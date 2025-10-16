Ипотечная удочка: как новая программа заманит врачей и учителей в регионы — узнайте детали

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:05
Недвижимость

Идея сделать ипотеку инструментом не только жилищной, но и кадровой политики набирает всё больше сторонников. Вслед за Казахстаном, где недавно запустили ипотеку под 1% годовых для специалистов, переезжающих работать в сельские районы, в России заговорили о необходимости аналогичного подхода.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Наследство и ипотека

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко считает, что "ипотека по профессиям" могла бы стать эффективным стимулом для молодых специалистов выбирать социально значимые профессии и оставаться работать в регионах.

Ипотека как кадровый инструмент

"Ипотека по профессиям — это неплохой способ стимулирования граждан для выбора определенного вида деятельности", — заявил депутат.

По словам парламентария, если сочетать профессиональный критерий с территориальным, можно добиться реального эффекта. Такая мера станет не просто социальной поддержкой, а полноценным инструментом развития малых территорий.

"Если сюда же мы добавим и территориальную привязку, думаю, это сработает как некий пуш для привлечения кадров", — отметил Аксененко.

Он напомнил о примере программы "Земский доктор", которая уже доказала свою эффективность. Благодаря "подъёмным" выплатам молодым специалистам удавалось привлечь медиков в сёла и малые города, сообщает Газета.Ru.

Пример успеха — медицина

"В Новосибирской области по программам "Земский врач" и "Земский фельдшер" на работу в сельские и малые города региона было принято 1056 врачей и 168 фельдшеров. Это ведь большой результат", — подчеркнул депутат.

По его словам, предоставление врачам и фельдшерам жилья или льготной ипотеки стало бы логичным продолжением этой инициативы. Ведь, когда у человека появляется собственная квартира или дом, он с меньшей вероятностью покинет населённый пункт после окончания контракта.

Возможность для молодых специалистов

Аксененко считает, что ипотека по профессиям особенно актуальна для медицинских работников, учителей и представителей социальной сферы — именно тех, кого чаще всего не хватает в регионах. При этом в медицинской отрасли такая мера могла бы сочетаться с законопроектом об обязательной "отработке" выпускников медицинских вузов в государственных учреждениях.

"Если предложить врачам специальные программы, это должны быть вообще беспроцентные условия ипотеки в селе", — отметил парламентарий.

Он убеждён, что такая модель позволит не только привлечь молодых специалистов, но и закрепить их на местах, обеспечив стабильность и развитие сельской инфраструктуры.

Как это работает в Казахстане

29 сентября в Казахстане стартовала программа льготной ипотеки под 1% годовых. Она распространяется на тех, кто переезжает работать в сельские районы — врачей, учителей, работников социальной сферы, культуры, спорта, АПК и госслужащих. Цель инициативы — оживить малые населённые пункты и решить проблему нехватки кадров.

Российские эксперты уверены, что такой подход можно адаптировать и для нашей страны. По мнению Аксененко, при правильной организации программа могла бы стать аналогом целевого найма, но с долгосрочной мотивацией — жильём.

Советы шаг за шагом: как может работать "ипотека по профессиям"

  1. Определить список приоритетных профессий. В первую очередь — врачи, педагоги, социальные работники, ветеринары и аграрии.

  2. Ввести территориальную градацию. Чем меньше населённый пункт — тем выше льгота по процентной ставке.

  3. Предусмотреть беспроцентные или субсидированные ставки. Для села — 0-2%, для малых городов — до 4%.

  4. Закрепить обязательства по сроку работы. Например, минимум 5 лет на должности в регионе.

  5. Развивать инфраструктуру параллельно. Без больниц, школ и культурных центров удержать специалистов невозможно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ограничить программу только врачами.
    Последствие: дефицит кадров в других отраслях.
    Альтернатива: расширить участие на педагогов, фермеров и работников культуры.

  • Ошибка: не учитывать региональные различия.
    Последствие: интерес к программе снизится в отдалённых районах.
    Альтернатива: установить гибкие условия по ставкам и компенсациям.

  • Ошибка: отсутствует контроль за исполнением обязательств.
    Последствие: специалисты могут уехать сразу после получения жилья.
    Альтернатива: прописать договорные механизмы и сроки отработки.

А что если ипотека станет новой формой "госслужбы"?

Если рассматривать такую ипотеку как часть государственной кадровой политики, она может стать аналогом целевого найма. Человек получает жильё и льготные условия — взамен отдаёт несколько лет работы по профессии в регионе. Это создаёт взаимную выгоду: государство получает кадры, гражданин — стабильность и перспективу.

Плюсы и минусы идеи

Плюсы Минусы
Привлечение молодых специалистов в регионы Требует значительных бюджетных субсидий
Развитие малых территорий Риск "фиктивных переездов" ради льготы
Закрепление кадров на местах Необходим строгий контроль условий
Социальная справедливость Возможна перегрузка бюрократической системы

Мифы и правда

Миф: ипотека по профессиям будет работать только в сельской местности.
Правда: программа может быть эффективна и в малых городах, где также не хватает кадров.

Миф: такие программы слишком затратны для бюджета.
Правда: затраты окупаются за счёт роста занятости и налоговых поступлений.

Миф: молодёжь не поедет в сёла даже ради ипотеки.
Правда: пример Казахстана и "Земского доктора" показывает обратное — при достойных условиях едут.

3 интересных факта

  1. В России сегодня около 40% сельских ФАПов испытывают нехватку медперсонала.

  2. По данным Минздрава, программа "Земский доктор" помогла привлечь более 50 тысяч специалистов за 10 лет.

  3. В Казахстане за первые недели действия ипотеки под 1% подано более 3 тысяч заявок — большинство от молодых врачей.

Исторический контекст

Целевые программы привлечения кадров в сёла начали активно развиваться после 2010 года. "Земский доктор", "Учитель для России", региональные гранты — всё это элементы одной стратегии: вернуть жизнь в малые города и деревни. Ипотека по профессиям может стать логичным продолжением этой линии — шагом от единоразовых выплат к долгосрочной стабильности.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
