Например, жители первых очередей 2017 года до сих пор ждут ключей от новых квартир.
Ещё один спорный момент — точное место будущего дома. Хотя по закону новое жильё должно быть в том же районе, конкретные адреса меняются, а проектные планы корректируются. При этом этажность зданий часто растёт, а плотность застройки увеличивается, что вызывает недовольство жителей.
Вдобавок, далеко не все довольны качеством отделки и планировкой квартир в новых домах. Несмотря на стандарты, некоторые застройщики экономят на материалах и инженерии.
|Критерий
|Оставаться под реновацией
|Продать сейчас
|Сроки
|Неопределённые, могут растянуться на годы
|Сделка занимает 1-3 месяца
|Доходность
|Возможен рост стоимости после переселения
|Можно зафиксировать прибыль уже сейчас
|Риски
|Задержки, смена площадки, этажность
|Потеря потенциального "апгрейда"
|Комфорт
|Ожидание переселения, ремонт старого жилья
|Возможность переехать в новую квартиру самостоятельно
Для некоторых владельцев продать сейчас — способ выйти из состояния неопределенности. Для других, особенно пожилых, — риск потерять право на бесплатное улучшение условий.
Проверьте статус дома на официальном портале мэра Москвы — убедитесь, что объект действительно включен в программу и не находится на завершающей стадии переселения.
Закажите свежую выписку из ЕГРН — в ней должны быть актуальные данные о собственнике и отсутствии обременений.
Уточните рыночную стоимость — реновационные квартиры часто продаются с наценкой, но покупатели стали разборчивее.
Работайте через риелтора, знакомого с реновационным рынком — он подскажет, где цена завышена, а где спрос выше среднего.
Ошибка: продавать без учёта стадии переселения.
Последствие: потеря времени, если дом уже в списке на расселение.
Альтернатива: дождаться уведомления о переселении — тогда можно предложить "новую" квартиру по обмену, что повысит цену.
Ошибка: ставить цену "как у соседей".
Последствие: затянувшаяся продажа.
Альтернатива: ориентироваться на фактические сделки в аналогичных домах (цифры доступны в открытых базах ЦИАН, Домклик и т. д.).
Ошибка: не учитывать налоговые последствия.
Последствие: издержки при продаже.
Альтернатива: проконсультироваться с юристом или налоговым специалистом до заключения сделки.
Если ваш дом стоит в очереди на ближайшие два-три года, возможно, стоит дождаться переселения. Новая квартира, как правило, дороже старой минимум на 25-30%. Но если процесс затянется, эти выгоды могут нивелироваться инфляцией и ростом цен на вторичном рынке.
К тому же новые районы, куда переселяют жителей, не всегда готовы инфраструктурно — школы и поликлиники открываются позже ввода домов.
|Плюсы
|Минусы
|Можно продать по повышенной цене
|Потеря возможности получить новую квартиру
|Быстрая ликвидность
|Нестабильный спрос
|Свобода выбора нового района
|Неопределённость будущего статуса дома
|Возможность избежать затяжного ожидания
|Вероятность упустить рост стоимости после переселения
Миф 1: продать квартиру под реновацию невозможно.
Правда: можно, пока дом не подлежит сносу в текущем году и не подписаны акты переселения.
Миф 2: после переселения дадут жильё в другом конце города.
Правда: по правилам — в пределах района, но бывают исключения из-за нехватки площадок.
Миф 3: новое жильё всегда лучше старого.
Правда: не всегда. По отзывам, встречаются проблемы с качеством отделки и шумоизоляцией.
Можно ли купить квартиру в доме под реновацию?
Да, юридически это не запрещено. Главное — проверить документы и этап программы.
Сколько стоят реновационные квартиры в 2025 году?
В среднем на 10-20% дороже обычных объектов аналогичного метража.
Что лучше: ждать переселения или продавать?
Если дом включен в краткосрочный план, стоит дождаться. Если переселение пока в отдалённой перспективе — продажа может оказаться выгоднее.
Программа реновации была запущена в Москве в 2017 году как продолжение "лужковской реконструкции". Тогда в проект вошло около 350 тысяч квартир. К 2025 году переселено уже более половины из них, но многие площадки остаются на стадии проектирования.
Планы на 2025-2030 годы предусматривают завершение основной волны программы, однако графики по-прежнему сдвигаются. Поэтому продажа квартиры под реновацию всё ещё остаётся актуальным инструментом для тех, кто хочет сам контролировать своё жильё.
