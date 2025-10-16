Ипотечный пузырь сдувается? ЦБ сообщил об изменившемся портрете заемщика

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Банк России отметил улучшение качества ипотечных кредитов и снижение числа заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Об этом в интервью РИА Новости рассказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

Банк России
Фото: wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банк России

Основные показатели риска

Регулятор при анализе ипотечного рынка оценивает не только общие объемы выдач, но и конкретные характеристики заемщиков. Среди ключевых факторов риска — доля кредитов, выданных людям с высокой долговой нагрузкой, а также объем ипотек с низким первоначальным взносом.

"Один из основных показателей риска — это доля кредитов, выданных гражданам с высокой долговой нагрузкой. В последнее время благодаря нашим мерам банки стали более консервативно оценивать кредитоспособность заемщиков", — сказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

По её словам, ситуация на рынке заметно улучшилась. Если в разгар ажиотажных выдач прошлого года почти половина ипотечных клиентов направляла более 80% доходов на обслуживание долгов, то сейчас таких всего 6%, цитирует эксперта РИА Недвижимость.

Улучшение качества кредитов

Отдельное внимание Центробанк уделяет ипотекам с минимальным первоначальным взносом. В конце 2022 года доля таких сделок достигала 54%, теперь — не более 5%. Это говорит о том, что кредитное качество растёт, а риски просрочек снижаются.

Данилова подчеркнула, что более осторожный подход банков и снижение доли рискованных кредитов укрепляют устойчивость всей ипотечной системы.

Изменение портрета заемщика

Вместе с тем, ЦБ фиксирует трансформацию профиля ипотечных клиентов. Пять лет назад большинство брало ипотеку без дополнительных долгов, теперь же средний заемщик имеет как минимум ещё один кредит.

Такое изменение, по словам Даниловой, требует внимательного контроля, чтобы не допустить накопления чрезмерной нагрузки на домохозяйства.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
