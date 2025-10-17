Бронза устала — в моду ворвался лиловый: неожиданный макияж, который идёт всем

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Осень всегда приносит перемены — в гардеробе, настроении и, конечно, макияже. Когда природа окрашивается в золото и бронзу, привычные цвета косметики становятся мягче и теплее. Но осень 2025 года удивила: в трендах появились неожиданные оттенки, новые текстуры и свежие акценты, которые делают образ интереснее и современнее.

Подводка как главный акцент
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подводка как главный акцент

Лиловый — новый фаворит сезона

Главным оттенком этой осени стал лиловый. Его палитра — от прозрачной дымки лаванды до насыщенного сливового тона. Этот цвет универсален: он способен подстроиться под любой тип внешности и макияж. В дневном образе он выглядит воздушно и освежающе, в вечернем — загадочно и изысканно.

Монохромный макияж по-прежнему в моде, и лиловый прекрасно вписывается в этот тренд. Если не хочется перегружать образ, можно ограничиться одной деталью — сиреневыми тенями, цветной стрелкой, блеском для губ с фиолетовым отливом или тушью того же оттенка.

Особого внимания заслуживают лиловые румяна. Они делают кожу визуально свежее и убирают следы усталости. Такие румяна лучше наносить не на яблочки щек, а ближе к скулам, растягивая к вискам — это придаёт лицу подтянутый и здоровый вид. Наилучший эффект дают кремовые текстуры: они мягко растушёвываются и создают естественный переход цвета.

Натуральные оттенки остаются в игре

Тем, кому лиловый кажется слишком смелым, можно оставаться в привычной осенней палитре. В моде всё те же природные тона — золото, медь, янтарь, терракота, оливковый, карамель и разные оттенки коричневого. Эти цвета подчёркивают естественную теплоту кожи и подходят для любого цвета глаз.

Такой макияж выглядит гармонично и универсально: он идеально сочетается с мягкими тканями, уютной одеждой и естественным светом, подчеркивая глубину осеннего образа.

Кожа без перегрузки

Главный акцент сезона — на индивидуальности и естественности. Макияж перестаёт быть маской: кожа должна выглядеть живой и ухоженной. Плотные тональные основы уступают место лёгким BB-кремам и тональным флюидам с сатиновым свечением.

Если летом был моден эффект влажного сияния, то осенью кожа становится более "спокойной". Оптимально — оставить Т-зону матовой и при необходимости пользоваться матирующими салфетками.

Блозинг: новый способ подчеркнуть цвет лица

Один из самых заметных трендов — блозинг. Это сочетание румян и бронзера, нанесённых единым контуром, без резкой границы между ними. В результате лицо выглядит естественно подсвеченным, будто слегка загорелым.

Чтобы добиться нужного эффекта, визажисты советуют выбирать румяна и бронзер со светящимся финишем. Можно дополнительно нанести немного хайлайтера схожего оттенка или сразу выбрать продукт с сатиновым блеском. Кремовые формулы при этом предпочтительнее — они мягко ложатся и дольше держатся на коже.

Макияж с эффектом хамелеона

Осень 2025 вдохновилась духом 80-х: в моду возвращаются блестки, переливы и металлические оттенки. Но теперь это не вычурный гламур, а утончённое сияние. Главный акцент — дуохромы: тени, которые переливаются сразу в два цвета, например, от фиолетового к зелёному или от розового к золотому.

Современные продукты позволяют добиться этого эффекта без сложных техник: кремовые тени-хамелеоны, стойкие карандаши с металлическим блеском или спарклы наносятся в одно касание. Их можно распределить по всему веку или сделать лёгкий акцент во внутреннем уголке глаза. Металлические стрелки придают макияжу футуристичный характер и выделяют взгляд.

Сравнение трендов

Тренд Основные оттенки Формула Эффект
Лиловый монохром Лаванда, сирень, фиолет Кремовые текстуры Свежесть и выразительность
Натуральные тона Медь, терракота, золото Сатиновое сияние Тепло и естественность
Блозинг Розовое золото, бронза Румяна + бронзер Мягкое подсвечивание
Дуохромы Металлик с переливом Спарклы, тени-хамелеоны Современный блеск

Пошаговое руководство

  1. Подготовьте кожу, нанеся лёгкий увлажняющий крем и BB-флюид.

  2. Растушуйте лиловые румяна вдоль скул, соединяя их с бронзером.

  3. Нанесите дуохромные тени и растушуйте их до мягкой дымки.

  4. Добавьте лёгкий хайлайтер на верх скул и под брови.

  5. Завершите макияж блеском с сиреневым отливом или прозрачным бальзамом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать слишком плотный тон.
    Последствие: кожа теряет естественность.
    Альтернатива: выбирать легкие средства с сатиновым эффектом.

  • Ошибка: наносить румяна только на центр щек.
    Последствие: лицо кажется округлым и уставшим.
    Альтернатива: растушевывать к скулам и вискам.

  • Ошибка: перебор с хайлайтером.
    Последствие: жирный блеск вместо сияния.
    Альтернатива: наносить только на выступающие участки лица.

Плюсы и минусы новых трендов

Плюсы Минусы
Подчеркивают естественность Требуют аккуратности в нанесении
Универсальны по цветотипу Некоторые оттенки сложны в растушёвке
Делают кожу визуально свежее Металлические тени подчеркивают текстуру кожи

Интересные факты

  1. Дуохромные тени изначально использовались для сценического макияжа.
  2. Лиловый цвет в макияже символизирует утонченность и спокойствие.
  3. Осенние оттенки лучше всего раскрываются при естественном освещении.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
