Готовые дома и бани разлетаются как горячие пирожки: спрос взлетел на десятки процентов

В последние годы дачные участки перестали быть просто местом для выращивания овощей и стали полноценным пространством для отдыха. Люди стремятся сделать свои загородные владения максимально комфортными и функциональными, а потому активно покупают готовые строения — от бытовок и бань до террас и теплиц. Аналитики "Авито" отмечают, что в Новосибирске за третий квартал 2025 года спрос на такие постройки вырос на 14 % по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Фото: commons.wikimedia.org by Гульбувес, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ сруб бани

Что чаще всего покупают

Согласно статистике, наибольшая доля продаж пришлась на бытовки — 25 %, на втором месте бани (22 %), замыкают тройку дома (16 %). При этом структура спроса постепенно меняется: всё больше горожан обращают внимание не только на утилитарные, но и на эстетические постройки — веранды, террасы, беседки.

Особенно заметно вырос интерес к верандами и террасам — сразу на 59 %. Эти конструкции позволяют превратить дачный участок в уютное место для отдыха с семьёй или друзьями, не требуя сложного строительства. Вслед за ними в рейтинге роста оказались теплицы — плюс 43 %. Рост связан с тем, что владельцы участков стремятся продлить сезон свежих овощей и зелени.

Цены и тенденции

Средняя стоимость готового дома на площадке составила 425 000 рублей, и этот сегмент вырос на 41 %. Бытовки, часто используемые не только как временные жильё, но и как склад на стройке, стоят в среднем 110 000 рублей. При этом спрос на хозблоки увеличился на 27 %, а средняя цена удерживается около 40 000 рублей.

Бани остаются стабильным хитом загородной жизни — их продажи выросли на 20 %, при средней стоимости 260 000 рублей. Популярность объясняется тем, что современные компактные бани не требуют отдельного фундамента и могут устанавливаться на участке буквально за день.

Готовые беседки, напротив, показывают более умеренный рост — +7 %, но это стабильный интерес. Их покупают в основном семьи, обустраивающие участки для летнего отдыха. Средняя цена таких строений — около 90 000 рублей, сообщает Om1 Новосибирск.

Сравнение категорий строений

Категория Рост продаж Средняя стоимость (₽) Бытовки +14 % 110 000 Бани +20 % 260 000 Дома +41 % 425 000 Веранды и террасы +59 % 35 000 Гаражи +22 % 50 000 Навесы +12 % 30 000 Теплицы +43 % 20 000 Хозблоки +27 % 40 000 Беседки +7 % 90 000

Как видно, самые стремительно растущие категории — это те, что делают жизнь на даче более удобной и приятной.

Как выбрать готовое строение

Определите цель. Для временного проживания подойдёт утеплённая бытовка, для отдыха — беседка или веранда, а для ведения хозяйства — хозблок или теплица. Сравните материалы. Дерево экологично и "дышит", металл долговечен, но требует защиты от коррозии. Комбинированные конструкции часто оптимальны. Оцените размер участка. Маленькие террасы и мини-бани лучше вписываются в компактное пространство, а дом стоит выбирать с учётом перспективы — возможно, со временем вы захотите расшириться. Смотрите на сборку. Многие производители предлагают постройки, которые можно собрать самостоятельно за день-два. Это экономит деньги на установке. Не экономьте на утеплении. Даже если строение используется только летом, качественная теплоизоляция продлевает срок службы и защищает от сырости.

Ошибки при выборе

Ошибка → Последствие → Альтернатива:

Покупка без учёта фундамента → конструкция "ведёт" после первой зимы → выбирайте модели с предусмотренным основанием или анкерами.

Слишком дешёвые материалы → гниение, деформация через 1-2 сезона → обращайте внимание на сухую строганую доску или обработанное дерево.

Отсутствие вентиляции в бане или бытовке → повышенная влажность, плесень → устанавливайте вытяжку или форточки.

А что если построить самому?

На первый взгляд кажется, что собрать бытовку или теплицу своими руками дешевле. Но стоит учесть транспортировку, инструменты, расходники и время. Готовые комплекты с заводской сборкой часто обходятся выгоднее, особенно если нет строительного опыта.

Кроме того, фабричные конструкции проходят контроль качества и сертификацию. При самостоятельном строительстве вы рискуете столкнуться с перекосами и быстрым износом.

Плюсы и минусы готовых строений

Плюсы Минусы Быстрая установка (1-2 дня) Ограниченный выбор планировок Проверенные материалы и сборка Не всегда можно изменить дизайн Возможность перемещения Требуется транспортировка Энергоэффективность и защита от влаги Зависимость от производителей Гарантия и сервисное обслуживание Более высокая цена, чем "самострой"

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать бытовку для проживания?

Лучше брать утеплённый вариант с двойными стенами и электропроводкой. Для круглогодичного использования подойдёт бытовка с утеплением из минваты толщиной от 50 мм.

Сколько стоит установка бани под ключ?

Средняя цена готовой бани — 260 000 рублей. В эту сумму обычно входит доставка и сборка. Если добавлять печь, душ и утепление, стоимость может вырасти до 400 000 рублей.

Что лучше — теплица из поликарбоната или стекла?

Поликарбонат лёгкий, не бьётся и лучше удерживает тепло. Стекло долговечнее, но требует более прочного каркаса. Для Сибири оптимален первый вариант.

Мифы и правда

Миф 1. Готовые постройки недолговечны.

Правда: при правильной установке и обработке дерева антисептиками срок службы достигает 15-20 лет.

Миф 2. Проще построить самому.

Правда: с ростом цен на материалы и инструменты самостоятельное строительство часто обходится дороже.

Миф 3. Все бытовки одинаковые.

Правда: современные модели отличаются по назначению — жилые, строительные, дачные, офисные, и различаются по утеплению и отделке.

Интересные факты

В Новосибирске чаще всего заказывают деревянные постройки из сосны и лиственницы — они лучше переносят перепады температур. Террасы и веранды стали популярными не только у дачников: их активно устанавливают на участках частных домов в черте города. По данным продавцов, осень — пик продаж готовых строений: люди готовятся к следующему сезону и делают заказы заранее.

Исторический контекст

Изначально бытовки в России появились как временные жилища для строителей. Со временем они превратились в универсальные модули, из которых делают не только жильё, но и бани, мастерские и даже мини-гостевые дома. Тенденция к "умной даче" — с удобством и минимумом затрат — продолжает набирать силу.