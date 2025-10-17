Цифровая пустыня: к чему приведет недельное отключение интернета в России — сценарий апокалипсиса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
9:07
Недвижимость

В России вряд ли появится инициатива, способная вызвать столько споров, как идея "недельного отключения интернета". С одной стороны — забота о здоровье, с другой — риск парализовать экономику и вызвать массовое недовольство. И хотя разговоры о подобных мерах периодически появляются, эксперты уверены: ни пользы, ни шансов на реализацию у этого предложения нет.

Роутер
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Роутер

Почему идея "отключить всё" не работает

Интернет давно перестал быть просто инструментом общения. Он — часть инфраструктуры, без которой невозможно представить экономику XXI века. Оплата услуг, транспортная логистика, госуслуги, дистанционная работа и даже медицина — всё завязано на сетевые технологии.

"Интернет на сегодняшний день — это базовая жизненно важная инфраструктура в экономике — без него остановятся платежи, логистика, госуслуги и удалённая работа", — сказал старший партнёр IT-интегратора "Энсайн" Алексей Постригайло.

По его оценке, вероятность того, что Россия решится на "тотальный офлайн" в 2025–2026 годах, не превышает 1-2%. Любой такой шаг, считает эксперт, станет болезненным ударом по экономике, а его эффект — символическим.

Опыт других стран: чем кончаются интернет-блекауты

Идея временных отключений сети не нова. Индия, Иран, Мьянма, Эфиопия и Пакистан уже проходили через подобные эксперименты. Их результаты стали весомым аргументом против подобных мер.

"В странах, где вводили блекауты — это Индия, Иран, Мьянма, Эфиопия, Пакистан, итог так или иначе был один — потери для бизнеса, рост доли теневой экономики и минимальный эффект по заявленным целям", — отметил Постригайло.

По данным международных исследовательских центров, такие отключения нередко приводили к миллиардным убыткам и снижению доверия к государственным институтам. Компании теряли доступ к облачным системам, малый бизнес — к клиентам, а население — к банковским операциям, сообщает Газета. Ru.

В Эфиопии, например, после недельного "интернет-молчания" выросли объёмы наличных расчётов и нелегальных переводов, а в Индии предприниматели сообщали о массовом увольнении фрилансеров, зависимых от онлайн-заказов.

Психологический аспект: раздражение и протест

Но если экономический эффект можно измерить цифрами, то последствия для общества — куда глубже. Потеря привычного доступа к информации и общению воспринимается людьми как ограничение личной свободы.

"Что будут делать в этот момент граждане? Подметать осенние листья на улице? Не думаю. Такое абсурдное решение вызовет возмущение и протест, который может быть реализован вовсе не в мирной форме", — заявила клинический психолог медтехкомпании "Доктор рядом" Олеся Толстухина.

По её словам, современное общество буквально "вшито" в цифровую среду: через интернет мы учимся, работаем, общаемся с родными и получаем новости. Отказ от этой среды даже на короткое время воспринимается как откат в прошлое.

"Государство вкладывает очень много ресурсов в развитие информационных систем, которые стоят на обмене данными через интернет, и "стрелять себе в ногу" просто не логично. Эта идея похожа на предложение сжечь книги, потому что там не то написано", — добавила Толстухина.

Зачем всё это предлагалось

Поводом для обсуждения стала инициатива депутата Николая Арефьева. Он предложил временно отключать интернет в России — на неделю или хотя бы на выходные. По его мнению, такая мера помогла бы "сохранить здоровье граждан", снизить нагрузку на зрение и нервы, а также уменьшить число случаев игромании.

Но большинство специалистов уверены: подобные методы не решают проблемы зависимости.

"Проблему зависимости от интернета в России лечат иначе — адресно. Нужны дополнительные усилия государства в области просвещения, а также родительский контроль в том, что касается защиты детей", — отметил Постригайло.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что отключение интернета снизит зависимость.
Последствие: стресс, экономический спад, рост нелегальной активности.
Альтернатива: развитие программ цифровой гигиены, курсов по осознанному использованию сети.

Ошибка: блокировать доступ к сетевым сервисам для всех.
Последствие: срыв бизнес-процессов и социальных услуг.
Альтернатива: временные ограничения контента для детей и профилактические акции.

Ошибка: использовать "блекаут" как средство воспитания.
Последствие: общественное недовольство и утрата доверия.
Альтернатива: внедрение образовательных инициатив по кибербезопасности.

Сравнение: эффект отключений в разных странах

Страна Период блокировки Последствия Итог
Индия до 3 недель Потери $1,9 млрд, рост наличных операций Протесты, эффект нулевой
Иран 6 дней Замедление экономики, проблемы с банками Обострение кризиса
Мьянма 1 неделя Нарушение связи, падение экспорта Рост теневого рынка
Эфиопия 10 дней Потери бизнеса и IT-сектора Отказ от практики
Пакистан периодически Сбои в логистике и услугах Негативный общественный отклик

Плюсы и минусы "недельного офлайна"

Плюсы (заявленные) Минусы (реальные)
Снижение экранного времени Потери бизнеса и рабочих мест
Разгрузка психики Рост тревожности и изоляции
Временное "отдыхание" глаз Сбои в госуслугах и медицине
Меньше киберрисков Подъём теневой экономики

А что если всё же выключить?

Даже кратковременный блекаут ударит не только по бизнесу, но и по социальной сфере. Миллионы людей не смогут воспользоваться банковскими приложениями, записаться к врачу или получить госуслуги. Учебные заведения потеряют доступ к онлайн-платформам, а удалённые сотрудники останутся без связи с работодателями.

Психологи предупреждают: резкое отключение сети у людей, привыкших к постоянному информационному потоку, может вызвать симптомы тревожности, раздражительность и даже кратковременные панические атаки.

Как решают проблему зависимости без радикальных мер

  1. Образовательные программы. В школах и вузах Европы действуют курсы цифровой грамотности, где учат отличать работу от прокрастинации и формировать здоровые привычки.

  2. Родительский контроль. Современные приложения позволяют ограничивать время использования гаджетов, не лишая при этом детей доступа к учебным ресурсам.

  3. Технологические решения. Смартфоны и операционные системы имеют встроенные функции "цифрового благополучия", позволяющие отслеживать время в соцсетях и снижать экранную нагрузку.

Такой подход считается эффективным и гуманным, в отличие от "тотального выключения".

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Может ли отключение интернета принести пользу здоровью?
Кратковременное снижение экранного времени полезно, но достигать его стоит добровольно, а не административно.

Какие отрасли пострадают сильнее всего?
Финансы, логистика, электронная коммерция и медицина — именно они полностью зависят от сетевых сервисов.

Есть ли альтернатива "информационной диете"?
Да, достаточно 1-2 часов "цифрового отдыха" в день — прогулка без телефона, вечер без соцсетей или выходные без новостей.

Мифы и правда

Миф: отключение интернета поможет детям меньше сидеть в телефоне.
Правда: после включения зависимость вернётся — устойчивый эффект достигается только через обучение и режим.

Миф: неделя без сети разгрузит психику.
Правда: резкая изоляция вызывает тревогу и раздражение.

Миф: без интернета экономика выживет.
Правда: современные бизнес-процессы без сети парализуются в считаные часы.

Исторический контекст

В 2000-х отключения интернета использовались как инструмент политического контроля. Однако с развитием цифровых экономик эффект стал обратным: страны, прибегавшие к блокировкам, теряли доверие инвесторов и технологических партнёров. Сегодня интернет признан критической инфраструктурой, наравне с энергетикой и транспортом. Его отключение приравнивается к кризисной мере, а не к профилактической.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
