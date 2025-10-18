Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кипр тонет в кошках: животные размножаются быстрее, чем их успевают стерилизовать
Так рыбу ещё не готовили: простой трюк превращает филе в шедевр
Фольга отражает тепло, но ловит сигналы: как защита от телепатов превратилась в антенну
Эти пять мини-сериалов перевернули жанр ужаса: теперь страх дышит рядом с верой
Возрождение с турбонаддувом: M70 готов доказать, что у Москвича есть будущее и стиль
Иногда лучший уход ничего не делать: растения, которые благодарят за бездействие и цветут пышнее
Мода на грани соблазна: юбки сезона 2025 вызывающие зависимость с первого взгляда
Солнца больше нет, но выход есть: продукты, которые восполняют дефицит витамина D
Секрет мощных предплечий старой школы: почему лифтеры тренировались без тренажеров

Аптечное чудо на службе чистоты: всего две таблетки возвращают унитазу блеск за 15 минут

5:23
Недвижимость

Удалить известковый налёт в унитазе можно без усилий и без агрессивной химии — достаточно простых средств, которые наверняка найдутся дома. Появление жёлтого или серого налёта на керамике — частая проблема, особенно в регионах с жёсткой водой. Минералы, содержащиеся в ней, со временем оседают на стенках унитаза, образуя плотный слой, который сложно убрать обычными средствами. Но, как оказалось, даже с этим можно справиться за 15 минут.

Уборка туалета
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уборка туалета

Почему появляется известковый налёт

Главная причина — высокая концентрация кальция и магния в водопроводной воде. При контакте с воздухом эти соли превращаются в твёрдый осадок, который крепко прилипает к поверхности сантехники. Добавьте сюда мочевой камень и остатки моющих средств — и вы получите устойчивое загрязнение, которое со временем становится всё заметнее.

Некоторые пытаются отмыть унитаз агрессивными чистящими гелями или абразивами, но это часто повреждает эмаль и создаёт микротрещины, в которых потом оседает ещё больше грязи.

Сравнение популярных способов очистки

Средство Эффективность Безопасность для эмали Стоимость Удобство применения
Специальные химические гели Высокая Средняя Средняя Требует перчаток и вентиляции
Лимонная кислота Средняя Высокая Низкая Простое нанесение
Пищевая сода Средняя Высокая Низкая Нужно сочетать с кислотой
Таблетки "Алка-Зельцер" Высокая Высокая Низкая Действует за 15-30 минут

Советы шаг за шагом

  1. Опустите две таблетки "Алка-Зельцер" в унитаз.

  2. Оставьте их на 15-30 минут. В этот момент начинается активное шипение — идёт реакция растворения налёта.

  3. После паузы аккуратно пройдитесь щёткой по внутренним стенкам.

  4. Смойте воду — и поверхность снова станет белоснежной.

"Кто бы мог подумать, что один маленький ингредиент может очистить унитаз и сэкономить столько времени? Для меня это настоящее спасение", — отметила основательница Mom's Confession Кристи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать металлические щётки или абразивные порошки.
    Последствие: эмаль повреждается, налёт появляется быстрее.
    Альтернатива: применяйте мягкую щётку и кислые растворы — лимонную кислоту, уксус или "Алка-Зельцер".

  • Ошибка: заливать большое количество чистящего средства и оставлять на ночь.
    Последствие: повреждение уплотнителей и сливной арматуры.
    Альтернатива: используйте минимальное количество реагента и контролируйте процесс.

  • Ошибка: применять хлорсодержащие средства.
    Последствие: резкий запах и раздражение дыхательных путей.
    Альтернатива: лимонная кислота или сода действуют мягче, но не менее эффективно.

А что если унитаз старый

Если сантехника уже потеряла блеск, а налёт образуется вновь через несколько дней, это сигнал, что эмаль истончилась. В таком случае регулярная профилактика поможет продлить срок службы: раз в неделю заливайте в чашу раствор лимонной кислоты (2 ст. ложки на стакан тёплой воды), оставляйте на 20 минут и чистите щёткой. Это предотвратит образование новых отложений.

Плюсы и минусы домашних средств

Подход Плюсы Минусы
Домашние средства (сода, кислота, таблетки) Безопасно, дёшево, быстро Нужно повторять регулярно
Магазинные гели Сильное действие, аромат Возможен вред эмали, высокая цена
Уксус Универсальность, убивает микробы Резкий запах, требует времени

FAQ

Как часто нужно чистить унитаз от известкового налёта?
Не реже одного раза в неделю, чтобы не допустить образования стойких отложений.

Можно ли заменить "Алка-Зельцер" другими средствами?
Да, подойдёт раствор лимонной кислоты или пищевая сода с уксусом — они тоже создают пузырьки, растворяющие налёт.

Сколько стоит такое очищение?
Пара таблеток стоит меньше 50 рублей — в разы дешевле готовых чистящих средств.

Мифы и правда

  • Миф: для удаления налёта нужно только хлорное средство.
    Правда: кислоты (лимонная, уксусная, ацетилсалициловая) гораздо эффективнее против солей кальция.

  • Миф: если унитаз часто чистить, эмаль испортится.
    Правда: вредна не частота, а агрессивность используемого средства. При мягкой чистке эмаль сохраняется дольше.

  • Миф: налёт появляется только в старых домах.
    Правда: он образуется везде, где вода содержит много минералов — даже в новостройках.

Три интересных факта

  1. "Алка-Зельцер" изобрели в 1931 году как средство от похмелья и изжоги.
  2. Реакция шипения — результат взаимодействия лимонной кислоты и соды, выделяющий углекислый газ.
  3. Профессиональные клинеры часто используют те же принципы — кислота + углекислота — при чистке сантехники и кафеля.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Машина, которая не тонет и не останавливается: океан больше не сможет скрыть свои тайны
Наука и техника
Машина, которая не тонет и не останавливается: океан больше не сможет скрыть свои тайны
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Домашние животные
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Домашние животные
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Популярное
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами

В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?

Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Последние материалы
Новая Земля просыпается: зачем военные вернулись туда, где взорвали второе солнце
Архипелаг памяти и света: как Соловки совмещают святыню, тюрьму и заповедную природу
Новый культовый оттенок для брюнеток: этот цвет делает волосы дороже, чем любая укладка в салоне
Забытый советский трюк: пельмени тают во рту, если использовать этот приём
Ипотека превращается в ловушку: что ждёт заёмщиков, чей платёж внезапно стал неподъёмным
Тихая пандемия XXI века: молодые гибнут без войны и эпидемий — человечество теряет будущее
Сценарий катастрофы: что происходит с кошкой при -20°C и почему у неё всего пара часов
Забытые предки садовых красавцев: вот почему дикорастущие пионы возвращаются в моду
Дороги не прощают популярность: топ-иномарок, которые чаще других летят в тотал
Планета готовит перезагрузку: что ждёт человечество на новом суперконтиненте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.