Не только для программистов: как юристу или маркетологу IT-компании получить квартиру по ставке 6%

Ипотека для IT-специалистов в 2025 году остаётся одной из самых заметных программ господдержки. Она помогает сотрудникам цифровой сферы приобрести жильё на льготных условиях и при этом стимулирует развитие регионов. После нескольких изменений, вступивших в силу за последние два года, условия программы стали чуть сложнее, но и прозрачнее.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Покупка квартиры

Что изменилось в 2025 году

С начала 2025 года программа "Ипотека для IT" была адаптирована под новые региональные приоритеты. Теперь кредит можно оформить только в том случае, если компания, где работает заёмщик, зарегистрирована вне Москвы и Санкт-Петербурга. Однако приобрести жильё по этой программе всё ещё можно в Московской и Ленинградской областях.

Процентная ставка по ИТ-ипотеке в 2025 году составляет от 6% годовых, максимальная сумма кредита — до 9 млн рублей. Если нужно больше, применяется средневзвешенная ставка от 8,6%. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья. Без него кредит не оформят.

"После увеличения перечня компаний, которые имеют аккредитацию от Минцифры, во втором квартале 2025 года количество кредитов по IT-ипотеке выросло в 1,5 раза", — отметила руководитель управления маркетинговых исследований и аналитики компании "Главстрой" Елизавета Родина.

По данным Минцифры, в 2025 году в реестр вошло уже около 6 тысяч компаний, что вдвое больше, чем в конце 2024-го. Тем не менее доля IT-ипотеки среди всех льготных кредитов снизилась с 6% до 2,5%.

С весны 2025 года сняты лимиты на выдачу льготных кредитов. Банкам больше не нужно останавливать приём заявок из-за превышения объёма. Это упростило процесс для клиентов и снизило нагрузку на банки, поскольку с мая по октябрь государство компенсирует часть их расходов по сопровождению программы.

"В 2025 году IT-ипотека стала доступнее: отменены лимиты на выдачу, что решает проблему "заморозки" заявок у банков", — заявил генеральный директор Tashir Estate Максим Самсонов.

Основные требования к заёмщикам

Чтобы оформить ИТ-ипотеку, важно подтвердить занятость в аккредитованной Минцифры компании. Проверка проводится не только при подаче заявки, но и каждые полгода. Минимальный стаж работы — три месяца.

Доход заявителя должен быть:

от 150 тыс. рублей в месяц (до вычета НДФЛ) — для городов-миллионников и Московской или Ленинградской области;

от 90 тыс. рублей - для остальных регионов.

"Ставка от 6% годовых и максимальная сумма кредита до 9 млн рублей делают программу привлекательной для тех, кто планирует покупку квартиры или строительство дома", — пояснил руководитель отдела ипотечного кредитования "Главстрой-Недвижимость" Вадим Бутин.

Программа распространяется на покупку жилья в новостройках, строительство индивидуальных домов и приобретение готового жилья у застройщиков. Сделки с физлицами и самозанятыми исключены.

Советы шаг за шагом

Проверить, входит ли компания-работодатель в реестр аккредитованных Минцифры. Подготовить справку 2-НДФЛ для подтверждения региона трудоустройства. Рассчитать размер первоначального взноса — от 20%. Выбрать новостройку или дом от юридического лица или ИП. Подать заявку в банк-партнёр программы, указав сведения о доходе и стаже. Проходить регулярное подтверждение работы каждые полгода.

"Если те, кто работает в IT-компании, задумались о покупке новостройки, нужно проверить, аккредитована ли компания и где она зарегистрирована", — подчеркнула руководитель отдела ипотеки RedCat Елена Кудрявцева.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Компания зарегистрирована в Москве.

Последствие: отказ в льготной ипотеке.

Альтернатива: трудоустроиться в филиал компании, находящийся в Московской области.

Ошибка: покупка жилья у физлица.

Последствие: банк не примет сделку.

Альтернатива: выбрать объект у застройщика или ИП.

Ошибка: увольнение без новой работы в IT-компании.

Последствие: потеря льготной ставки.

Альтернатива: устроиться в другую аккредитованную организацию в течение полугода.

А что если…

Если вы уволились, но нашли новую работу в течение шести месяцев, ставка сохраняется. Это правило действует как для договоров, подписанных до 31 июля 2024 года, так и после — с уточнениями по срокам.

"Менять работу можно, но ставка до 6% сохранится, только если в течение шести месяцев устроиться в новую аккредитованную компанию", — пояснила директор портала Всеостройке. рф Светлана Опрышко.

Если полгода прошло, а новая работа не найдена, банк применяет базовую ставку. Её размер зависит от типа кредита и ключевой ставки ЦБ.

Плюсы и минусы программы

Плюсы Минусы Льготная ставка от 6% Жёсткие требования к работодателю Возможность купить жильё или построить дом Нельзя покупать вторичку Программа действует до 2030 года Нужно регулярно подтверждать занятость Поддержка IT-специалистов в регионах Запрещено участие компаний из Москвы и Петербурга

FAQ

Какой минимальный взнос по IT-ипотеке?

— 20% от стоимости жилья.

Можно ли взять ипотеку без официального трудоустройства?

— Нет, нужна справка о доходах и подтверждение занятости в аккредитованной компании.

Что будет, если сменить работу?

— Если вы переходите в другую аккредитованную IT-компанию в течение полугода, ставка сохраняется.

Мифы и правда

Миф: IT-ипотека доступна только программистам.

Правда: участвовать могут и другие специалисты — юристы, маркетологи, менеджеры, если они работают в IT-компаниях.

Миф: можно купить любое жильё.

Правда: программа распространяется только на новостройки и строительство ИЖС.

Миф: после увольнения ставка сразу растёт.

Правда: банк ждёт до шести месяцев, чтобы вы успели найти новую работу.

3 интересных факта

• С 2022 года IT-ипотеку оформили более 7 тысяч специалистов по всей стране.

• Программа стала одним из факторов притока IT-кадров в регионы.

• С 2025 года банки могут выдавать такие кредиты без ограничения лимитов.

Исторический контекст

Программа стартовала в 2022 году как антикризисная мера поддержки цифровой отрасли. В 2024-м её продлили до 2030 года. За это время ставка выросла с 5 до 6%, но условия стали стабильнее. Сейчас IT-ипотека — часть национальной стратегии по развитию IT-экономики в регионах.

"Программа находится в стабильной фазе, но возможны точечные корректировки", — отметил генеральный директор Tashir Estate Максим Самсонов.