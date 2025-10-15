Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах

Ещё недавно ванная комната почти автоматически ассоциировалась с холодной блестящей плиткой. Она покрывала всё - от пола до потолка, от душа до стен за умывальником. Это решение казалось идеальным: плитка устойчива к влаге, легко моется и служит годами. Но время не стоит на месте — и вместе с ним меняются представления о красоте, удобстве и практичности.
Современные дизайнеры всё чаще говорят о "усталости" от плиточных поверхностей. Их ровные швы и повторяющиеся рисунки создают ощущение стандартности, а стыки между элементами со временем темнеют, требуя постоянного ухода. Люди стремятся к минимализму, гладким линиям и бесшовным поверхностям, которые не отвлекают внимание и визуально расширяют пространство.
В моду вошли решения, объединяющие эстетику и функциональность: микроцемент, декоративные штукатурки и особенно гидроизоляционные краски. Эти материалы не просто меняют внешний вид помещения — они задают новое понимание комфорта в быту.
По сути, это особый тип лакокрасочного покрытия, в состав которого входят водоотталкивающие смолы и эластичные добавки. После высыхания образуется плотная мембрана, не пропускающая влагу и пар. Поверхность становится гладкой, герметичной и легко моющейся — идеальное решение для помещений с повышенной влажностью.
"Гидроизоляционные краски — это шаг вперёд по сравнению с традиционными плиточными покрытиями", — отметил архитектор-дизайнер Андрей Смирнов.
Эти составы выдерживают постоянный контакт с водой, не растрескиваются и не теряют цвет даже при частом воздействии пара. При этом доступны десятки оттенков и вариантов финиша: от глянца до ультраматовой текстуры.
|Параметр
|Керамическая плитка
|Гидроизоляционная краска
|Влагостойкость
|Высокая
|Очень высокая
|Визуальный эффект
|Много швов, стандартный узор
|Монолитная поверхность
|Монтаж
|Требует подготовки и затирки
|Наносится валиком или кистью
|Цена за м²
|Выше из-за работ и клея
|Ниже, если стены ровные
|Уход
|Необходима очистка швов
|Достаточно протереть губкой
Подготовка основания. Стены должны быть чистыми, ровными и сухими. Старую плитку можно не снимать, если она прочно держится — достаточно обезжирить поверхность и нанести грунтовку.
Грунтование. Специальный состав обеспечит лучшее сцепление краски со стеной и предотвратит появление пузырей.
Нанесение первого слоя. Используется валик с коротким ворсом или широкая кисть. Слой должен быть равномерным и без пропусков.
Просушка. Обычно требуется от 4 до 6 часов при комнатной температуре.
Финишный слой. Придаёт поверхности окончательную плотность и блеск, защищая от плесени и конденсата.
Результат — монолитное, гладкое покрытие без швов и запаха затирки. При необходимости можно обновить интерьер, просто перекрасив стены.
Ошибка: нанесение краски на влажные стены.
Последствие: отслаивание покрытия через несколько месяцев.
Альтернатива: использовать влагостойкую грунтовку и сушить основание не менее суток.
Ошибка: попытка закрасить трещины.
Последствие: дефекты проявятся под краской.
Альтернатива: заполнить трещины эластичной шпаклёвкой перед покраской.
Ошибка: выбор обычной интерьерной краски.
Последствие: покрытие быстро пожелтеет и покроется пятнами.
Альтернатива: покупать именно влагостойкие составы с маркировкой "для ванных комнат”.
Если стены слишком неровные или требуется выразительная текстура, можно выбрать декоративную штукатурку с влагостойкими свойствами. Она создаёт эффект бетона, песчаника или камня и при этом защищает от влаги. Ещё один вариант — листы ПВХ или кварцевого винила: они не боятся воды, легко монтируются и визуально имитируют камень или дерево.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрая и простая установка
|Требует ровного основания
|Нет швов и стыков
|Не скрывает дефекты стены
|Низкая стоимость работ
|Нужно соблюдать технологию нанесения
|Возможность перекрашивания
|Менее устойчива к механическим ударам
|Эстетичный современный вид
|Не подходит для очень влажных полов
Как выбрать подходящую краску?
Ищите составы с пометкой влагостойкая, моющаяся или для ванных комнат. Хорошо зарекомендовали себя продукты марок Tikkurila, Dulux, Caparol.
Сколько стоит покрасить ванную комнату?
Средняя стоимость материалов и работы — от 700 до 1000 рублей за м², что вдвое дешевле укладки плитки.
Можно ли использовать такую краску в душевой зоне?
Да, но обязательно нанести минимум два слоя и герметизировать стыки силиконовым составом. В особо "мокрых" зонах стоит добавить гидроизоляционную мембрану под краску.
Что лучше: краска или плитка?
Для небольших ванных или санузлов краска выгоднее и визуально увеличивает пространство. Для полов и участков с постоянным напором воды плитка всё же надёжнее.
Миф: краска обязательно облезет от пара.
Правда: современные влагостойкие составы выдерживают температуру до 80 °C и не теряют свойств годами.
Миф: краска выглядит "дешево".
Правда: дизайнерские варианты с матовым финишем часто используются в премиум-отелях и SPA-зонах.
Миф: такую поверхность нельзя мыть.
Правда: наоборот, она легко очищается губкой без специальных средств.
Первые влагостойкие краски появились в морской промышленности — для защиты корпусов судов от коррозии.
В Скандинавии этот материал используется в ванных уже более 15 лет.
Гидроизоляционные краски применяются даже в бассейнах и саунах — при правильной подготовке основания.
