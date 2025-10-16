Ессентуки на пороге коллапса: 100-миллионный долг за свет грозит оставить город в темноте

Жители Ессентуков столкнулись с тревожной ситуацией — долги по оплате электроэнергии в городе достигли рекордных 100 миллионов рублей. Эта сумма говорит не только о проблемах с платежной дисциплиной, но и о нарастающем социально-экономическом напряжении в регионе.
По данным компании "Энергоресурсы", причины неплатежей в Ессентуках различны. Часть горожан действительно игнорирует коммунальные счета, однако немало и тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах — потеря работы, низкий доход, болезни. Представители компании подчеркнули, что стараются подходить к каждому случаю индивидуально.
"Каждый случай стараются рассматривать в индивидуальном порядке", — сообщили в компании "Энергоресурсы".
Таким образом, речь идёт не столько о массовом саботаже, сколько о комплексной проблеме — экономической, социальной и управленческой одновременно.
Чтобы не доводить дело до крайних мер вроде суда или отключения электричества, в Ессентуках запустили специальную схему реструктуризации задолженности. Этот механизм позволяет жителям оплачивать долги в рассрочку или с отсрочкой. Учитываются доходы семьи, состояние здоровья и другие обстоятельства.
Подобный подход, по словам специалистов, помогает избежать конфликтов и обеспечивает постепенное возвращение задолженностей. А главное — сохраняет доверие между ресурсоснабжающими организациями и горожанами.
|Город
|Общая задолженность по ЖКХ
|Особенности мер воздействия
|Ессентуки
|более 100 млн руб.
|Введена реструктуризация и индивидуальный подход
|Пятигорск
|около 85 млн руб.
|Начались отключения воды и подачи ресурсов
|Кисловодск
|60 млн руб.
|Усилена работа с должниками через управляющие компании
Как видно, Ессентуки пока придерживаются мягкой стратегии — дают возможность рассчитаться без давления и угроз. Однако если тенденция сохранится, меры могут ужесточиться.
Проверяйте счета вовремя. Подключите электронные уведомления, чтобы не пропустить дату платежа.
Используйте онлайн-сервисы. Оплатить квитанции можно через "Госуслуги" или банковские приложения.
Если не можете заплатить сразу — оформите рассрочку. Лучше обратиться к поставщику услуг, чем дожидаться отключения.
Контролируйте потребление энергии. Замена ламп на светодиодные и использование энергоэффективных приборов помогут сократить счета.
Следите за приборами учёта. Своевременная передача показаний — залог корректных начислений.
Ошибка: Игнорирование квитанций.
Последствие: Начисление пени и судебное взыскание.
Альтернатива: Подать заявление на реструктуризацию долга.
Ошибка: Непроверенные тарифы и переплаты.
Последствие: Потеря средств и лишние начисления.
Альтернатива: Регулярно сверяйте расчёты в личном кабинете "Энергоресурсов".
Ошибка: Нерациональное использование электричества.
Последствие: Рост платежей.
Альтернатива: Установка "умных" розеток и терморегуляторов.
Если горожанин игнорирует квитанции более полугода, компания вправе обратиться в суд. После решения долги взыскиваются принудительно — через судебных приставов. Возможна блокировка счетов и арест имущества. В некоторых случаях, если задолженность значительная, ограничивают подачу электричества и воды.
Впрочем, даже в этом случае выход есть: после частичного погашения долга и заключения соглашения о рассрочке подача ресурсов восстанавливается, сообщает newstracker.ru.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность сохранить подачу электроэнергии
|Увеличение срока выплат
|Избежание суда и штрафов
|Требуется подтверждение обстоятельств
|Улучшение кредитной истории
|Не все категории граждан могут участвовать
1. Как оформить реструктуризацию долга?
Необходимо обратиться в абонентский отдел компании "Энергоресурсы" с паспортом и последней квитанцией. После проверки данных заключается соглашение о рассрочке.
2. Можно ли заплатить долг частями онлайн?
Да, в личном кабинете поставщика предусмотрена функция частичной оплаты. Это удобно и помогает избежать просрочек.
3. Что делать, если сумма долга кажется неверной?
Подайте письменное заявление на перерасчет, приложив фото показаний счётчика. Ошибки в начислениях исправляют в течение 10 рабочих дней.
4. Есть ли льготы для пенсионеров и инвалидов?
Да, социально незащищённым категориям граждан предоставляют субсидии на оплату электроэнергии.
Миф 1: "Если не платить за электричество, ничего страшного не произойдет".
Правда: Даже небольшая задолженность со временем превращается в крупную сумму с пенями.
Миф 2: "Реструктуризация — это признание долга и ловушка".
Правда: Напротив, соглашение о реструктуризации фиксирует льготные условия и защищает от суда.
Миф 3: "Отключить свет без суда не могут".
Правда: При просрочке более трёх месяцев отключение возможно и без решения суда, с предварительным уведомлением.
Средний долг по электроэнергии на одного жителя Ставропольского края составляет около 1700 рублей.
На юге России чаще всего не платят летом — в период отпусков.
В некоторых регионах введены "энергоабонементы" — фиксированные ежемесячные платежи, которые стабилизируют расходы.
Тема долгов по коммунальным услугам для Ставрополья не нова. Ещё в начале 2000-х годов уровень неплатежей доходил до 40%. С тех пор предприятия энергетики внедряют программы лояльности, проводят акции и подключают цифровые сервисы для удобства клиентов. Однако сегодня рост долгов вновь напоминает о старых проблемах — низких доходах и неэффективной системе расчётов.
