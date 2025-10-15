Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ещё недавно ванная комната почти автоматически ассоциировалась с холодной блестящей плиткой. Она покрывала всё - от пола до потолка, от душа до стен за умывальником. Это решение казалось идеальным: плитка устойчива к влаге, легко моется и служит годами. Но время не стоит на месте — и вместе с ним меняются представления о красоте, удобстве и практичности.

Современная ванная с плиткой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная ванная с плиткой

Почему плитка теряет популярность

Современные дизайнеры всё чаще говорят о "усталости" от плиточных поверхностей. Их ровные швы и повторяющиеся рисунки создают ощущение стандартности, а стыки между элементами со временем темнеют, требуя постоянного ухода. Люди стремятся к минимализму, гладким линиям и бесшовным поверхностям, которые не отвлекают внимание и визуально расширяют пространство.

В моду вошли решения, объединяющие эстетику и функциональность: микроцемент, декоративные штукатурки и особенно гидроизоляционные краски. Эти материалы не просто меняют внешний вид помещения — они задают новое понимание комфорта в быту.

Что такое гидроизоляционная краска

По сути, это особый тип лакокрасочного покрытия, в состав которого входят водоотталкивающие смолы и эластичные добавки. После высыхания образуется плотная мембрана, не пропускающая влагу и пар. Поверхность становится гладкой, герметичной и легко моющейся — идеальное решение для помещений с повышенной влажностью.

"Гидроизоляционные краски — это шаг вперёд по сравнению с традиционными плиточными покрытиями", — отметил архитектор-дизайнер Андрей Смирнов.

Эти составы выдерживают постоянный контакт с водой, не растрескиваются и не теряют цвет даже при частом воздействии пара. При этом доступны десятки оттенков и вариантов финиша: от глянца до ультраматовой текстуры.

Сравнение: плитка против краски

Параметр Керамическая плитка Гидроизоляционная краска
Влагостойкость Высокая Очень высокая
Визуальный эффект Много швов, стандартный узор Монолитная поверхность
Монтаж Требует подготовки и затирки Наносится валиком или кистью
Цена за м² Выше из-за работ и клея Ниже, если стены ровные
Уход Необходима очистка швов Достаточно протереть губкой

Как нанести гидроизоляционную краску: пошагово

  1. Подготовка основания. Стены должны быть чистыми, ровными и сухими. Старую плитку можно не снимать, если она прочно держится — достаточно обезжирить поверхность и нанести грунтовку.

  2. Грунтование. Специальный состав обеспечит лучшее сцепление краски со стеной и предотвратит появление пузырей.

  3. Нанесение первого слоя. Используется валик с коротким ворсом или широкая кисть. Слой должен быть равномерным и без пропусков.

  4. Просушка. Обычно требуется от 4 до 6 часов при комнатной температуре.

  5. Финишный слой. Придаёт поверхности окончательную плотность и блеск, защищая от плесени и конденсата.

Результат — монолитное, гладкое покрытие без швов и запаха затирки. При необходимости можно обновить интерьер, просто перекрасив стены.

Ошибки при использовании и как их избежать

  • Ошибка: нанесение краски на влажные стены.
    Последствие: отслаивание покрытия через несколько месяцев.
    Альтернатива: использовать влагостойкую грунтовку и сушить основание не менее суток.

  • Ошибка: попытка закрасить трещины.
    Последствие: дефекты проявятся под краской.
    Альтернатива: заполнить трещины эластичной шпаклёвкой перед покраской.

  • Ошибка: выбор обычной интерьерной краски.
    Последствие: покрытие быстро пожелтеет и покроется пятнами.
    Альтернатива: покупать именно влагостойкие составы с маркировкой "для ванных комнат”.

А что если не красить

Если стены слишком неровные или требуется выразительная текстура, можно выбрать декоративную штукатурку с влагостойкими свойствами. Она создаёт эффект бетона, песчаника или камня и при этом защищает от влаги. Ещё один вариант — листы ПВХ или кварцевого винила: они не боятся воды, легко монтируются и визуально имитируют камень или дерево.

Плюсы и минусы гидроизоляционной краски

Плюсы Минусы
Быстрая и простая установка Требует ровного основания
Нет швов и стыков Не скрывает дефекты стены
Низкая стоимость работ Нужно соблюдать технологию нанесения
Возможность перекрашивания Менее устойчива к механическим ударам
Эстетичный современный вид Не подходит для очень влажных полов

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать подходящую краску?
Ищите составы с пометкой влагостойкая, моющаяся или для ванных комнат. Хорошо зарекомендовали себя продукты марок Tikkurila, Dulux, Caparol.

Сколько стоит покрасить ванную комнату?
Средняя стоимость материалов и работы — от 700 до 1000 рублей за м², что вдвое дешевле укладки плитки.

Можно ли использовать такую краску в душевой зоне?
Да, но обязательно нанести минимум два слоя и герметизировать стыки силиконовым составом. В особо "мокрых" зонах стоит добавить гидроизоляционную мембрану под краску.

Что лучше: краска или плитка?
Для небольших ванных или санузлов краска выгоднее и визуально увеличивает пространство. Для полов и участков с постоянным напором воды плитка всё же надёжнее.

Мифы и правда

  • Миф: краска обязательно облезет от пара.
    Правда: современные влагостойкие составы выдерживают температуру до 80 °C и не теряют свойств годами.

  • Миф: краска выглядит "дешево".
    Правда: дизайнерские варианты с матовым финишем часто используются в премиум-отелях и SPA-зонах.

  • Миф: такую поверхность нельзя мыть.
    Правда: наоборот, она легко очищается губкой без специальных средств.

Интересные факты

  1. Первые влагостойкие краски появились в морской промышленности — для защиты корпусов судов от коррозии.

  2. В Скандинавии этот материал используется в ванных уже более 15 лет.

  3. Гидроизоляционные краски применяются даже в бассейнах и саунах — при правильной подготовке основания.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
