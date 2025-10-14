Удобная сделка с квартирой может закончиться на улице: новая схема мошенничества набирает обороты

Цифровизация охватила практически все сферы жизни — от банковских операций до регистрации прав собственности. Теперь всё чаще сделки с недвижимостью совершаются не при личной встрече, а с помощью электронной подписи. Для участников рынка это экономия времени и удобство, но эксперты предупреждают: вместе с технологическим прогрессом приходят и новые схемы мошенничества.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деловой мужчина за столом с планшетом и документами

Почему электронная подпись набирает популярность

В последние годы электронная подпись (ЭП) стала стандартом для предпринимателей и юрлиц. С её помощью подают налоговые декларации, заключают договоры, подписывают акты и даже регистрируют имущество. Для оформления сделки с недвижимостью больше не нужно тратить часы в очередях и искать нотариуса — всё можно сделать онлайн через госуслуги или специализированные сервисы.

Однако вместе с удобством пришёл и новый риск: чем проще оформить сделку, тем легче злоумышленникам воспользоваться чужой подписью.

"Сама по себе электронная подпись не опасна, но она открывает окно возможностей для злоумышленников. Если раньше для подделки сделки нужно было собрать документы и прийти к нотариусу, то теперь достаточно получить доступ к чужой подписи. Это можно сделать буквально одним кликом", — отметил генеральный директор "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" Валерий Летенков.

Где прячутся цифровые риски

Главная уязвимость — в человеческом факторе. Электронные подписи часто хранятся не у владельцев, а у бухгалтеров, юристов, подрядчиков. Иногда ключ просто пересылают по почте или сохраняют на компьютере без пароля. Если злоумышленник получит доступ к файлу, он может подписать любой документ — например, договор купли-продажи квартиры.

Доказывать подлог в таких случаях крайне трудно: система покажет, что "владелец" сам поставил подпись. Даже наличие нотариуса не всегда спасает, ведь фиксация действий в онлайне остаётся формальной.

По словам эксперта, цифровая среда сегодня небезопасна сама по себе: поддельные сайты, фишинговые рассылки и сообщения якобы от государственных сервисов становятся всё изощрённее. Одного невнимательного клика может быть достаточно, чтобы потерять жильё, сообщает "Вести Подмосковья".

Советы шаг за шагом: как защитить себя

Храните электронную подпись только на защищённом носителе. Не стоит пересылать файлы по почте или мессенджерам. Используйте USB-токен или специальную смарт-карту. Не передавайте ключи даже сотрудникам компании. Лучше организовать доступ через доверенных лиц или корпоративную систему авторизации. Проверяйте сайты перед вводом данных. Фальшивые страницы "Госуслуг" и банковских порталов сегодня создаются за считаные минуты. Используйте двухфакторную аутентификацию. Пароль плюс SMS-код или подтверждение через приложение значительно снижают риск взлома. Запрашивайте видеофиксацию действий. При крупных сделках с недвижимостью это может стать решающим доказательством в случае спора.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

· Ошибка: передать ЭП бухгалтеру "для удобства".

· Последствие: риск, что подпись попадёт к постороннему.

· Альтернатива: хранить ключи у владельца и использовать облачное подписание с подтверждением личности.

· Ошибка: подписывать документы через непроверенные ссылки.

· Последствие: переход на фальшивый сайт и потеря данных.

· Альтернатива: всегда переходить только с официальных источников — через госуслуги или портал Росреестра.

· Ошибка: хранить электронную подпись на рабочем компьютере без защиты.

· Последствие: вирус или вредоносное ПО перехватывает файл.

· Альтернатива: использовать отдельный защищённый носитель с паролем.

Цифровизация и нотариусы: почему участие человека всё ещё важно

Банки и нотариусы активно внедряют технологии ЭП, но, по мнению экспертов, это не гарантирует полной безопасности.

"Нужна многоступенчатая идентификация, видеофиксация всех ключевых действий и обязательное участие нотариуса при операциях, где используется электронная подпись. Мы стоим на пороге новой цифровой эпохи на рынке недвижимости, и чем раньше появятся реальные механизмы безопасности, тем меньше людей потеряют своё жильё", — резюмировал Валерий Летенков.

Сегодня нотариусы работают над внедрением единой цифровой базы, где каждая операция будет сопровождаться подтверждением личности участника. Пока этот механизм не заработал в полную силу, ответственность за безопасность всё ещё ложится на владельца подписи.

Мифы и правда

· Миф: электронная подпись надёжнее обычной бумаги.

Правда: только если используется квалифицированный ключ, хранящийся на защищённом носителе.

· Миф: нотариус гарантирует стопроцентную безопасность сделки.

Правда: нотариус фиксирует факт подписи, но не может предотвратить использование украденного ключа.

· Миф: мошенники охотятся только на компании.

Правда: всё чаще атакам подвергаются частные лица, особенно собственники жилья.

А что если подпись украли?

Если есть подозрение, что электронная подпись скомпрометирована:

Немедленно обратитесь в удостоверяющий центр и аннулируйте сертификат. Сообщите в банк и нотариуса, если подпись использовалась при сделках. Направьте заявление в полицию и Росреестр, чтобы приостановить любые операции с вашей недвижимостью. Закажите новый ключ только лично, при предъявлении паспорта.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли оформить сделку без электронной подписи?

Да. Бумажные документы и очное нотариальное заверение остаются действительными, хотя процесс займёт больше времени.

Насколько надёжна ЭП, выданная удостоверяющим центром?

Высокий уровень защиты обеспечивается только квалифицированной подписью, зарегистрированной в официальном реестре Минцифры.

Что делать, если покупатель требует использовать ЭП, а вы сомневаетесь?

Можно настоя́ть на очном оформлении сделки или привлечь нотариуса. Закон не обязывает проводить регистрацию исключительно в цифровом виде.

Плюсы и минусы электронных сделок

Преимущества:

· экономия времени;

· отсутствие необходимости личного присутствия;

· удобство хранения документов;

· возможность дистанционного взаимодействия между регионами.

Недостатки:

· риск утраты контроля над подписью;

· фишинговые атаки и подделки сайтов;

· сложность доказательства подлога;

· недостаточная защищённость пользователей, не владеющих цифровыми навыками.

Три факта, которые стоит знать

Каждый третий владелец ЭП хотя бы раз передавал свой ключ третьим лицам. По данным Росреестра, около 70% сделок с недвижимостью в крупных городах уже проходят в электронном формате. Число жалоб на неправомерные операции с использованием ЭП за последние два года выросло почти вдвое.

Электронная подпись делает рынок недвижимости быстрее и прозрачнее, но одновременно повышает цену ошибки. Цифровые технологии могут избавить нас от бюрократии, но не от человеческой беспечности. Поэтому главное правило остаётся прежним: всё, что связано с жильём и крупными деньгами, должно проходить под личным контролем владельца.