Сушка одежды убивает дом: влажность растёт, плесень дышит — спасает только одно средство

Когда осень приносит дожди и холод, даже простая стирка превращается в испытание. Без сушилки одежда сохнет долго, а влажность в доме повышается. Однако есть простая хитрость, которая поможет сократить время сушки в разы — и для этого понадобится всего одно полотенце.

Быстрый способ высушить одежду дома

Исследование Манчестерского университета показало: сушка одежды внутри помещения повышает влажность воздуха почти на 30%. Избыточная сырость создает идеальные условия для развития плесени и клещей, ухудшает самочувствие людей с астмой и аллергией, а также повышает риск грибковых инфекций.

По словам исследователей, если нет возможности сушить бельё на улице, следует хотя бы обеспечить хорошую вентиляцию помещения — открыть окна, включить вентилятор или осушитель воздуха. Это поможет поддерживать здоровый микроклимат и ускорить испарение влаги.

Простая хитрость с полотенцем

Чтобы одежда сохла быстрее, специалисты советуют использовать большое сухое полотенце. После стирки разложите его на ровной поверхности, положите сверху влажную вещь и сверните в плотный рулон. Слегка отожмите руками — полотенце впитает часть влаги, которую не убрала стиральная машина.

Затем одежду можно повесить на вешалку или сушилку. Такой способ помогает сократить время сушки почти наполовину, особенно если дополнительно обеспечить циркуляцию воздуха.

Почему вешалки — лучший вариант

Обычные плечики — незаменимая помощь в холодное время года. В отличие от верёвок, где вещи соприкасаются и сохнут неравномерно, на вешалках одежда проветривается со всех сторон.

"Развешивание одежды на вешалках вверх ногами ускоряет сушку и предотвращает образование складок", — считают специалисты компании Lifestyle Clotheslines.

Кроме того, использование вешалок экономит место и сокращает время глажки: футболки и рубашки можно сразу отправить в шкаф, не утюжа.

Как правильно развешивать одежду

Развешивайте вещи на одинаковом расстоянии — между плечиками должно быть не менее 5-7 см, чтобы воздух свободно циркулировал. Сушилку лучше ставить возле окна или источника тепла, но не вплотную к батарее, чтобы избежать пересушивания ткани. Если позволяет погода, открывайте окна: свежий воздух ускоряет процесс и предотвращает появление затхлого запаха. Изделия из шерсти и деликатных тканей развешивайте горизонтально, чтобы избежать растяжения.

Советы от экспертов по уходу за бельем

"Повесьте деликатную одежду, такую как майки и рубашки, на плечики по прямой линии. Это обеспечит равномерное высыхание и поможет избежать складок", — отметили представители бренда Lenor.

Также они советуют не перегружать сушилку: чем плотнее развешены вещи, тем медленнее они сохнут. Лучше сушить меньше, но качественно, чем создавать "слойку" из тканей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: развешивать всю стирку в одном месте без вентиляции.

Последствие: повышенная влажность, запах сырости и риск появления плесени.

Альтернатива: использовать осушитель воздуха или вентилятор, открывать окна.

Ошибка: развешивать одежду на батарее.

Последствие: пересушенные волокна, потеря формы и цвета.

Альтернатива: располагать вещи рядом с источником тепла, но не на нём.

Ошибка: сушить вещи на верёвках в несколько слоёв.

Последствие: долгое высыхание и неприятный запах.

Альтернатива: использовать вешалки или многоуровневые сушилки.

А что если нет сушилки вообще

Если в доме нет сушилки, можно создать импровизированную систему. Подвесьте верёвку над ванной, установите переносную стойку или используйте карниз. Главное — не ставьте влажную одежду вплотную к стенам и мебели, чтобы не вызвать появление плесени.

Плюсы и минусы сушки в помещении

Плюсы Минусы Удобно при любой погоде Повышает влажность Экономия электроэнергии Риск появления запаха сырости Одежда не выгорает на солнце Может растягивать ткани Можно сушить деликатные вещи Требует постоянного проветривания

FAQ

Как быстрее высушить одежду без сушилки?

Используйте метод с полотенцем и повесьте вещи на вешалки возле окна или вентилятора.

Можно ли сушить одежду в ванной?

Да, если включить вытяжку или открыть дверь, чтобы обеспечить приток воздуха.

Почему появляется запах после сушки дома?

Причина — застой влажного воздуха. Решение — проветривание, осушитель или ароматизаторы для белья.

Мифы и правда

Миф: сушилка портит ткани.

Правда: при правильных настройках температуры современные сушилки безопасны для большинства материалов.

Миф: если одежда висит у батареи, она высохнет быстрее и безопаснее.

Правда: да, быстрее — но горячий воздух может деформировать волокна и испортить одежду.

Миф: проветривание зимой приводит к потере тепла и тратам на отопление.

Правда: короткое проветривание на 5-10 минут улучшает воздух и помогает быстрее избавиться от влаги, не снижая температуру в доме.

3 интересных факта

Обычное полотенце способно впитать до 40% влаги из одежды за одну минуту. В хорошо проветриваемой комнате влажность снижается на 10-15% всего за час. Некоторые современные осушители воздуха оснащены функцией Laundry Mode — режимом для быстрой сушки белья.