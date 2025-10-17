Цифровая пустыня: к чему приведет недельное отключение интернета в России — сценарий апокалипсиса

В России вряд ли появится инициатива, способная вызвать столько споров, как идея "недельного отключения интернета". С одной стороны — забота о здоровье, с другой — риск парализовать экономику и вызвать массовое недовольство. И хотя разговоры о подобных мерах периодически появляются, эксперты уверены: ни пользы, ни шансов на реализацию у этого предложения нет.
Интернет давно перестал быть просто инструментом общения. Он — часть инфраструктуры, без которой невозможно представить экономику XXI века. Оплата услуг, транспортная логистика, госуслуги, дистанционная работа и даже медицина — всё завязано на сетевые технологии.
"Интернет на сегодняшний день — это базовая жизненно важная инфраструктура в экономике — без него остановятся платежи, логистика, госуслуги и удалённая работа", — сказал старший партнёр IT-интегратора "Энсайн" Алексей Постригайло.
По его оценке, вероятность того, что Россия решится на "тотальный офлайн" в 2025–2026 годах, не превышает 1-2%. Любой такой шаг, считает эксперт, станет болезненным ударом по экономике, а его эффект — символическим.
Идея временных отключений сети не нова. Индия, Иран, Мьянма, Эфиопия и Пакистан уже проходили через подобные эксперименты. Их результаты стали весомым аргументом против подобных мер.
"В странах, где вводили блекауты — это Индия, Иран, Мьянма, Эфиопия, Пакистан, итог так или иначе был один — потери для бизнеса, рост доли теневой экономики и минимальный эффект по заявленным целям", — отметил Постригайло.
По данным международных исследовательских центров, такие отключения нередко приводили к миллиардным убыткам и снижению доверия к государственным институтам. Компании теряли доступ к облачным системам, малый бизнес — к клиентам, а население — к банковским операциям, сообщает Газета. Ru.
В Эфиопии, например, после недельного "интернет-молчания" выросли объёмы наличных расчётов и нелегальных переводов, а в Индии предприниматели сообщали о массовом увольнении фрилансеров, зависимых от онлайн-заказов.
Но если экономический эффект можно измерить цифрами, то последствия для общества — куда глубже. Потеря привычного доступа к информации и общению воспринимается людьми как ограничение личной свободы.
"Что будут делать в этот момент граждане? Подметать осенние листья на улице? Не думаю. Такое абсурдное решение вызовет возмущение и протест, который может быть реализован вовсе не в мирной форме", — заявила клинический психолог медтехкомпании "Доктор рядом" Олеся Толстухина.
По её словам, современное общество буквально "вшито" в цифровую среду: через интернет мы учимся, работаем, общаемся с родными и получаем новости. Отказ от этой среды даже на короткое время воспринимается как откат в прошлое.
"Государство вкладывает очень много ресурсов в развитие информационных систем, которые стоят на обмене данными через интернет, и "стрелять себе в ногу" просто не логично. Эта идея похожа на предложение сжечь книги, потому что там не то написано", — добавила Толстухина.
Поводом для обсуждения стала инициатива депутата Николая Арефьева. Он предложил временно отключать интернет в России — на неделю или хотя бы на выходные. По его мнению, такая мера помогла бы "сохранить здоровье граждан", снизить нагрузку на зрение и нервы, а также уменьшить число случаев игромании.
Но большинство специалистов уверены: подобные методы не решают проблемы зависимости.
"Проблему зависимости от интернета в России лечат иначе — адресно. Нужны дополнительные усилия государства в области просвещения, а также родительский контроль в том, что касается защиты детей", — отметил Постригайло.
• Ошибка: считать, что отключение интернета снизит зависимость.
• Последствие: стресс, экономический спад, рост нелегальной активности.
• Альтернатива: развитие программ цифровой гигиены, курсов по осознанному использованию сети.
• Ошибка: блокировать доступ к сетевым сервисам для всех.
• Последствие: срыв бизнес-процессов и социальных услуг.
• Альтернатива: временные ограничения контента для детей и профилактические акции.
• Ошибка: использовать "блекаут" как средство воспитания.
• Последствие: общественное недовольство и утрата доверия.
• Альтернатива: внедрение образовательных инициатив по кибербезопасности.
|Страна
|Период блокировки
|Последствия
|Итог
|Индия
|до 3 недель
|Потери $1,9 млрд, рост наличных операций
|Протесты, эффект нулевой
|Иран
|6 дней
|Замедление экономики, проблемы с банками
|Обострение кризиса
|Мьянма
|1 неделя
|Нарушение связи, падение экспорта
|Рост теневого рынка
|Эфиопия
|10 дней
|Потери бизнеса и IT-сектора
|Отказ от практики
|Пакистан
|периодически
|Сбои в логистике и услугах
|Негативный общественный отклик
|Плюсы (заявленные)
|Минусы (реальные)
|Снижение экранного времени
|Потери бизнеса и рабочих мест
|Разгрузка психики
|Рост тревожности и изоляции
|Временное "отдыхание" глаз
|Сбои в госуслугах и медицине
|Меньше киберрисков
|Подъём теневой экономики
Даже кратковременный блекаут ударит не только по бизнесу, но и по социальной сфере. Миллионы людей не смогут воспользоваться банковскими приложениями, записаться к врачу или получить госуслуги. Учебные заведения потеряют доступ к онлайн-платформам, а удалённые сотрудники останутся без связи с работодателями.
Психологи предупреждают: резкое отключение сети у людей, привыкших к постоянному информационному потоку, может вызвать симптомы тревожности, раздражительность и даже кратковременные панические атаки.
Образовательные программы. В школах и вузах Европы действуют курсы цифровой грамотности, где учат отличать работу от прокрастинации и формировать здоровые привычки.
Родительский контроль. Современные приложения позволяют ограничивать время использования гаджетов, не лишая при этом детей доступа к учебным ресурсам.
Технологические решения. Смартфоны и операционные системы имеют встроенные функции "цифрового благополучия", позволяющие отслеживать время в соцсетях и снижать экранную нагрузку.
Такой подход считается эффективным и гуманным, в отличие от "тотального выключения".
Может ли отключение интернета принести пользу здоровью?
Кратковременное снижение экранного времени полезно, но достигать его стоит добровольно, а не административно.
Какие отрасли пострадают сильнее всего?
Финансы, логистика, электронная коммерция и медицина — именно они полностью зависят от сетевых сервисов.
Есть ли альтернатива "информационной диете"?
Да, достаточно 1-2 часов "цифрового отдыха" в день — прогулка без телефона, вечер без соцсетей или выходные без новостей.
Миф: отключение интернета поможет детям меньше сидеть в телефоне.
Правда: после включения зависимость вернётся — устойчивый эффект достигается только через обучение и режим.
Миф: неделя без сети разгрузит психику.
Правда: резкая изоляция вызывает тревогу и раздражение.
Миф: без интернета экономика выживет.
Правда: современные бизнес-процессы без сети парализуются в считаные часы.
В 2000-х отключения интернета использовались как инструмент политического контроля. Однако с развитием цифровых экономик эффект стал обратным: страны, прибегавшие к блокировкам, теряли доверие инвесторов и технологических партнёров. Сегодня интернет признан критической инфраструктурой, наравне с энергетикой и транспортом. Его отключение приравнивается к кризисной мере, а не к профилактической.
