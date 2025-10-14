Банки нашли новый повод для отказа в ипотеке — и он касается каждой женщины с ребёнком

Когда в семье появляется ребёнок, многие задумываются о жилье побольше — и нередко именно в этот период возникает желание оформить ипотеку. Но как быть, если основной доход временно снизился, а сама женщина находится в декретном отпуске? Разберём, какие особенности есть у таких заемщиков, как банки оценивают их платёжеспособность и что можно сделать, чтобы шансы на одобрение кредита были выше.

Что такое декрет и как он влияет на доход

Декретный отпуск — это не просто "отдых", а период ухода за ребёнком, который начинается с больничного по беременности и родам и может длиться до трёх лет. При этом пособие выплачивается только до полутора лет — в размере 40% от средней зарплаты за последние два года. Существуют минимальные и максимальные лимиты выплат: от 8630 до 33 282 рублей в месяц.

Если женщина официально не работала, она всё равно получает фиксированное пособие от государства — как безработная.

Важно понимать, что в декрет может уйти не только мать ребёнка. При желании отпуск по уходу за ребёнком может оформить отец, бабушка или дедушка — тогда пособие рассчитывается исходя из их дохода.

Почему банки часто отказывают в ипотеке

Даже людям с постоянной работой и стабильной зарплатой иногда сложно получить одобрение по ипотеке. А если заявитель находится в декрете, риски для банка увеличиваются.

Причины отказа не разглашаются официально, но специалисты выделяют несколько типичных факторов, из-за которых банк может посчитать кредит небезопасным:

Низкий доход. Платёж по ипотеке не должен превышать 40-60% ежемесячного дохода семьи. Если пособие по уходу за ребёнком — единственный источник средств, банк сочтёт его недостаточным. Риск потери работы. После декрета женщина может не вернуться на прежнее место — компанию могут ликвидировать, или она сама решит остаться дома дольше. Отсутствие дополнительных доходов. Подработка или фриланс повышают шанс на одобрение кредита, но в декрете это часто невозможно. Ограниченные возможности взыскания долга. Пособие не подлежит удержанию по решению суда, поэтому при невыплатах банк не сможет вернуть деньги стандартным способом.

Другие причины отказа

Отказ может быть связан вовсе не с декретом, а с другими обстоятельствами:

· плохая кредитная история (просрочки или невыплаты в прошлом);

· неподходящая квартира (например, в аварийном доме);

· слишком высокая запрашиваемая сумма;

· несоответствие возрастным требованиям банка.

Как повысить шансы на одобрение

Если ипотека нужна именно сейчас, есть несколько реальных способов увеличить вероятность положительного решения.

Советы шаг за шагом

Увеличить первый взнос. Чем больше собственных средств внесено, тем меньше сумма кредита и ниже ежемесячные платежи. Это снижает риски и для банка, и для семьи. Добавить созаемщика. Чаще всего им становится муж. Тогда банк учитывает совокупный доход семьи. Если женщина не замужем, поручителем может выступить родственник или близкий друг. Показать дополнительный доход. Например, если есть квартира или комната, сдаваемая в аренду, стоит упомянуть это в заявке. Исправить кредитную историю. Даже если раньше не было займов, это может сыграть в минус: банку нечего оценивать. В таком случае можно оформить кредитную карту и пару раз воспользоваться ею, погасив задолженность вовремя. Использовать материнский капитал. Государственная поддержка — реальный инструмент, особенно если направить её на первоначальный взнос.

Материнский капитал: как использовать грамотно

Средства маткапитала можно применить на разных этапах оформления ипотеки:

· при подписании договора - как первоначальный взнос;

· при выплате кредита - для уменьшения основного долга.

Второй вариант не всегда повышает шанс на одобрение, но помогает снизить финансовую нагрузку уже после получения кредита.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

· Ошибка: рассчитывать только на пособие по уходу за ребёнком.

· Последствие: низкий шанс одобрения заявки.

· Альтернатива: привлечение супруга или другого родственника как созаемщика.

· Ошибка: скрывать реальные расходы или кредиты.

· Последствие: при проверке банк обнаружит несоответствие и откажет.

· Альтернатива: честно указать все обязательства и уменьшить запрашиваемую сумму.

· Ошибка: надеяться на "чудо-банк", который даст кредит в декрете без справок.

· Последствие: риск попасть на недобросовестных посредников.

· Альтернатива: обращаться только в лицензированные банки с государственной аккредитацией.

А что если выплаты стали непосильными?

Иногда даже самые ответственные заемщики сталкиваются с трудностями. В этом случае есть несколько выходов:

· оформить кредитные каникулы (если банк согласится и есть основания);

· провести рефинансирование - то есть перевести ипотеку в другой банк на более выгодных условиях;

· воспользоваться госпомощью - например, программа выплаты 450 тысяч рублей для многодетных семей.

Если ничего не помогает, можно продать ипотечную квартиру. Но важно помнить: она находится под обременением до полного погашения долга, и без согласия банка продажа невозможна.

"Чтобы ускорить продажу ипотечной квартиры, нужно подготовиться: найти закладную, предупредить банк, выяснить процедуру снятия обременений, выяснить, какие потребуются дополнительные справки и документы", — сказала руководитель агентства недвижимости "PRO Обмен", вице-президент "Гильдии риэлторов Москвы" Екатерина Никитина.

По словам эксперта, такие сделки уже давно не редкость — доля ипотечных квартир на рынке растёт, и покупатели к ним относятся спокойно.

Если использовался маткапитал

При продаже жилья, купленного с привлечением маткапитала, нужно не забыть о долях детей. Их обязаны выделить не позднее шести месяцев после снятия обременения. Продать квартиру, где собственниками являются несовершеннолетние, можно только с разрешения органов опеки.

Мифы и правда

· Миф: женщине в декрете никогда не дадут ипотеку.

Правда: получить кредит можно, если привлечь созаемщика или внести крупный первоначальный взнос.

· Миф: банки не учитывают пособия как доход.

Правда: учитывают, но в составе общего семейного бюджета, если есть другие источники.

· Миф: лучше ждать выхода из декрета.

Правда: иногда выгоднее оформить кредит раньше, особенно если жильё дорожает быстрее, чем растёт доход.

Часто задаваемые вопросы

Какой минимальный доход нужен для ипотеки в декрете?

Единого требования нет. Банк рассчитывает допустимую сумму так, чтобы платежи не превышали 40-60% совокупного дохода семьи.

Можно ли использовать маткапитал и при этом добавить собственные средства?

Да, и даже нужно — чем выше первый взнос, тем больше доверия со стороны банка.

Что делать, если банк отказал?

Можно подать заявку в другой банк или улучшить кредитную историю, оформив и погасив небольшой кредит.

Можно ли продать ипотечную квартиру?

Да, но только с разрешения банка, так как жильё находится под обременением до полного погашения долга.

Получить ипотеку в декретном отпуске сложно, но реально. Главное — не полагаться только на пособие, а показать банку устойчивость финансового положения: привлечь созаемщика, оформить маткапитал и тщательно подготовить документы. Тогда декрет станет не преградой, а просто временным этапом на пути к собственной квартире.