Невидимый враг в новостройках: почему тёмные квартиры медленно разрушают здоровье жильцов

9:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При выборе квартиры покупатели нередко смотрят на вид из окна, планировку или метраж, но редко задумываются, сколько солнца попадёт в их будущий дом. Между тем естественный свет напрямую влияет на качество жизни. В России действуют строгие санитарные нормы инсоляции — показателя, определяющего, сколько часов в день солнечные лучи должны освещать жилое пространство. Разберёмся, почему это так важно и как застройщики решают задачу освещённости в условиях плотной городской застройки.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ новостройки в ЮАО

Что такое инсоляция и зачем она нужна

Инсоляция — это время, в течение которого прямой солнечный свет попадает в помещение. Этот показатель измеряется в часах и используется при проектировании жилых и общественных зданий. Первоначально нормы инсоляции создавались для обеспечения санитарно-гигиенических условий, но со временем стали индикатором качества жилья.

Естественный свет влияет не только на визуальный комфорт. Он определяет энергопотребление, влияет на микроклимат квартиры и даже на психоэмоциональное состояние человека. Чем больше света — тем уютнее, теплее и здоровее пространство.

"Площадь окон в квартирах определяется достижением нормируемого значения КЕО. Продолжительность инсоляции показывает, сколько часов солнечные лучи попадают на окно в течение суток", — пояснил генеральный директор компании "Гефест" Алексей Самородов.

КЕО — коэффициент естественной освещённости — показывает, достаточно ли света в комнате без включения ламп. На него влияют геометрия окна, глубина комнаты, высота потолка, тип стекла и даже цвет отделки.

Как рассчитывают нормы инсоляции

Архитекторы и проектировщики обязаны учитывать целый комплекс параметров, чтобы в квартирах было достаточно света. При расчётах берут в расчёт:

• высоту и удалённость соседних зданий;

• ориентацию дома по сторонам света;

• затеняющие элементы — деревья, балконы, навесы, козырьки;

• климатическую зону и сезонность.

Нормы инсоляции различаются в зависимости от региона:

— на севере — не менее 2,5 часов солнечного света в день;

— в центральной части России — не менее 2 часов;

— на юге — 1,5 часа.

Для средней и северной зоны расчёты ведутся в период с 22 апреля по 22 августа, а для южной — с 22 февраля по 22 октября.

Инсоляция и здоровье

Солнце — это естественный источник витамина D, важного для костной системы и иммунитета. Дефицит естественного освещения может вызвать сонливость, хроническую усталость, перепады настроения и повышенную влажность, что способствует образованию грибка и плесени. Поэтому грамотное проектирование освещённости — не просто формальность, а основа здоровой среды.

Почему соблюсти нормы всё сложнее

В условиях плотной застройки мегаполисов проектировщикам приходится искать баланс между экономией пространства и качеством освещения. На нижних этажах свет часто перекрывают соседние здания. В таких случаях архитекторы прибегают к нестандартным решениям — панорамным окнам, световым карманам и фасадам сложной геометрии.

"Современные архитектурные решения позволяют частично компенсировать недостаток света: это панорамное остекление, угловые окна, фасады со скошенной геометрией", — отметила генеральный директор Bohan studio Дарья Туркина.

Инсоляция общественных зданий

Нормы освещения действуют не только для жилых домов. СанПиН распространяется и на школы, детские сады, больницы и зоны отдыха. Дворы, детские площадки и скверы тоже должны получать достаточное количество солнечного света. Это напрямую влияет на комфорт и безопасность среды.

Как застройщики решают проблему света

В последние годы строительные компании активно внедряют новые технологии остекления и проектирования. Среди распространённых решений:

Панорамные окна из алюминиевого профиля. Многокамерные стеклопакеты с микропроветриванием. Энергоэффективные фасадные системы. Применение стекла с напылением, отражающим избыточный свет. Использование ступенчатой высотности зданий, чтобы избежать затенения.

"Для остекления мы используем высокопрочный алюминий и трёхкамерные конструкции с низкой теплопроводностью. Жителям не придётся переплачивать за отопление", — отметил генеральный директор Optima Development Давид Худоян.

Также популярны архитектурные решения, увеличивающие светопроницаемость: эркеры, угловые окна и лоджии со "смещённой" геометрией.

"Квартиры в наших проектах имеют увеличенные окна, угловое остекление и трёхстороннюю ориентацию. Это даёт максимум естественного света", — подчеркнул директор по девелопменту Asterus Виктор Лычиц.

Сравнение: какие факторы влияют на свет в квартире

Фактор Влияние на инсоляцию Решение Ориентация дома Главный параметр Южная и восточная стороны предпочтительны Расстояние между домами Сильное затенение при плотной застройке Ступенчатая высотность, "разрывы" в корпусах Размер окон Влияет на КЕО, но не на продолжительность инсоляции Панорамное остекление, эркеры Цвет стен Отражает или поглощает свет Светлые оттенки и глянцевая отделка

Советы: как улучшить освещённость уже готовой квартиры

Если квартира кажется тёмной, можно повысить уровень освещённости несколькими приёмами:

Используйте светлую отделку стен и потолка. Разместите зеркала напротив окон. Подберите лампы с температурой 4000-5000 К, имитирующие дневной свет. Установите подсветку по периметру потолка. Используйте жалюзи или рулонные шторы вместо плотных занавесок. Добавьте фитолампы — они улучшают настроение и снижают эффект сезонной депрессии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: покупка квартиры с окнами на север без анализа освещённости.

• Последствие: недостаток света, повышенная влажность, плохое настроение.

• Альтернатива: выбирать жильё с южной или юго-восточной ориентацией, использовать световые зеркала и стеклянные перегородки.

Плюсы и минусы естественного света

Плюсы Минусы Улучшает настроение и сон Летом может вызывать перегрев помещений Экономия на электроэнергии Требует солнцезащиты (ламели, маркизы) Увеличивает ценность квартиры На нижних этажах сложно обеспечить норму

А что если нормы пересмотрят?

Рост плотности застройки заставляет экспертов обсуждать возможность пересмотра санитарных норм. С одной стороны, это упростит строительство, с другой — может ухудшить качество жизни. Большинство специалистов убеждены: нормы снижать нельзя, но их можно адаптировать под новые градостроительные реалии.

"Действующие требования были разработаны в другой градостроительной реальности и действительно нуждаются в актуализации", — отметил коммерческий директор "Главстрой Регионы" Алексей Артошин.

"Важно не отменить инсоляцию, а сделать нормы более гибкими и современными", — считает исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский.

FAQ

— Как проверить уровень инсоляции в квартире?

Существует онлайн-калькуляторы и программы для архитекторов, где по координатам дома можно рассчитать продолжительность солнечного освещения.

— Почему в новостройках часто темно?

Из-за плотной застройки и ориентации окон. Архитекторы часто жертвуют светом ради квадратных метров.

— Можно ли увеличить освещённость без ремонта?

Да. Используйте зеркала, отражающие панели и лампы с "дневной" температурой света.

Мифы и правда

Миф: северные окна — это плохо.

Правда: при хорошем КЕО и светлой отделке помещение может быть комфортным и без прямого солнца.

Миф: большие окна всегда улучшают инсоляцию.

Правда: важнее не размер, а ориентация и угол попадания света.

Миф: инсоляция нужна только архитекторам.

Правда: от неё зависит здоровье, настроение и счета за электричество.

Интересные факты

Первые нормы инсоляции в СССР появились в 1930-х годах вместе с развитием массового жилья. В странах Скандинавии окна делают максимально большими, компенсируя короткий световой день. По исследованиям ВОЗ, достаток естественного света снижает риск депрессии на 20%.