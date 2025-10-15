Не только для программистов: как юристу или маркетологу IT-компании получить квартиру по ставке 6%

Ипотека для IT-специалистов в 2025 году остаётся одной из самых заметных программ господдержки. Она помогает сотрудникам цифровой сферы приобрести жильё на льготных условиях и при этом стимулирует развитие регионов. После нескольких изменений, вступивших в силу за последние два года, условия программы стали чуть сложнее, но и прозрачнее.
С начала 2025 года программа "Ипотека для IT" была адаптирована под новые региональные приоритеты. Теперь кредит можно оформить только в том случае, если компания, где работает заёмщик, зарегистрирована вне Москвы и Санкт-Петербурга. Однако приобрести жильё по этой программе всё ещё можно в Московской и Ленинградской областях.
Процентная ставка по ИТ-ипотеке в 2025 году составляет от 6% годовых, максимальная сумма кредита — до 9 млн рублей. Если нужно больше, применяется средневзвешенная ставка от 8,6%. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья. Без него кредит не оформят.
"После увеличения перечня компаний, которые имеют аккредитацию от Минцифры, во втором квартале 2025 года количество кредитов по IT-ипотеке выросло в 1,5 раза", — отметила руководитель управления маркетинговых исследований и аналитики компании "Главстрой" Елизавета Родина.
По данным Минцифры, в 2025 году в реестр вошло уже около 6 тысяч компаний, что вдвое больше, чем в конце 2024-го. Тем не менее доля IT-ипотеки среди всех льготных кредитов снизилась с 6% до 2,5%.
С весны 2025 года сняты лимиты на выдачу льготных кредитов. Банкам больше не нужно останавливать приём заявок из-за превышения объёма. Это упростило процесс для клиентов и снизило нагрузку на банки, поскольку с мая по октябрь государство компенсирует часть их расходов по сопровождению программы.
"В 2025 году IT-ипотека стала доступнее: отменены лимиты на выдачу, что решает проблему "заморозки" заявок у банков", — заявил генеральный директор Tashir Estate Максим Самсонов.
Чтобы оформить ИТ-ипотеку, важно подтвердить занятость в аккредитованной Минцифры компании. Проверка проводится не только при подаче заявки, но и каждые полгода. Минимальный стаж работы — три месяца.
Доход заявителя должен быть:
от 150 тыс. рублей в месяц (до вычета НДФЛ) — для городов-миллионников и Московской или Ленинградской области;
от 90 тыс. рублей - для остальных регионов.
"Ставка от 6% годовых и максимальная сумма кредита до 9 млн рублей делают программу привлекательной для тех, кто планирует покупку квартиры или строительство дома", — пояснил руководитель отдела ипотечного кредитования "Главстрой-Недвижимость" Вадим Бутин.
Программа распространяется на покупку жилья в новостройках, строительство индивидуальных домов и приобретение готового жилья у застройщиков. Сделки с физлицами и самозанятыми исключены.
Проверить, входит ли компания-работодатель в реестр аккредитованных Минцифры.
Подготовить справку 2-НДФЛ для подтверждения региона трудоустройства.
Рассчитать размер первоначального взноса — от 20%.
Выбрать новостройку или дом от юридического лица или ИП.
Подать заявку в банк-партнёр программы, указав сведения о доходе и стаже.
Проходить регулярное подтверждение работы каждые полгода.
"Если те, кто работает в IT-компании, задумались о покупке новостройки, нужно проверить, аккредитована ли компания и где она зарегистрирована", — подчеркнула руководитель отдела ипотеки RedCat Елена Кудрявцева.
Ошибка: Компания зарегистрирована в Москве.
Последствие: отказ в льготной ипотеке.
Альтернатива: трудоустроиться в филиал компании, находящийся в Московской области.
Ошибка: покупка жилья у физлица.
Последствие: банк не примет сделку.
Альтернатива: выбрать объект у застройщика или ИП.
Ошибка: увольнение без новой работы в IT-компании.
Последствие: потеря льготной ставки.
Альтернатива: устроиться в другую аккредитованную организацию в течение полугода.
Если вы уволились, но нашли новую работу в течение шести месяцев, ставка сохраняется. Это правило действует как для договоров, подписанных до 31 июля 2024 года, так и после — с уточнениями по срокам.
"Менять работу можно, но ставка до 6% сохранится, только если в течение шести месяцев устроиться в новую аккредитованную компанию", — пояснила директор портала Всеостройке. рф Светлана Опрышко.
Если полгода прошло, а новая работа не найдена, банк применяет базовую ставку. Её размер зависит от типа кредита и ключевой ставки ЦБ.
|Плюсы
|Минусы
|Льготная ставка от 6%
|Жёсткие требования к работодателю
|Возможность купить жильё или построить дом
|Нельзя покупать вторичку
|Программа действует до 2030 года
|Нужно регулярно подтверждать занятость
|Поддержка IT-специалистов в регионах
|Запрещено участие компаний из Москвы и Петербурга
Какой минимальный взнос по IT-ипотеке?
— 20% от стоимости жилья.
Можно ли взять ипотеку без официального трудоустройства?
— Нет, нужна справка о доходах и подтверждение занятости в аккредитованной компании.
Что будет, если сменить работу?
— Если вы переходите в другую аккредитованную IT-компанию в течение полугода, ставка сохраняется.
Миф: IT-ипотека доступна только программистам.
Правда: участвовать могут и другие специалисты — юристы, маркетологи, менеджеры, если они работают в IT-компаниях.
Миф: можно купить любое жильё.
Правда: программа распространяется только на новостройки и строительство ИЖС.
Миф: после увольнения ставка сразу растёт.
Правда: банк ждёт до шести месяцев, чтобы вы успели найти новую работу.
• С 2022 года IT-ипотеку оформили более 7 тысяч специалистов по всей стране.
• Программа стала одним из факторов притока IT-кадров в регионы.
• С 2025 года банки могут выдавать такие кредиты без ограничения лимитов.
Программа стартовала в 2022 году как антикризисная мера поддержки цифровой отрасли. В 2024-м её продлили до 2030 года. За это время ставка выросла с 5 до 6%, но условия стали стабильнее. Сейчас IT-ипотека — часть национальной стратегии по развитию IT-экономики в регионах.
"Программа находится в стабильной фазе, но возможны точечные корректировки", — отметил генеральный директор Tashir Estate Максим Самсонов.
