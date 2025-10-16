Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отель заменил гамак: почему россияне массово выбирают дачи вместо курортов
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк, помидор, который поражает вкусом
Лекарства от депрессии работают наоборот: аппетит должен падать, а вес растёт
Хищник без яда, но со смертельным хватом: Амазонка подарила миру нового титана природы
Секрет итальянской кухни: сливочная паста с тунцом за 15 минут — это реально
Осанка начинается с обуви: как выбор пары влияет на всё тело
Не ждите падения: названа главная причина укрепления рубля в октябре
Почему Соседов уверен, что Азия полюбит Шамана: намёк прозвучал почти как пророчество
Омар-хамелеон: почему его яркий наряд — это приговор, а не подарок природы

Грибковый монстр выходит из душа: простая хитрость с бумагой заставляет его исчезнуть навсегда

0:26
Недвижимость

Плесень на стенках душевой кабины — неприятный, но знакомый многим феномен. Она появляется из-за постоянной влажности, недостатка вентиляции и микротрещин в герметике. Эти тёмные пятна не только портят вид ванной комнаты, но и способны вызвать аллергию, кашель или раздражение дыхательных путей. Но бороться с ними можно — и вовсе не обязательно прибегать к уксусу или соде.

Совмещённый санузел
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Совмещённый санузел

Химия против биологии: новый подход к очистке душевой

Обычные советы по борьбе с плесенью сводятся к использованию белого уксуса, лимонного сока или пасты из пищевой соды. Однако этот набор средств работает не всегда, особенно если грибок уже глубоко проник в герметик. В сети обсуждают более действенный способ — комбинацию хлорного отбеливателя и бумажных полотенец. Простая идея оказалась неожиданно эффективной: хлор уничтожает споры плесени, а бумага удерживает раствор на нужном месте, продлевая его контакт с поверхностью.

Как работает метод

Главный принцип в том, чтобы не просто нанести отбеливатель, а позволить ему подействовать длительное время. Для этого:

  1. Возьмите плотные бумажные полотенца и нарежьте их полосками по длине швов душевой кабины.

  2. Смочите их в хлорном отбеливателе (можно использовать средство типа "Белизны").

  3. Аккуратно приложите влажные полоски к поражённым местам.

  4. Оставьте минимум на один час — для застарелой плесени потребуется 3-4 часа.

  5. Наденьте резиновые перчатки и, при возможности, включите вытяжку или откройте окно.

Когда время выйдет, снимите бумагу, протрите поверхность влажной губкой и тщательно ополосните водой. В большинстве случаев следы черноты исчезают без усилий.

Почему это работает лучше привычных средств

Хлорный отбеливатель содержит активный компонент — гипохлорит натрия. Он разрушает клеточные оболочки грибка и устраняет не только видимый налёт, но и споры, которые часто остаются после чистки уксусом. Бумажные полотенца действуют как "компресс": они удерживают влагу, предотвращая быстрое испарение раствора. В результате эффект заметен уже после первого применения.

Плюсы метода

  • Экономия - не нужно покупать дорогие спреи или специализированные очистители.
  • Минимум усилий - средство работает само, без долгого трения и скобления.
  • Долговременный результат - при правильной обработке плесень не возвращается неделями.
  • Доступность - всё, что требуется, можно найти на кухне или в ближайшем магазине.

Меры предосторожности

Чтобы уборка была безопасной, важно помнить несколько правил:

  1. Не смешивайте хлор с другими средствами — особенно с уксусом или аммиаком. Это может вызвать выделение токсичных газов.

  2. Работайте в перчатках и при открытом окне.

  3. После обработки промойте душевую тёплой водой и насухо вытрите все поверхности.

  4. Для профилактики повторного заражения регулярно проветривайте ванную комнату и раз в неделю обрабатывайте швы слабым раствором хлорки или антисептическим спреем.

Альтернативы для мягкого ухода

Если вы хотите свести использование агрессивных средств к минимуму, можно комбинировать хлорную обработку с более щадящими методами. Для профилактической чистки подойдут:

  • эфирное масло чайного дерева (2-3 капли на стакан воды);
  • перекись водорода;
  • экстракт грейпфрутовых косточек.

Они не дадут плесени вернуться и сохранят герметик в хорошем состоянии.

Ошибки и их последствия

  • Ошибка: использовать уксус сразу после отбеливателя.
    Последствие: выделение ядовитых паров.
    Альтернатива: между обработками делайте перерыв не менее суток.
  • Ошибка: наносить хлорное средство на сухую плесень.
    Последствие: неравномерное действие и частичное очищение.
    Альтернатива: слегка смочите поверхность водой перед обработкой.
  • Ошибка: забывать о вентиляции.
    Последствие: появление конденсата и возврат плесени.
    Альтернатива: используйте осушитель воздуха или оставляйте дверь в ванную открытой после душа.

А что если плесень вернулась

Если через несколько недель пятна появились снова, стоит проверить причину: негерметичный душ, плохую вентиляцию или постоянные протечки. Иногда достаточно заменить силиконовый шов или установить небольшой вентилятор. Повторная обработка тем же методом поможет закрепить эффект.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Простота и дешевизна Не подходит для цветных поверхностей — может обесцветить
Высокая эффективность Требует защиты кожи и дыхания
Быстрый результат Не рекомендуется для частого использования

FAQ

Как часто можно использовать этот метод?
Не чаще одного раза в месяц — при частом применении хлор может повредить герметик.

Можно ли заменить бумажные полотенца тканью?
Можно, но одноразовая бумага предпочтительнее: она впитывает лучше и потом просто утилизируется.

Подходит ли отбеливатель для стеклянных поверхностей?
Да, но средство не должно содержать абразивов. После обработки стекло следует тщательно промыть водой.

Мифы и правда

Миф: уксус полностью уничтожает плесень.
Правда: он удаляет только поверхностные колонии, но не споры в порах герметика.

Миф: плесень — это просто грязь.
Правда: это живой организм, который быстро распространяется при влажности выше 60 %.

Миф: отбеливатель вреден всегда.
Правда: при правильном разбавлении и проветривании помещение безопасно уже через пару часов.

Интересные факты

  1. В среднем в ванной плесень может появиться уже через 48 часов после повышенной влажности.

  2. Некоторые виды грибка устойчивы к спирту, но полностью разрушаются хлором.

  3. Современные герметики с ионами серебра способны замедлить рост плесени на 80 %.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Домашние животные
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Еда и рецепты
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Домашние животные
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Популярное
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям

Британский рыбак сделал сенсационное открытие, поймав атлантического затонувшего окуня. Этот редкий хищник, известный своей способностью поглощать акул, удивил биологов.

Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Последние материалы
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк, помидор, который поражает вкусом
Грибковый монстр выходит из душа: простая хитрость с бумагой заставляет его исчезнуть навсегда
Лекарства от депрессии работают наоборот: аппетит должен падать, а вес растёт
Хищник без яда, но со смертельным хватом: Амазонка подарила миру нового титана природы
Секрет итальянской кухни: сливочная паста с тунцом за 15 минут — это реально
Осанка начинается с обуви: как выбор пары влияет на всё тело
Не ждите падения: названа главная причина укрепления рубля в октябре
Почему Соседов уверен, что Азия полюбит Шамана: намёк прозвучал почти как пророчество
Омар-хамелеон: почему его яркий наряд — это приговор, а не подарок природы
Тонкая грань между можно и нельзя: зачем на самом деле рисуют сплошную вдоль обочины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.